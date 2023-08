Sötét iskolatáskák – a klasszikus, ami sosem válik unalmassá

A sötét színű iskolatáskáknál nehezen találhatsz sokoldalúbb hétköznapi darabot. Abszolút mindenhez passzolnak. További jellemzőjük a funkcionalitásuk: a sötét színnek köszönhetően könnyen és sokáig megőrzi eredeti megjelenését. Egy iskolatáskát nem nehéz összepiszkolni – ezért a sötét tengerészkék, szürke vagy fekete színű modellek nagyon népszerűek a diákok körében.

A Nike fekete Element Series hátizsákja ebbe a kategóriába tartozik. Modern dizájn jellemzi, nagy méretű logóval, így a márka funkcionalitást kereső rajongóinak tökéletes választás. Az enyhén párnázott hátrésznek és a kényelmes, széles pántoknak köszönhetően kényelmes magaddal viheted, amikor hosszú nap áll előtted. Zsebekkel is rendelkezik az apróbb tárgyak tárolására. A fekete szín az egyszerűséget értékelő streetwear-minimalisták körében is népszerű választás. Ha éppen egy ilyen modellt keresel, keresd a szolid változatot, ami ennek ellenére nem olvad be a tömegbe. Itt lép a képbe az adidas Archive BP hátizsák. A márka logója a háttérbe simulva díszíti, ami tovább növeli a modell eredetiségét. A hátizsák mellett szól a tartós anyag is, ami részben újrahasznosított anyagokból készült.

Sportos iskolatáskák

Ha iskoláskáról van szó, a hátizsák olyan lehetőség, ami a tizenéves sportrajongók esetében mindenképpen felváltja az olyan megoldásokat, mint a különböző válltáskák. Hiszen a mozgásszabadság és a kényelem elengedhetetlen a mindennapi outfiteknél. Szóval nem csoda, hogy a sportos modellek olyan népszerűek. Jó példa egy ilyen modellekre a kompakt adidas Backpack S hátizsák. Elég kicsi ahhoz, hogy Gyermeked egész nap kényelmesen magával vihesse – anélkül, hogy a legszükségesebbeket feláldoznánk. Ráadásul belefér minden szükséges dolog edzésre éppúgy, mint az iskolán kívüli, szabadidős tevékenységekre vagy egy kirándulásra.

De semmi sem hangsúlyozza jobban a sportos hangulatot, mint az ikonikus Swoosh logó. Te vagy a márka tinédzser rajongója szívesen becsempészi a outfitbe? Akkor válaszd a klasszikus kialakítású Nike Heritage iskolatáskát, ami tökéletesen passzol egy tréningruha szetthez vagy egy nyári ruhához. Az egyetlen zseb az elülső rekesszel és a fogantyúval sokoldalú kombináció – a praktikum és a megjelenés szempontjából is. Ez egy olyan hátizsák, ami könnyedén kombinálható bármilyen vibe-bal.

Szín és minta, azaz egy hátizsák, ami már messziről látszik

Miért pazarolnád az időd unalmas kiegészítőkre? Egy tini iskolatáskának ki kell tűnnie. Amikor a tinédzserednek vagy magadnak választasz hátizsákot, voksolhatsz például a kaliforniai márka kínálatának valamelyik modelljére. Ilyen például egy ikonikus Vans hátizsák a szériából, ami nem más, mint az Old Skool. Válassz egy kisebb vagy nagyobb logóval díszített modellt, és dönts a sima kivitel vagy a feltűnő print között. Virágok vagy esetleg az ikonikus kockás minta? Itt nincsenek rossz döntések! A Realm hátizsákcsalád, amit az ikonikus Vans Off The Wall címke díszít, szintén továbbra is a diákok kedvence.

