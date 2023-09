A nyelvtanulás előnyei

A nyelvtanulásnak nem csak az eredménye hasznos, azaz amikor már idegen nyelven társalgunk másokkal. Maga a folyamat, amíg az új nyelveket elsajátítjuk, rendkívül termékeny: a tanulásnak ez a formája ugyanis olyan idegpályákat ingerel, melyek fejlesztik a memóriát, valamint a logikai és kombinációs készségeket.

A szellemi előnyök mellett pedig az élet számos területén hozhat pozitív változásokat az idegennyelv-tudás. Egyrészt egész más perspektívába helyezi az utazásainkat. Nem kell rögtön az angol, spanyol, vagy német online szótár, ha felfedeznénk az úti célunkat: az ott lakóktól kaphatunk képet adott városról, országról. Másrészt a karrierünkben is nagyobb távlatokat nyithat, ha szélesebb körben tájékozódhatunk, külföldi tapasztalatot is szerezhetünk. Nem utolsó sorban pedig a nyelvtudással járó impulzusok sokszínűbbé teszik a személyiséget, valamint jót tesznek az önbizalomnak is.



Tippek, hogy jobban menjen a párhuzamos nyelvtanulás

A szakértők szerint nem lehetetlen egyszerre két nyelvet tanulni, sőt igazán jól is működtethető a párhuzamos nyelvtanulás, csak figyelni kell a legalapvetőbb szabályokra. Nézzük, melyek azok a kapaszkodók, amelyek segítenek számunkra abban, hogy több idegen nyelvet sajátítsunk el nagyjából egy időben.



Ne teljesen egyszerre kezdjük el a tanulást

Érdemes időben legalább egy kis előnyt adni egyik vagy másik nyelvnek, lehet ez pár hónap is akár, de előfordulhat az is, hogy amikor az elsőt már középfokon beszéljük, akkor indulunk el a második nyelvvel. A tudásbeli előny szilárdabbá teszi az egyikféle ismeretet, ezáltal pedig segít abban, hogy ne keverjük össze a szavakat, nyelvtani szabályokat.



Válasszuk szét a két nyelvet időben, környezetben!

Tény: agyunkban nincsenek különböző fiókok az eltérő nyelveknek, ezért nekünk kell gondoskodni arról, hogy minél inkább el tudjuk különíteni a nyelveket. Kezdetben sokat segíthet, ha eltérő helyiségekben foglalkozunk a tanulással: agyunk ugyanis más-más dolgokról asszociál majd egy-egy szóra, szabályra. Emellett az is kapaszkodót jelenthet, ha igyekszünk hasonló napszakokban tanulni adott nyelvet: a németet délelőtt, az angolt délután és így tovább. Elménk különös szerkezet, néha meglepő apróságok adhatnak támaszt számára.



Használjunk a rendszerezést segítő platformokat!

Ma már számos app és webes felület támogatja a rendszerezést. Akár egy alkalmazáson belül több szótárfelületet is nyithatunk más-más nyelveken, valamint a különböző programok lehetőséget adnak a nyelvtan gyakorlására is. A német online szótárról így egy kattintással az angol felületre ugorhatunk. Az appok emellett arra is alkalmasak, hogy egynyelvűként működtessük azokat. Azaz a német online szótárban németül fejtsük ki a szavak jelentését a lehető legegyszerűbben, az angol szabályokat pedig angolul gyakoroljuk. Ez a típusú rendszerezés szintén sokat segít a nyelvek elkülönítésében.



Gyakoroljunk élesben!

Igyekezzünk a tanult nyelvet minél előbb anyanyelvi beszélőkkel gyakorolni. Erre remek alkalmat adhat egy utazás is, de kereshetünk lakóhelyünkhöz közel erre alkalmas partnereket, közösségeket. Ha párhuzamosan tanulunk két nyelvet, még fontosabb segítséget jelent azokat élőbeszédben kipróbálni, és minél többet használni hétköznapi szituációkban. Ha ugyanis élmények kötődnek a szavakhoz, szófordulatokhoz, előbb rögzülnek bennünk.



Tanuljunk rokonnyelveket!

Amennyiben hasonló nyelvcsaládból származó nyelveket választunk, az megkönnyítheti a tanulást, hiszen például a szórend vagy a mondatszerkesztés kapcsán ugyanúgy kell eljárnunk. A német és az angol például szórendben hasonló, csakúgy, mint a passzív szerkezetek használatában. Persze a szavakat így is meg kell tanulnunk, a német online szótárunk nem fogja helyettesíteni az angolt, de már egy lépéssel könnyebb a tanulás. A némettanulás emellett támogathatja a holland vagy a dán elsajátítását, de ugyanígy segíthet a nyelvrokonság a szláv nyelvek kapcsán, például a szlovák mellett könnyebb csehül vagy a lengyelül tanulni.



Legyünk kitartóak!

A nyelvtanulás nem mindig egyszerű, akármilyen motiváltak és szorgalmasak is vagyunk, sok-sok kihívást rejt, főként, ha párhuzamosan két vagy több nyelvet igyekszünk elsajátítani. Éppen ezért a fenti praktikákat betartva sem lesz kezünkben a bölcsek köve: türelemre, kitartásra és időre mindenképp szükségünk van. Viszont nagyban megkönnyíthetjük a munkákat, ha ezeket alkalmazzuk. Vágjunk bele bátran a nyelvtanulásba, kezdjünk új nyelvet és fejlesszük mellette a meglévő tudást, hiszen ez a fajta ismeret új kapukat nyit mind a világra, mind saját személyiségünkre.