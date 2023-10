Nem mindennapi eseménynek adott helyet 2023. október 14-én Komárom, ahol az ország legnagyobb akkumulátorgyára, a dél-koreai SK On megnyitotta a kapuit a dolgozók családja előtt. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a dolgozók rokonai lehetőséget kapjanak arra, hogy közelebbről megismerjék a vállalat gyártási folyamatait és tevékenységeit, de a résztvevőket számos szórakoztató program is várta. A közel száz egybegyűlt vendéget az SK On Europe ügyvezető igazgatója, Moon Hang-ki köszöntötte.

Beszédében jelezte, hogy ez az első alkalom, hogy megnyitják a gyár kapuit a nagyközönség előtt, hogy a dolgozók feleségei, férjei és gyerekei is megismerhessék az SK Ont, illetve az ott zajló munkafolyamatokat. “Sokan sokfélét kérdeztek azzal kapcsolatban, hogy milyen gyár vagyunk és hogy működünk” - mondta -, “éppen ezért tervezünk több ilyen rendezvényt a város vezetőségével, ahol a komáromi lakosoknak is lesz lehetősége megismerkedni velünk.”

Az eseményen jelen volt Molnár Attila, Komárom város polgármestere is, aki megköszönte az SK Onnak, hogy a várost választotta a gyár helyszínéül, illetve üdvözölte, hogy a vállalat - igaz, csak egy nap erejéig - megnyitotta kapuit a dolgozók családjai előtt.

A hivatalos megnyitó után a vendégeket végigvezették a gyáron, ahol láthatták, milyen folyamatokból áll az akkumulátorgyártás az SK Onnál, illetve hogy valóban biztonságosak a munkavégzés körülményei. Ezek után rövid, ám annál érdekesebb előadást láthattak az SK-nál dolgozó mérnökök prezentálásában.

“Rettentő izgalmas volt látni a gyártási folyamatot, sokat tanultam a mai látogatáson” - mondta kérdésünkre egy vendég. - “Sok volt a bizonytalanság a mi családunkban is, hogy vajon mi folyik a falak mögött, szóval megnyugtató volt látni, hogy az SK On ennyire figyel a dolgozók biztonságára, és arra, hogy minden a legszabályosabban menjen.”

A hivatalos program után többféle aktivitás várta a vendégeket, a legkisebbektől a felnőttekig, mindenkinek volt lehetősége különböző izgalmas és szórakoztató játékokat kipróbálni. Az ebéden aztán újabb páratlan élmény várta őket: koreai étel- és italkülönlegességeket kóstolhattak, illetve megismerkedhettek a koreai desszertekkel is.

“Finom volt minden fogás, nem gondoltam volna, hogy ennyire ízleni fog a családnak” - mesélte egy másik vendég, aki megígérte, hogy ezentúl otthon is megpróbálkozik néhány dél-koreai recepttel. - “Nagyon jó programokat szervezett nekünk az SK On csapata, rendkívül jól éreztük magunkat. Az egész család részére voltak programok, és tetszett az is, hogy nem titkolóztak, hanem megmutatták, hogyan készülnek az akkumulátorok. Bármikor szívesen eljövünk, ha lesz még ilyen rendezvény” - tette hozzá.

Az SK On nyílt napja nagyszerű lehetőség volt a dolgozók családtagjainak arra, hogy közelebbről megismerjék a vállalat tevékenységét, és együtt ünnepeljék a vállalat eddig elért sikereit. Az esemény hozzájárult a cég munkahelyi közösségének megerősítéséhez, a

családtagok pedig megtisztelőnek érezték, hogy beleláthattak abba, hogy működik az ország legnagyobb akkumulátorgyára.