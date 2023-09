Miközben a világ divatszakértői előveszik a miniszoknyáikat és pántos szandáljaikat, mi, a szépség szerelmesei, körömtervezési ötleteket tervezgetünk az idei nyári szezonra. A nyár az, amikor hajlamosak vagyunk kreatívabbak és játékosabbak lenni a körmeinkkel kapcsolatban is, ami azt jelenti, hogy minél több inspirációt tekintesz meg, annál jobb.

A MAKEUP véleménye szerint a 2022-es nyár a merészebb, neonos színek éve volt, a hot pink pedig különösen relevánsnak ígérkezett tavaly. Úgy tűnik, hogy a Barbie-hatás idén nyáron is rózsaszín lázba hozta a világot, a nyári körmök 2023-ban azonban úgy tűnik, nem csak a rózsaszínre összpontosítanak.

A legjobb nyári manikűr választás összességében idén is a gél lakk lesz. Nem véletlenül, hiszen egy jól elkészített manikűr akár 3-4 hétig is makulátlan eredményt nyújthat, és mi is lehetne szebb, mint az ápolt és letisztult kezek és manikűr. A cikk végén összevetjük, hogy kinek érdemes gél lakk mellett voksolnia, és kinek megfelelő inkább a hagyományos körömlakk.

A divatos nyári körmök kialakítása érdekében a MAKEUP webáruház számos lehetőséget kínál. Az online polcokon a legszebb színek és a legkényelmesebb textúrák találhatók, a pénztárcabarát árak mellett pedig a legújabb technológiákkal létrehozott gél lakkok várják a manikűr rajongóit. A széles kínálat, a gyors szállítás és az ügyfélorientált hozzáállás az, amiért a vásárlók a MAKEUP-ot választják Magyarországon is.

Nyári körmök 2023-ban: melyek a legdivatosabb színek és textúrák idén?

Ismerjük meg, milyen trendeket láthatunk az idei manikűrben. A hírességek 2023-ban is diktálják az iramot, amit alig győzünk utolérni, de azért igyekezni fogunk. Lássuk a 9 pontból álló listát, ami nem feltétlenül top-lista, inkább egy átfogó bemutató.

· Króm körmök

A króm körmök az a jellegzetes trend, amely egy kicsit eltűnik, majd egyszerűen minden év valamelyik szakaszában megjelenik. A Hailey Bieber és Zola műkörmöse által népszerűsített megjelenés az egyszerű, semleges megjelenést úgy alakította át, hogy a szivárvány összes színét krómozottá varázsolta. 2023 nyarán több variációra számíthatsz, hiszen a manikűrösök kreativitása itt is határtalan.

· Virágos francia

Bízunk benne, hogy soha nem fogjuk megélni azt a napot, hogy a nyári virágokat el kell felejtenünk a manikűrös ranglisták tervezésekor. A nyári körmök hihetetlenül feldobhatók a francia manikűr virágos verziójával, ami még azoknak is illik, akik nem rajonganak a nagy mintákért, hiszen apró virágokkal is fel lehet dobni.

· Pöttyös körmök

A pöttyös manikűr átveszi az uralmat az összes socia media hírfolyamon, és ez végre egy olyan dizájn, amiben biztosak vagyunk, hiszen nagyon könnyű megrajzolni otthoni körülmények között is. Bármilyen színben elkészíthető, jelenleg a Barbie-láz következtében a rózsaszín és lila összeállítás teginkább aktuálisnak.

· Aurás körmök

A nyári körmök is megérdemlik a letisztult aurát! Viccet félretéve, ez nem éppen egy új trend, de 2023 nyarán újra csillog. A gradiens megjelenés általában egy színt tartalmaz a köröm közepén, amely a széleken más színűvé válik. Ezt a stílust szintén minden színnel el lehet érni. Mit szólnál, ha elképzelnéd a saját aurád színét, és azt festenéd a körmökre? A MAKEUP webáruház gél lakkjai közül biztos megtalálod azt az árnyalatot, amely bemutatja az aktuális hangulatod.

