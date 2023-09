Milyen feladatokat lát el egy pultos?

A pultosok alapvetően egy rendkívül dinamikus munkakört töltenek be, ahol gyakorlatilag folyamatos a nyüzsgés és mindig van tennivaló. Feladatuk például, hogy üdvözöljék a vendéglátóhelységbe betérő vendégeket és felvegyék a rendeléseiket, beleértve az étel- és italrendeléseket egyaránt. Utóbbiak elkészítése ugyancsak a pultos tevékenységi körébe tartozik, különösen, ha bárokról, kocsmákról vagy egyéb hasonló vendéglátóhelyekről van szó.

A pultosok továbbá gyakran az ételek és italok szervírozásából is kiveszik a részüket, azaz besegítenek a pincéreknek és felszolgálóknak. Mindemellett folyamatosan figyelik a vendégeket, felveszik az újabban felmerülő rendeléseiket, illetve megválaszolják a kérdéseiket. A végén pedig a fizettetést is intézik, tehát pénztárgépet és terminált kezelnek, valamint számlát állítanak ki.

Kik lehetnek alkalmasak a pozíció betöltésére?

A pultos pozícióhoz kapcsolódó elvárások meglehetősen változatosan szoktak alakulni, többek között Egerben is. Egyes munkáltatók a munkakör betöltését vendéglátós végzettséghez és releváns tapasztalathoz kötik, míg mások releváns képesítéssel nem rendelkező, pályakezdő munkavállalók jelentkezését is szívesen várják egy-egy meghirdetett pultos álláslehetőségre.

A különböző személyes tulajdonságokra vonatkozó elvárások viszont valamennyi esetben felmerülnek. Fontos például a kiváló kommunikációs képesség, ami érthető módon a vendégekkel való hatékony interakció céljából elengedhetetlen. Kiemelt fontosságú kvalitás az empátia és a vendégközpontúság is, aminek révén a pultos hatékonyan fel tudja mérni a vendégek kívánságait, illetve közös nevezőre tud velük jutni.

Mint azt a korábbiakban is említettük, a pultos pozíciók dinamikus feladatkörrel járnak, így a gyorsaság, a pontosság és stressztűrés szintén elengedhetetlen. Mindezek mellett pedig a szakmai elhivatottságról, az ételek és italok iránti érdeklődésről sem feledkezhetünk meg, ami a munkakörrel kapcsolatos lelkesedés alapját tudja adni.

Milyen pultos pozíciók érhetőek el Egerben?

Az egri vendéglátós álláslehetőségek igencsak sokszínűek, amit az EgerAllas.hu kínálata is alátámaszt. Itt szinte napi rendszerességgel jelennek meg vendéglátós hirdetések, többek között pultos pozíciókra vonatkozóak is. A napokban például egy pincészet, egy szálloda és egy kávézó is hirdetett ilyesfajta munkalehetőséget, amelyekben közös, hogy a vendéglátás iránt érdeklődő pályakezdők jelentkezését is szívesen várják.

Mindemellett pedig számos egyéb vendéglátós munkakör is várja a portálra látogatókat, beleértve többek között a szakács, a konyhai kisegítő, a felszolgáló, továbbá a szállodai recepciós állásokat egyaránt. Összességében tehát érdemes aktívnak lenni az EgerAllas.hu felületén, és akár regisztrált felhasználóként a hírlevélre is feliratkozni az új pozíciókról való mielőbbi értesülés céljából.