Komárom, 2023. július 10. – A projekt célja az volt, hogy a vállalat megfeleljen a jogszabályok által előírt határértékeknek, minimalizálva a környezeti zajterhelést, így ezzel is elősegítve a gyár közelében lakók nyugalmát. A környezetvédelmi hatóság által 2023. április 25-én jóváhagyott terv szervezési és műszaki intézkedések sorát tartalmazta a két gyárra vonatkozóan. A zajcsökkentési intézkedések több fázisban kerültek elvégzésre, amelyek közül az első egy szisztematikus intézkedés volt a fő zajforrások azonosítására és a munkavégzés szabályainak finomítására.

A műszaki intézkedéseket zajvédelmi létesítménytervező és kivitelező szakértővel határozták meg. A terv szerint az SK On Hungary és az SK Battery Manufacturing pontosan meghatározta, hova, milyen hangelnyelő képességgel és a zajforrástól milyen távolságra kell felszerelni a zajvédő panelt. Meghatározásra került továbbá a szerkezeti kialakítás és a felhasználandó anyagok minősége is, valamint a zajforrástól függően hangszigetelő falak és ernyők kerültek beépítésre.

A projekt egy akkreditált zajméréssel zárult, melyet nappali és éjszakai időszakban végzett el egy zajméréssel foglalkozó laboratórium. A végeredmény az SK On Hungary és az SK Battery Manufacturing gyára esetében is a “megfelelt” minősítést kapta, továbbá a környezetvédelmi hatóság is elfogadta az elkészült záródokumentációt, valamint a jegyzőkönyvet.

Az SK On Hungary és az SK Battery Manufacturing továbbra is a zajkibocsátási előírásoknak megfelelően működteti az üzemeket, hogy a helyi lakosok számára a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza.