Mérföldkőhöz érkezett a szegedi Détári Vilmos által megálmodott és létrehozott, 6 és fél éves Szent Vincent Rehabilitációs Központ azzal, hogy alig egy hónapja vadonatúj épületbe költözött. A Bakay Nándor utca 50. szám alatt a korábbinál jóval nagyobb, mintegy 1500 négyzetméteren folytatódik a minőségi munka korszerű gépekkel felszerelt, modern környezetben.

Országos ambulanciahálózat a cél

Az is újdonság, hogy a jövőben kiépülő ambulanciahálózat első állomásaként Székesfehérváron dr. Óvári Attila rehabilitációs szakorvos végez alapos állapotfelmérést. Innen lehetőség nyílik a szegedi Szent Vincentben elkezdeni a terápiát, melynek térítési díjából a szegediek vissza is térítik a székesfehérvári ambulancián felmerült költségeket.

Az országszerte jó hírnévnek örvendő Szent Vincent főleg a neurológiai betegségekben (például stroke, Parkinson-kór, gerincvelő- és koponyasérülés, Sclerosis Multiplex) szenvedőket várja, de széles szolgáltatási palettájának köszönhetően az ortopédiai, reumatológiai, traumatológiai eseteket is magas színvonalon tudja kiszolgálni. A szomszédos országokból is egyre többen keresik fel az intézményt.

Már szén-dioxid terápia is van

A korábbinál jóval tágasabb, még modernebb szegedi komplexum tornatermét úgy alakították ki, hogy az egyéni kezelések során a zavartalanabb légkör könnyebben megvalósulhasson és még több, függesztőrácsot helyeztek el, melynek segítségével tehermentesített helyzetben végezhetők a gyakorlatok a gyengült, vagy bénult végtagok esetén, illetve a gumis ellenállások segítségével rendkívül jól lehet izmot erősíteni.

A térségben egyedülálló módon szén-dioxid szárazfürdő terápiát indítottak: A szén-dioxid gázzal történő kezelés során a bőrön keresztül a keringésbe jutó gáz az általános közérzetjavító hatása mellett minden olyan állapot esetén segíthet, ahol a helyi véráramlás és szöveti oxigenizáció fokozódása, a mikrokeringés javítása révén javulás várható. Az érbetegségben, magas vérnyomásban szenvedők, cukorbetegek, érműtöttek, csontritkulásosok és immunbetegek is pozitív hatásról számolnak be a kezelések után. Kiválóan alkalmas a végtagok verőér, visszér és nyirokér idült betegségeiben, cukorbetegségekhez társuló érszövődmények kezelésében, helyreállító érműtét, katéteres értágítás, stent beültetés után. A sportolóknál segítheti a gyorsabb regenerációt vagy éppen a különböző sérülések gyógyulási idejét is lerövidítheti, illetve a sebgyógyulás folyamatának serkentésére is alkalmas ez a módszer.

Egy másik új szolgáltatásuk, a hidroterápia, mely során egy többfunkciós kombinált kádban a galvánáramos kezelés, a víz alatti sugármasszázs, illetve a szénsav kezelés egyaránt megvalósítható.

Szintén új szolgáltatásként elindult a dietetikai tanácsadás, illetve hamarosan pszichiáter szakorvosi ellátás is kérhető a központban.

Játszva gyógyulni

Persze a korábbról ismert szolgáltatásokról se feledkezzünk meg! Neurológiai szakrendelés, TMS terápia, robot terápia, fizioterápia-gyógytorna, ergoterápia, pszichológiai szakrendelés, logopédia, masszázs, kutya-asszisztált aktivitás, fejlesztő foglalkozások, mentálhigiénés támogatás, életvezetési tanácsadás, ASA M6 MLS Lézeres terápia, ASA Easy Quattro Pro mágneses terápia segíti a gyógyulást. Ennyire összetett terápiás lehetőség alig akad az országban, nem is csoda, hogy átlagosan két hónapos a várólistájuk.

-Robotterápiás eszközeink főleg a felsővégtag rehabilitációjára alkalmasak, de van olyan készülék, ami az egyensúlyfejlesztést, vagy éppen a járásképjavítást segíti. Ezekkel az eszközökkel sokkal könnyebb hosszabb ideig fenntartani a páciensek figyelmét, motivációját. Van, aki csak néhány alkalommal vesz fel egy-egy terápiát, de sokan több hétig, akár hónapokig járnak hozzánk. A kezelések közötti időt pihenőszobában tudják eltölteni- fogalmazott Fehér- Lengyel Dorottya gyógytornász, a Szent Vincent szakmai vezetője.

Budapesten is lesz Szent Vincent

-Hat év alatt –sajnos – egyedülálló rehabilitációs központot hoztunk létre: azt tapasztaljuk, több hozzánk hasonló intézményre lenne nagy szükség az országban. Persze büszke vagyok rá, hogy a személyes érintettségem apropóján megálmodott központnak szakmai berkekben is nagyon jó a híre. Jó kapcsolatot ápolunk az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel is, úgy érzem, elismerik a munkánkat, partnerként kezelnek bennünket- fogalmazott Détári Vilmos alapító-tulajdonos, aki stroke-on átesettként tudja és átérzi, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a betegeknek és a családtagjaiknak.

Détári Vilmos alapító

-Azt szeretném, hogy a hozzánk fordulók és hozzátartozóik érezzék, nincsenek egyedül. Abban segítünk nekik, hogy a kitűzött apró, elérhető célokat megvalósítva haladjanak előre a gyógyulás útján. Eredményeink azt mutatják, a rehabilitációs szegmensben a legdinamikusabban fejlődő központ vagyunk, ez köszönhető a kimagasló színvonalú teljesen egyénre szabott, komplex terápiáknak, melyektől a nekünk bizalmat szavazó páciensek sikeresen rehabilitálódnak! Bár az új központ nagyobb, továbbra sem a mennyiségi, hanem a minőségi fejlesztésre törekszünk.

Détári Vilmos azt is elmondta, 2023-ban a fővárosban a szegedihez hasonló járóbeteg szakellátást kívánnak megvalósítani.

