Cipőválasztás szín szerint?

Mint azt már megemlítettük, a férfi cipők felhozatala, ahogy az a CCC színpompás választékában is megmutatkozik, kicsit sem egyszínű. Konkrétan árnyalat alapján is kikereshető az a modell, ami személyesen befutóvá léphet elő. Ez azért jó irány, mert így a farmer árnyalata szolgálhat alapként, amihez minden egyéb kellék, kiegészítő idomulhat. A túlságosan egyszínű fellépés mégsem a legelőnyösebb, megéri a kontrasztok lehetőségével élni, mert így a végeredmény igazán izgalmas és szemrevaló.

Viszont ennek a típusú vásárlásnak megvan a maga veszélye, mondhatni csapdája, amibe könnyű belelépni. Ha ugyanis az ember ragaszkodik a már régebben megszokott színekhez, mint például fekete, szürke vagy kék, akkor nagyjából esélytelen, hogy a bordó, a piros vagy a bézs variációk, mint esélyes jelentkezők, a figyelem pásztázó célkeresztjébe kerüljenek. Egyszerűen azért, mert annyira elütnek mindentől, ami jól ismert, hogy a megszokott világképe nem passzírozhatóak bele. Pedig ma már tudható, hogy olykor a komfortzóna átlépésével mutatkoznak meg az igazi csodák, és ez bizony a trend világában sincsen másként. Pláne, hogy az idei évben különösen divatosak az extrémebbnek mondható árnyalatok. Sokan attól félnek, hogy a bordó vagy piros nem férfias alternatíva, míg természetesen a fekete meg a szürke nagyon is az. Nos, ez nem több egy megalapozatlan sztereotípiánál, ahogy arra a CCC online felületén sorakozó modellek a maguk stílusosságával egyértelműen rávilágítanak. Megéri bevállalósnak lenni, és megéri új kapukat is kinyitni, mert a hatás garantáltan nem marad el!

A farmerhez csak a sportos lábbelik dukálnak?

Nem egészen. Alapjáraton sem, hiszen mindig akadnak olyan férfi cipők, amik fazonjukat tekintve nem sportosak, mégis pazarul mutatnak farmer társaságában. De mindennek tetejében mostanság arat a fúziós trend, ami dióhéjban annyit jelent, hogy két, egymástól elütő stílusirányzatot áthidaló megoldásokkal közös nevezőre emelnek. Nézzük meg, ez mit is jelent a témánk szempontjából a gyakorlatban!

Akad mondjuk egy sportosabb farmer szett, akár farmer ing, plusz nadrág kombináció. Az abszolút homogén megjelenést nagyban feldobhatja egy elegánsabb cipő, ami ezáltal megtöri a sportos kellem egyszínűségét. Ami talán még érdekesebb, az ennek a fordítottja, mivel egy zakó plusz farmer duót, ami inkább elegáns hatást kelt, nagyszerűen kiegészíthet egy sportosabb férfi lábbeli. A cél az egyhangúság elkerülése, ami ilyen módon egyszerűen megoldható. Ráadásként, ha valaki az eleganciát épp úgy szereti, mint a lazaságot, annak nem kell a jövőben e két irányzat közül választania.

A cipő típusának kiválasztásához azt is megéri tisztázni, hogy a viselt farmernadrág milyen fazonú: trapéz, répa vagy éppen sztreccses. Hiszen evidens, hogy a szabás összeségében ki is emelheti, de el is rejtheti a kíváncsi tekintetek elől az alapos munkával kiszemelt cipőt. Ha ezt a dilemmát nehéz elméleti síkon eldönteni, akkor praktikus gondolat a személyes próbálás, ami a CCC üzleteiben országszerte gond nélkül összehozható. Ekkor abban a szettben érdemes felkeresni a boltot, ami a legjellemzőbb mind szabás, mind színösszeállítás tekintetében, így a nyertes lábbeli biztos, hogy nem vall szégyent a mindennapokban.