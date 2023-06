Szponzorált tartalom 1 órája

Miért lényeges, hogy nyáron tényleg nyári gumi legyen az autón?

Azt, hogy nyáron nyári gumi legyen az autón, télen meg téli, nem az abroncskereskedők találták ki, hogy ezzel is jól lehúzzanak minket. Pedig sokan így gondolkodnak, ezért nem is cserélnek nyáron abroncsot, mondván, jó lesz a téli is, úgysem megyünk sokat, ha pedig mégis, akkor pedig, ha a jégen és a havon elment az autó ezzel a gumival, akkor egy kis nyári eső és forró aszfalt sem jelent majd számára kihívást. A helyzet azonban az, hogy nem az eső fog gondot okozni a téli abroncsoknak, hanem a kánikulai meleg.

Forrás: gumiabroncsfelni.hu

Amikor a hőmérséklet tartósan 7 fok fölé kerül, akkor a téli gumiknak már meleg lesz az aszfalt, így célszerű nyárira váltani. Idén a tavasz is meglehetősen hűvös volt, így lehetett a dolgot halogatni, de most, hogy már az időjárás is „magára talált”, és egyre melegebbek a napok, nem szabad tovább várni a cserével. Nem véletlen, hogy nyáron nyári abroncsra van szükség, szóval, ha még nem tettük meg, mindenképp kérjünk időpontot a gumiszervizbe. Hűvösek mostanában a nyaral, miért nem jó a téli gumi? A gumiabroncsfelni szakértő is azon a véleményen vannak, hogy bár az elmúlt évek nyarai időjárás szempontból nem feltétlen voltak annyira forrók, még sem szabad téli abronccsal közlekedni. Hiába a hűvös nyár, még az ilyen borongósabb nyarakon is „melege” lesz a téli guminak. A téli abroncsokat ugyanis úgy alakították ki, már ami a keveréküket illeti, hogy az alacsony hőmérsékleten legyen képes az abroncs kellően rugalmas maradni, így pedig jó tapadást érhessen el. Ahogy emelkedik a hőmérő higanyszála, úgy csökken az abroncs eme képessége. A nyári gumik keverékét viszont kifejezetten úgy tervezték meg, hogy a magas hőmérsékleten is jó tapadást, és egyenletes kopást érhessenek el. A magas hőmérsékleten ugyanis egy nem megfelelő keverék gyorsabban kopik, ami egyrészt nem gazdaságos, másrészt nem biztonságos. Persze sokan teszik fel a kérdést, hogy mi az a hőmérséklet, ami már túl meleg egy téli abroncsnak. Ez a hőmérséklet, a már említett 7 fok, abban pedig biztosak lehetünk, hogy akármilyen hűvös is a nyár, 7 foknál biztosan melegebb lesz a hőmérséklet. A nyári gumi ellenőrzése is fontos, nemcsak a felhelyezése Persze nemcsak az a fontos, hogy a nyári gumi felkerüljön az autóra. Amikor begurulunk a gumiszervizbe, mindenképp érdemes átnézetni a gumikat, hogy ki fogják-e bírni az idei nyarat, vagy már túlkopottak. A törvényi szabályozás szerint 1,6 mm-es profilmélységig még közlekedhetünk az abroncsokkal, viszont a szakemberek véleménye az, hogy 4 mm alatt már érdemes cserélni. Ha pedig cserélni nem is kell, de egy centrírozás, vagyis egy kiegyensúlyozás ráférhet az abroncsa, így érdemes erre is rákérdezni, ha már a gumisnál járunk. Persze sokan vannak, akik nyáron nem nyári gumival közlekednek, hanem négyévszakos abroncsokkal. Ez sem feltétlen rossz döntés, de csak akkor érdemes ezt a szegmenst választani, ha viszonylag ritkán vezetünk, és nem használnánk ki a téli-nyári abroncsokat teljes mértékben. Ellenkező esetben inkább válasszuk a nyári gumikat az autónkra.

