A manapság egyik legelterjedtebb telefonos csalástípus, a Wangiri lényege, hogy rendszerint 2-essel kezdődő országhívóval rendelkező afrikai, vagy 5-össel kezdődő országhívóval rendelkező közép-amerikai számokról hívják fel a mit sem sejtő felhasználókat, majd egyből megszakítják a hívást, abban bízva, hogy a jóhiszemű áldozatok visszahívják a számot. Lévén, hogy nemzetközi, a legtöbb esetben emeltdíjas hívásról van szó, a hívás jóval magasabb tarifán zajlik, ezáltal a csalók jelentős bevételre tehetnek szert.

A módszer azért lehet ennyire hatásos, mert a csalók számítógépes rendszereken keresztül, automatikusan generálják a hívásokat, ennek értelmében a hívott számokat is mobilszolgáltatótól függetlenül, teljesen véletlenszerűen választják ki. Mivel a csalás lényege az emeltdíjas híváson való nyerészkedés, csakis akkor megy végbe eredményesen az akció, ha visszahívják a külföldi számot, hiszen ekkor épül fel sikeresen a nemzetközi hívás. Annak érdekében, hogy ez megtörténjen, mindent megtesznek, szándékosan nem hagynak elég időt az áldozatnak, hogy felvegye a telefont és egymás után többször hívnak, hogy a gyanútlan előfizetők visszahívást kezdeményezzenek.

Amennyiben utóbbi megtörtént, a legtöbb esetben a visszahívást is automatizált rendszer fogadja, így jórészt csak a vonalszakadás, vagy a „kicsöng” hangját imitáló sípolás hallható, miközben az emeltdíjas másodpercek természetesen ketyegnek. A Wangiri módszert folyamatosan fejlesztik, finomítják, már olyan verzió is akad, ahol a visszahívás közben még a kicsengés hangját se hallja az ügyfél, de a hívás ennek ellenére mégis felépül. Ha a hívó ügyfél ebben az esetben nem bontja a hívást, az akár 2 órán keresztül is fennmaradhat.

A legegyszerűbb védekezés a Wangiri csalással szemben, ha nem veszünk fel, és nem is hívunk vissza gyanús, külföldről érkező, elsősorban a már említett, 2-essel, vagy 5-össel kezdődő országhívókat alkalmazó hívásokat. Ilyeneket észlelve érdemes azonnal elutasítani a hívást, egy egyszerű internetes kereséssel pedig utánajárni, hogy a telefonszám mennyire veszélyes. Amennyiben a gyanúnk megerősítést nyer, több lehetőségünk is van: az ismeretlen előhívószámokról érkező külföldi hívásokat egyedileg, egyesével is le lehet tiltani, de csoportos tiltás is lehetséges, ebben az esetben a szolgáltató ügyfélszolgálatával kell felvenni a kapcsolatot.

A www.kiberpajzs.hu weboldalon széles körű információk érhetők el a kibertámadások típusaival, többek között a Wangiri-hívásokkal kapcsolatban, emellett az oldal részletes útmutatókkal nyújt védelmet a visszaélésekkel, csalásokkal szemben.