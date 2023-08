Mind a szlovén KRPAN gyár, mind pedig az észt PALMS gyár nemcsak Európa, hanem világszerte ismert és kedvelt termékeit jó szívvel tudjuk ajánlani mindenkinek, aki a fakitermeléstől a feldolgozásig, a folyamat bármely szakaszában tevékenykedik.

Termékeinket megtalálják a www.clear-globe.com oldalunkon, ahol nemcsak katalógusaink (KRPAN: https://www.clear-globe.com/wp-content/uploads/2021/10/KRPAN_katalog_HU_04-2020_web_compressed-1.pdf, PALMS: https://www.clear-globe.com/wp-content/uploads/2020/02/Palms_2020_A4_HU_LOWRES_sample.pdf ) , hanem árlistánk (https://www.clear-globe.com/wp-content/uploads/2023/04/Arlista-2023.04.01.-tol-magyar.pdf ), sőt közelítő pótkocsijaink tekintetében kalkulátorainkat (https://www.clear-globe.com/kalkulatorok/ ) is elérhetik. Honlapunkon találnak továbbá használati videókat gépeinkről, melyek előzetes információt adhatnak akkor, ha még nem döntötte el, hogy milyen gépet vásárolna, illetőleg megfelelne-e az elképzeléseinek. Bemutató videóink megtalálhatók a YouTube-on is.

Kínálatunkat a KRPAN gyár termékeivel bővítettük közel 10 évvel ezelőtt. Mikor legelőször megismerkedtünk ezekkel a termékekkel, az volt az első tapasztalatunk, hogy nagyon jól összeszerelt, gondosan és logikusan megtervezett, használható gépek. Nemcsak erősek, stabilak, hanem funkciójuknak megfelelően kiválóan alkalmazhatók a kijelölt munkálatok gyors elvégzésére, könnyen kezelhetőek, költséghatékonyak.

Minden gép 3 éves gyári garanciával rendelkezik a Krpan által gyártott alkatrészek vonatkozásában, az egyéb alkatrészekre pedig 1 év garancia biztosított. Cégünk szervizhátteret biztosít minden gép tekintetében, az alkatrész ellátottság zökkenőmentes és rövid határidejű. Gépeink határozott konkurenciát jelentenek a piacon jelen lévő hasonló kategóriájú termékek vonatkozásában, hisz sokszor árban (is) kedvezőbbek tudunk lenni.

Kisebb Krpan gépeink között megtalálhatók erdészeti csörlők, melyek már 3,5 tonnától akár 9,5 tonnáig, mechanikus és hidraulikus változatban is vevőink rendelkezésére állnak.

Méltán népszerűek álló- és fekve hasítóink, tüzifa készítő gépeink, körfűrészeink, melyek akár felhordószalaggal is kombinálhatók.

Rönkfogóink és rönkmarkolóink, valamint a hidraulikus traktor platók a fa mozgatását könnyítik meg, hárompontra szerelhetők.

Kiközelítő pótkocsi kínálatunk igen választékos, egyrészt mert két gyár kiváló termékeiből tudjuk vevőinket kiszolgálni, másrészt pedig mert 6 tonnától akár 18 tonnáig, egyedi igényre szabott felszereltséggel kínáljuk a konstrukciókat. Az észt Palms gyár közel 30 éves tapasztalattal, kimondottan az erdészeti pótkocsikra fókuszálva fejleszti évről évre kiválóságait, melyek nagyban megkönnyítik a kitermelt fa rakodótérre való kihordását, illetőleg a szállító járművek megpakolását. Nagy hangsúlyt fektetnek a vevők visszajelzéseire, mely alapján még több, a vevői igényeket kielégítő, a munkálatokat megkönnyítő fejlesztéseket, újításokat tudnak beilleszteni a pótkocsik és daruk gyártása során. A nagy szakértelem precíz kivitelezéssel párosulva olyan termékek előállítását valósítja meg, melyek nemcsak néhány évig használhatóak, hanem akár több generációt is ki tudnak szolgálni, ezzel nemcsak költséghatékonyak, de környezetkímélőek is. Akár kisebb (6-8 tonnás), akár nagyobb (15-18 tonnás) pótkocsit keres, nálunk biztosan megtalálja személyre szabott elképzelését. Kisebb és nagyobb munkák elvégzésére, akár nehezített terephasználatra is alkalmas, mechanikus, pre-hidraulikus vagy elektromos vezérléssel, 2,5 méteres kinyúlástól 10 méteres kinyúlással bíró daruval ellátott, szimpla vagy dupla alvázas pótkocsik közül válogathatnak. Rövid határidős szállítással, műszakival, forgalomba helyezéssel és rendszámmal kínáljuk PALMS pótkocsijainkat.

A Krpan gyár az utóbbi néhány évben kezdett foglalkozni közelítő pótkocsik tervezésével és gyártásával, ők elsősorban a gazdaságos, kisebb változat kifejlesztését szorgalmazták, melynek eredményeképp születtek meg a 8DF és 10DF változatok. Emellett a nagyobb, 13-15 tonnás pótkocsik gyártását is elkezdték, ügyfélkörünkben már több ilyen megvásárolt és munkára fogott pótkocsit találhatnak érdeklődőink is. A visszajelzések alapján beváltották a hozzá fűzött reményeket: könnyen mozgathatók, megfelelő teherbírásuk van, az adott munkát gyorsan, hatékonyan lehet velük elvégezni.

Ha felkeltettük érdeklődésüket, látogassanak el honlapunkra, próbálják ki kalkulátorainkat, vagy keressenek bennünket a megadott telefonszámokon, illetőleg e-mail címünkön ([email protected]), szívesen adunk személyre szabott árajánlatot, akár néhány órán belül.

Várjuk Önöket szeretettel Alsónémedi telephelyünkön is, ahol mindig van raktáron bemutató pótkocsink, valamint kisebb gépeinkből is többfélét meg tudnak tekinteni.

