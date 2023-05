Minden, ami Vans

Aki ismeri a Vans márkát, tudja, hogy a középpontban mindig a sokoldalú sportcipők voltak, azonban a gyártó felismerte, hogy a termékpalettát érdemes bővíteni más modellekkel is. A Vans regular fit póló is ilyen, amelyet közel 7 ezer forintért vásárolhatunk meg az online boltokban, csakúgy mint a Vans old skool kockás hátizsákot sok zsebbel, amelynek ára 27 ezer forintról indul a webshopokban.

Miért viselnek bő Vans ruházatot a gördeszkások?

A gördeszkások bő ruházatot viselnek a kényelem, a mozgás és a védelem érdekében. A gördeszkázáshoz széles mozgástartományra van szükség, és a bő ruházat kevésbé korlátoz, mint a szűkebb szabás. Ez a sport gyakori eséssel jár, és a jó Vans ruházat védelmet nyújt. Amikor a gördeszkázás kialakult, a ruházatot a praktikum és a kényelem miatt választották. A túlméretezett illeszkedéseket előnyben részesítették, hogy elkerüljék a mozgási tartomány gátlását. A szívós, strapabíró szövetek ideálisak voltak ahhoz, hogy megbirkózzanak a talajon fellépő karcolásokkal és csúszásokkal.

Ahogy a deszkázási szubkultúra növekedett, ezek a stílusok kezdtek hatni a szélesebb divatvilágra. Ma a táskás deszkás stílus népszerű a gördeszkás kultúrán kívül. A gördeszkázással gyakran összefüggő márkákat, mint például a Vans, a társadalom szélesebb rétege kezdte el alkalmazni. Az elmúlt öt évtized során a jellegzetes Vans stílus ikonikus védjeggyé vált az egész világon.

A Vans tornacipő színeinek titkos pszichológiája

Aqua kék, kellemes lime és lila, valamint narancssárga rózsaszínnel tarkítva, vagy a szürke és a közkedvelt fehér. Ezek nem egy álom színei, hanem a vezető cipőmárkákra utalnak, mint például a Vans, Reebok vagy New Balance.

A Vans ATWOOD HI férfi magasszárú sportos cipő egyedi sneaker a maga sajátos barna színében – amelyet már 19 ezer forintért beszerezhetünk a webshopokból – a, fűzős, extra puha talpbélése nagyon kényelmes viseletet biztosít, a termék belső talphossza ecobőrből készült.

A színek és az érzelmek közötti kapcsolatokat évszázadok óta tanulmányozzák, Carl Jung személyiségjegyeinek színkódolásától kezdve a fókuszcsoportokig, amelyek azt vizsgálják, hogy az édesség színei hogyan befolyásolhatják az ízérzékelést. A gyógyszergyártók például a kívánt hatásnak megfelelően „hűvös” vagy „forró” tónust alkalmazva színezik a tablettákat (a hipnotikumok gyakran kékek vagy zöldek, az antidepresszánsok pedig sárgák), télen pedig gyógyító lámpákat használunk, hogy megismételjük a napsütés energizáló tulajdonságait.

Nem csoda, hogy a tornacipő márkáknak vannak olyan részlegei, amelyek az árnyalatok apró eltolódásainak manipulálásával foglalkoznak, valamint a termék vizuális megfelelőjének megtervezésével, így az interneten is jelen vannak. Az ő küldetésük, hogy érzéseket keltsenek és felgyorsítsák az üzletmenetet.

A termékkel kapcsolatos tudatalatti döntések 70-90 százaléka néhány másodperc alatt születik meg csupán a színek alapján. Izgathat vagy megnyugtathat bennünket, megemelheti a vérnyomásunkat. A nyilvánvalón túl azonban mindannyiunknak összetett személyes kapcsolatai vannak a színekkel. Egyesek számára ezek a gondosan megválasztott és konfigurált Vans cipők árnyalatai és mintái csak érdekesnek, rendetlennek vagy egyszerűen szépnek tűnhetnek. Mások számára azonban valami költői, talán mély érzés lesz. Ennek következményeként pedig az adott, lábbelit meg akarjuk vásárolni, függetlenül annak árától. Ez aztán a magas fokú vásárlásösztönzés.

Vásárlás előtt azonban célszerű megfogalmazni néhány szempontot az adott Vans kollekció kapcsán, vagy olvassuk el a termékhez tartozó leírásokat, esetleg vevői visszajelzéseket, hogy racionálisan dönthessünk.