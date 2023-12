A Safe Laser 500 egy univerzális lágylézer készülék, melyre minden családnak szüksége van. A Safe Laser 500 készülék számos területen népszerű. Kiváló választás lehet ízületi és izomfájdalmak, mozgásszervi megbetegedések, fülpanaszok, sportsérülések, vagy akár sarkantyú kezelésére is. A Safe Laser 500 lágylézer készülék infravörös fénye sokkal mélyebb rétegekben nyelődik el, mint a piros fényű lézereké, hatékonyan segít az ízületi porcfelszínek és a porcok regenerálásában valamint fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása is van. Mindössze napi 2-3 perces lágylézer kezeléssel már érezhető javulás érhető el.

A Safe Laser készülékek magyar fejlesztésű és gyártású eszközök, tudományos kutatások is igazolják a hatékonyságukat. A Safe Laser készülékek mindenki számára biztonságosak, még a szemre is veszélytelenek, a kezelés pedig teljesen fájdalommentes. Vezeték nélkül, akkumulátorral működnek, így könnyen magával viheti és bárhol használhatja. Nincs semmilyen káros mellékhatása, magas vérnyomás és cukorbetegség esetén is biztonságosan alkalmazható. A legtöbb esetben gyorsan érezhető a hatása, a gyógyulási idő pedig lerövidül. Nem csupán enyhíti a tüneteket, hanem gyakran teljesen megszünteti a kiváltó okokat is. A termék más terápiákkal és gyógyszerekkel együtt is használható.

A megelőzés kiemelkedő fontosságú az egészségünk szempontjából, szerencsére a Safe Laser képes kezelni az Ön problémáit, már a tünetek megjelenése előtt is. Mozgásszervi betegségek esetén, mint például ízületi gyulladások, izomgyulladások, vagy porckopás, a Safe Laser terápia hatékonyan enyhítheti a fájdalmat. Fogászati problémák, mint a fogfájás, gyulladás vagy fogínysorvadás, valamint a fogszabályozás során jelentkező fájdalom esetén is segíthet a lágylézer terápia, a Safe Laser 500, illetve a Safe Laser 1800 készülékkel. Légúti gyulladások, fülfájás, sportsérülések, beleértve az izomhúzódásokat, szakadásokat és zúzódásokat, szintén pozitívan reagálnak a Safe Laser terápiára. A bőrproblémák, mint a hámsérülések, vágások, vagy éppen kozmetikai problémák, például a ráncok kezelésére is kiváló eszköz lehet egy saját lágylézer készülék. Cukorbetegség esetén a lágylézer kezelés segíthet a fekélyes sebek gyógyulásának elősegítésében.

Miért béreljen vagy vásároljon Safe Laser készüléket?

· Nem kell beosztani az idejét, akkor végzi el a kezelést amikor csak szeretné.

· Napi 2 alkalommal, 3-4 perc alatt elvégezhető.

· Nem kell autóba ülni, vagy tömegközlekedési eszközökön utazni a kezelőhelyekre.

· Családtagjaival, barátaival is megoszthatja a készüléket.

Ha bizonytalan, a laserberles.hu szolgáltatónál kaució nélkül igénybevehető Safe Laser bérlés szolgáltatás lehetőséget nyújt a készülékek kipróbálására, ha pedig drágának tartaná a készülék egy összegben történő kifizetését, akkor kamatmentes részletfizetéssel is megvásárolhatja a készüléket. A kéthetes bérleti díj beszámít a vételárba, így semmivel nem kerül többe a vásárlás, ha kaució nélküli bérlés keretében ismerkedik meg a készülékkel.