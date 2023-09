A kastélyt a gróf Zichy család 1722 és 1725 között emelte barokk stílusban, kápolnáját 1727-ben szentelték fel. 1853-ban házasság révén gróf Waldstein János tulajdonába került az épület, amely 1860-ban leégett, ekkor a gróf a korszak egyik legtehetségesebb építésze, Ybl Miklós tervei alapján építtette újjá a rezidenciát, a munkálatok 1863-ban fejeződtek be. A kastély ekkor romantikus és historizáló díszítőelemeket kapott. Később a kastély a gróf Sztáray, majd ismét a gróf Zichy, végül a gróf Witzleben família tulajdonába került, 1913-ban pedig a Magyar Királyi Honvédkincstár vásárolta meg. A két világháború között tiszti kaszinóként, parancsnoki épületként használták a kastélyt, majd a II. világháború után rövid ideig a kommunista párt székháza volt. 1977-ben Tüzérségi Fegyvernemi Múzeum jött létre az épületben. A rendszerváltás után a múzeumot megszüntették, a kastély évekig üresen állt. A történelmi falak között 2001-ben jött létre a Trianon Múzeum Alapítvány, majd 2004-ben hivatalosan is megnyitotta kapuit a Trianon Múzeum, amely páratlan gyűjteményével és a most teljes egészében megújult, a magyar nemzet számára sorsdöntő éveket bemutató kiállításaival egyedülálló a Kárpát-medencében.

INTERAKTÍV TÁRLATOK ÉS LÁTOGATÓBARÁT SZOLGÁLTATÁSOK

A fejlesztés révén teljesen megújult, műemléki védettségű Zichy-kastélyban a Trianon Múzeum kiállítótereiben egy 12 színből álló állandó, interaktív Trianon-kiállítás, valamint a múzeum tematikájához kapcsolódó számítástechnikai foglalkoztató, mozgóképszínház, múzeumpedagógiai terem és szabadulószoba, továbbá szakkönyvtár várja a látogatókat és a szakmabelieket.

Az épületben nemcsak létfontosságú állagvédelmi és felújítási célú beavatkozások valósultak meg, de egyik központi eleme az új fűtési rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a múzeum főszezonon kívül, ősztől tavaszig is komfortos körülmények között fogadhasson látogatókat. A projekt része továbbá a helyszín látogatóbarát szolgáltatásait biztosító infrastrukturális feltételeknek a megteremtése, vagyis az ajándékbolt, a ruhatár, a kávézó kialakítása, az akadálymentesítés és a rendezvényterek létrehozása a kastélyépületben.

A felújítás az Európai Unió és a magyar állam támogatásával a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. koordinálásában, a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében valósult meg.

További információ: www.trianonmuzeum.hu