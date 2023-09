Milyen egy jó prezentáció?

Kezdjük az alapoknál, vagyis ott, hogy mitől lesz egy prezentáció alapvetően jól megszerkesztett és előadott. Először is, az biztos, hogy egy profi előadás szakmailag megkérdőjelezhetetlen. Teljesen mindegy, hogy milyen területen tartunk előadást, a közönség elvárja, hogy tisztában legyünk a legújabb kutatási eredményekkel, trendekkel és persze a szakzsargonnal.

Ez azonban így önmagában kevés, mert könnyen ahhoz vezethet, hogy a prezentációnk száraz vagy egyenesen emészthetetlen lesz. Napjainkban az is az alapkövetelmények közé tartozik, hogy a prezentáció érdekes, szórakoztató legyen, és mindenképp tartsa fenn a figyelmet az elejétől a végéig. Ez nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk, szerencsére létezik néhány jól bevált taktika.

Ezek közül a legjobb az, ha a közönséget is bevonjuk valamilyen szinten a prezentációba. Egy interaktív előadás során a közönség figyelme sokkal kevésbé kalandozik el, ráadásul az elhangzottak is jobban megragadnak a fejükben. Ha erre nincs módunk vagy nem szeretnénk ilyesmit, akkor tegyük a mondandónkat minél színesebbé – akár képekkel, videókkal vagy vicces gifekkel.

5 kiegészítő, amivel emlékezetessé válhatunk

Ha nem szeretnénk könnyen felejthetőek lenni, tegyünk azért, hogy bevésődjünk a közönség emlékezetébe az alábbi tippekkel!

Támaszkodjunk vizuális megoldásokra!

A száraz szöveg önmagában aligha lesz elegendő ahhoz, hogy megragadjuk és fenntartsuk a közönség figyelmét. Számos tanulmány igazolja, hogy a vizuális információk lényegesen könnyebben megragadnak az emlékezetben, mint a beszéd. Amennyiben tehát azt szeretnénk, hogy a prezentációnk szórakoztató és hatásos legyen, mindenképp be kell vetnünk néhány vizuális segédeszközt.

Ilyen lehet egy videó, egy, a témához passzoló kép, de ma már az sem ördögtől való gondolat, hogy egy-egy vicces giffel dobjuk fel a prezentációnkat. Arra azonban mindig ügyeljünk, hogy a képek igényesek és relevánsak legyenek. Az sem szerencsés, ha a vizuális ingerek túlburjánzanak, hiszen ezzel elterelik a figyelmet a lényegről.

Válogassuk meg alaposan a címsorokat!

A prezentációnkban a címsorok azok, amiket azonnal megpillant a közönség, és amit először fog elolvasni. Sok múlik tehát ezeken. Arra kell ügyelnünk, hogy a címsorban ne rébuszokban beszéljünk. Ha a hallgatóság arra koncentrál, hogy megfejtse a fő üzenetünket, akkor aligha marad idejük és energiájuk a mondandónkra is figyelni.

Sokan esnek abba a hibába, hogy egyetlen szót vagy kifejezést használnak címsorként. Ez persze az előadónak teljesen érthető és logikus, de közel sem biztos, hogy a közönségnek is azonnal leesik a tantusz. Jobban járunk tehát, ha a címsorokban is kerek, értelmes mondatokat használunk, hogy mindenki azonnal képbe kerülhessen.

Használjunk roll-upot!

Nem törvényszerű, hogy a vizuális információt csak a prezentáción belül alkalmazhatjuk. Egy színpadon elhelyezett roll-uppal, bannerrel még inkább feldobhatjuk az előadásunkat. Ezeken az állványokon ugyanis tetszőleges grafikát, szöveget vagy akár egy QR-kódot is elhelyezhetünk. Miért jó ez? Azért, mert a közönség azonnal, a terembe lépve információhoz juthat, és belőheti az előadásunk tartalmát, stílusát.

Roll-upokból manapság igen sokféle létezik. A standard méret nagyjából két méter magas, de ennél persze nagyobb verziók is léteznek. Vannak olyan roll-upok is, melyek egészen kicsik, akár egy asztalon is elhelyezhetők, sőt kétoldalas vagy kültéri viszonyokra tervezett modellek közül is válogathatunk.

Akár a zenét is bevonhatjuk

Ez a kiegészítő kétségkívül nem passzol minden előadáshoz, néha azonban igencsak hatásos lehet. Az eredmény ugyanis hasonló, mint a vizuális megoldásoknál. A zenével megtámogatott előadás lényegesen jobban megragadja a figyelmet, és később könnyebb rá visszaemlékezni. Ha illik az előadásunkhoz, akkor menet közben is játszhatunk zenét, de az is jó ötlet, ha a színpadra lépésünknél szól valamilyen hatásos muzsika.

Tartsunk szüneteket!

Természetesen nem arra gondolunk, hogy szó szerint legyen szünet az előadásunkban. Inkább arról van szó, hogy időnként törjük meg egy-egy viccel, mókás videóval vagy anekdotával a szakmai tartalmat. Erre azért van szükség, mert az emberek figyelme és koncentrációja nagyjából tíz percig tart. Ilyenkor pedig szükség van egy kis feltöltődésre, könnyedségre, hogy újra fókuszálni tudjanak.

Készüljünk lélekben is!

A roll-up, a vizuális elemek vagy a zene külső kiegészítők, amik támogatják a prezentációnkat. Legalább ilyen fontos azonban az is, hogy előadóként mi is felkészültek legyünk lélekben. Ennek legfontosabb eleme az, hogy sokszor elpróbáljuk az előadást, hogy magabiztosan állhassunk ki a színpadra. Még jobb, ha közönség előtt – például családtagok, barátok – gyakorlunk, hogy a reakciókat is láthassuk.