· Pirosítós körmök

A koreai pirosítós körmök tavaly ősszel váltak népszerűvé az Egyesült Államokban, és szerintünk ez a trend éppen nyárra a legalkalmasabb. Tekints rá úgy, mint az aurás körmökre, csak itt pirosító színeket használnak. Hihetetlenül aranyos és lányos hatást varázsol!

· Színes francia

Ha nyár, akkor színek és színek! Bármilyen össze nem illő neon árnyalatot választhatsz, de dönthetsz az egyszerű nyári körmök mellett is: a fehér végű francia manikűr helyett alkalmazz eltérő színeket a körmök végére, legyen szó hupilila vagy visszafogott bézs nyári körmökről.

· Cukormázas fánk

A króm trend másik változata, amelyet idén nyáron érdemes kipróbálni, a cukormázas fánk köröm. Szuper csillogó és szinte jó lenne beleharapni. A klasszikus rózsaszínes-fehéren túl élénk színekben kezdik el kipróbálni a hírességek: Hailey Bieber például élénk sárgában mutatta be, és várhatóan sok más színben is megláthatjuk ezen a nyáron.

· Levendula nyári körmök

Több külföldi magazin szerint Taylor Swift Lavender Haze című dala miatt a levendula ismét hihetetlen népszerűségnek örvend. Ez mindenkinek csak jó hír, hiszen a levendula a kifinomultság, letisztultság jele, viszont nem annyira visszafogott, mint a bézs vagy sima francia. Őszintén, mi nagyon örülünk, hogy Taylor Swift ilyen jó hatással van a társadalomra.

· Zselés körmök

A zselés manikűr 2023-ban egyre nagyobb teret hódít, és úgy tűnik, hogy nyáron még nagyobb tiszteletnek örvend. Ez a stílus igazán a hosszabb, mandula vagy lekerekített szélű körmökön néznek ki a legjobban.

Nyári körmök: a sima körömlakk vagy a gél lakk a jobb választás?

A manikűr rajongói között egy örök vitát képez, hogy melyik a jobb: a hagyományos vagy a gél lakk? A MAKEUP összegyűjtötte mindkettő előnyeit és hátrányait.

Hagyományos körömlakk

Előnyök:

· A gél lakkal ellentétben ehhez csak a körömlakkra van szükség, semmilyen lámpára vagy extra ecsetre, sem egy plusz fedőlakkra (bár ártani nem árt).

· Ha te az a személy vagy, aki szeret többféle nyári körmöket kipróbálni, a hagyományos lakkal akár kétnaponta is megváltoztathatod a körmök mintázatát.

· A hagyományos körömlakk sokkal olcsóbb, mint a gél lakk.

Hátrányok:

· Könnyen maszatolódik.

· A sötét lakk beszennyezheti a körömlemezt.

· Gyorsan lekopik.

Gél lakk

Előnyök:

· A gél lakk akár 3-4 hétig is makulátlan maradhat.

· Gyorsan szárad és a nyári körmök az úszodától sem félnek.

· A gél lakk extra védelmet nyújt a körmöknek, ezzel erősítve azokat.

Hátrányok:

· Egy kis időbe telik, amíg megtanulod a gél lakk helyes alkalmazását.

· UV vagy LED-lámpa szükséges hozzá minimum.

· Drágább és a jobb márkák nehezebben elérhetők.

· Az UV fénynek való kitettség összefüggésben áll a fényöregedés és a bőrrák kialakulásával. Bár az FDA kijelenti, hogy ezek a lámpák alacsony kockázatot jelentenek, mert túl sok időt kell a kéznek a fény alatt töltenie, hogy komoly károkat okozzon – mégis érdemes fényvédőt alkalmazni gél lakk készítésekor, vagy UV-blokkoló kesztyűt viselni.

Reméljük, hogy ez a válogatás segít betekintést kapni az aktuális nyári manikűr trendekről. Ne feledd, hogy a nyári körmök akkor mutatnak a legszebben, ha harmonizálnak viselőjével! Tehát ha a sötét színeked kedveled, felesleges magadra erőltetni a virágos vagy pink trendeket.