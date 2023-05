Az alábbi tippekkel nemcsak egészségesebbek, de energikusabbak is lehetnek a hétköznapjaink.

Stresszkontroll

Lehet, hogy észre sem vesszük, hiszen egy tudatalatti folyamatról van szó, a stressz mégis rengeteget elvesz „belőlünk”. Ha pontosabban szeretnénk fogalmazni, akkor a stressz rengeteg energiánkat emészti fel, ám azokat nem a megfelelő célra fordítja. Így tehát érdemes megfontolni a különböző stresszlevezető technikákat, például a meditációt vagy a jógát, de felkereshetünk egy szakembert is, aki segít kezelni a bennünk lévő stresszfaktorokat.

Energiabevitel

Az, hogy mit eszünk, kulcsszerepet játszik abban, hogy mennyi erőnk van a nap folyamán. Ha szeretnénk energikusabbá válni, akkor törekedjünk az alacsony glikémiás indexű élelmiszerek fogyasztására! Az ezekben található szénhidrátok ugyanis lassabban szívódnak fel, így elkerülhetjük a gyorsan felszívódó vagy finomított cukrok fogyasztása után törvényszerűen bekövetkező energiahiányt. Fogyasszunk teljes kiőrlésű gabonákat, reggelire tökéletes lehet például egy fehérje müzli, együnk sok zöldséget, amelyeknek magas a rosttartalma, de az olajos magvakat is vegyük fel az étrendünkbe!

Időzítsük!

Az sem mindegy, hogy mikor étkezünk: igyekezzünk betartani a napi három főétkezés és a két kisebb étkezés szabályát! Az is lényeges, hogy semmiképp ne hagyjuk ki egyiket se, hogy folyamatos legyen a testünk energiaellátása. Különösen igaz ez a reggelire: ha többre nincs időnk a szokásos rohanás miatt, legalább egy fehérje müzlit vigyünk magunkkal, és majszoljuk el a szeletet útban az irodába!

Víz vízzel

A szervezetünk hidratálása szintén kulcsfontosságú ahhoz, hogy energikusak maradhassunk. Amennyiben a szervezetünk nem kapja meg a szükséges mennyiségű folyadékot, szinte a legelső jel, amit tapasztalunk, az a fáradtság. Az, hogy ez a mennyiség pontosan mekkora, sok mindentől függhet a testsúlytól kezdve a nemen át az aktivitási szintig. De általánosan igaz, hogy napi 2,5-3 litert legalább meg kell innunk!

Testmozgás

Ellentmondásnak tűnhet, de a testmozgás valójában feltölt energiával. A sportnak köszönhetően felpezsdül a test, beindul a vér- és így az oxigénáramlás is a szervek között. Emellett dopamin szabadul fel az agyunkban, így a hangulatunk is javulni fog. Ha ez még nem lenne elég, egy jó kis edzés után az alvás is könnyebben fog menni – nézzük, miért fontos ez!

Alvási szokások

Sokan azt gondolják, hogy minél többet alszanak, annál jobb, hiszen kipihentek lesznek. De ez nem feltétlenül van így, hiszen a túlalvás is elhozhatja a kimerültség érzését. Figyeljünk tehát arra, hogy minden éjszaka körülbelül 7-8 órát aludjunk! Feküdjünk le nagyjából mindig ugyanakkor és így az ébredés időpontja is hasonló lesz – ezt hétvégén is tartsuk! Ezzel kialakulhat egy olyan alvási ritmus az életünkben, ami biztosítja a kellő energiát a hétköznapokra.

Irány a szabad levegő!

Ha egy kis löketre van szükségünk a mindennapok során, fogjuk magunkat, és menjünk ki a szabad levegőre! A D-vitamin és a friss levegő is segíthet abban, hogy energikusabbnak érezzük magunkat, miközben a zöld környezet – ami lehet akár egy park is – megnyugtatja az elmét.

Társasági élet

Több kutatás kimutatta már, hogy azok az emberek, akik kevésbé élnek szociális életet, általánosan kevésbé boldogok és nem is alszanak olyan pihentetően, mint a társaságilag aktívabb társaik. Itt az ideje tehát, hogy több programot szervezzünk magunknak, de egy sűrű hétköznapon az is segíthet, ha a munkát félretéve beszélgetünk pár percet az egyik kollégánkkal egy kávé fölött.

Egy izgalmas teendő

A napunk folyamán általában délután három óra körül érkezik el egy mélypont, ilyenkor érezzük a leginkább fáradtnak magunkat. Hogy elkerüljük a teljes lemerülést, tartogassunk valamilyen érdekes feladatot, teendőt erre az időszakra! Ha ezt elvégezzük, az adhat egy löketet a nap további részéhez.

Alkohol-stop

Sokan azt gondolják, hogy vacsora után egy pohár bor remek döntés, hiszen ellazítja az embert, amelynek köszönhetően jobban alszunk. Lehet, hogy az elalvás valóban könnyebben megy, ám az alkohol miatt nem alszunk annyira pihentetően, ami a következő napunkra nagyban rányomhatja a bélyegét.

Egy káros szokással kevesebb

Ha dohányzunk, fontoljuk meg a leszokást! Ezt persze könnyebb mondani, mint csinálni, mégis érdemes megfontolni, mivel sok egyéb mellett az energiaszintünkre is hatással van. A dohányban található nikotin egyfajta stimuláns, ami ébren tarthat minket éjjel vagy zavart álmot eredményezhet. Ha lehet, kerüljük el!