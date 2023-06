Mindig terméklistával menj vásárolni!

Az igaz, hogy ez elég nagy kihívás. Végtére is, hogyan ne vásároljunk valami extrát, amikor a diszkontok olyan sokféle terméket kínálnak? Azonban egy jól összeállított bevásárlólista a biztos kulcs a vásárlási megtakarításokhoz. A legjobb módi, ha a hét egy adott napján 30 percet következetesen arra szánunk, hogy meghatározzuk, milyen termékekre lesz szükségünk az aktuális héten. Ha olyan lokációban élünk, ahol a diszkontok online kiszállítást kínálnak, érdemes lehet ezzel is kísérletezni. Ebben az esetben nem csak azt szabályozzuk, hogy mit dobunk a kosárba, hanem a kiadásokat is folyamatosan nyomon követhetjük az összesítő nézeten keresztül. Ez nemcsak az infláció elleni vásárlás egyik remek módja, de időt és energiát is spórolhatunk vele, tanácsos kipróbálni!

Újság, újság, és még több újság…

Mert hogyan is spórolhatnánk a vásárláson Tesco újság nélkül? Így nem csak a bevásárlólistát tudjuk valóban hatékonyan megtervezni, hanem érdekes akciókat is elkaphatunk. Keressük fel konzekvensen a lakóhelyünkhöz közeli üzletek akciós újságjait. Ez egy nagyon hasznos módszer az élelmiszerekkel kapcsolatos kiadások megtakarítására. Ellenőrizzük, hogy melyik üzlet milyen promóciókat kínál az adott

héten, és gondoljuk át, hogy melyek számunkra a leginkább előnyösek. Emellett az sem árt, ha letöltjük a diszkontok által kínált alkalmazásokat. Ezeknek köszönhetően különféle hűségprogramhoz is hozzáférhetünk, amelyek szintén pozitívan befolyásolják a kiadásokat.