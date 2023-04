Milyen terjedelmű lesz a rekonstrukció?

Elég lesz az új festés? Netán pár új díszpárna? Vagy hasznos lenne az elrendezést is módosítani? Az ezekre a kérdésekre adott válasz segít felmérni az anyagi lehetőségeket. Ha csak felületi változásokat szeretne nem kell szakemberhez fordulnia, elég, ha kicsit átrendezi lakása belső tereit. Ha komolyabb változásokat tervez ajánlott szakember tanácsát kikérni. Egy építész vagy tervező szolgáltatásai igaz költségesek lehetnek, de nem kevés pénzt takaríthat meg segítségükkel. Minden bizonnyal olcsóbb az első próbálkozásra helyesen elvégezni a rekonstrukciót, mint a sikertelen próbálkozások után helyreállítani azt. Ha most vásárol egy régebbi házat vagy lakást, amelyben hosszabb ideig szeretne maradni, ha lehetséges, először lakjon benne néhány hónapig, majd kezdje el az átalakítást. Néhány hónap múlva kiderül, mi illik Önhöz és mi nem. Melyik szobában érzi jobban magát, hol kellemesebb a fény, hol elviselhetetlen nyáron a nagy hőség, hiányzik-e valahonnan egy ajtó, vagy nagy távolság van a konyhából a nappaliba? Egyszerűen minden térben észrevehet egy csomó olyan fontos részletet, ami első ránézésre nem biztos, hogy egyértelmű, csak beköltözéskor derül az ki.

Szakember tanácsa

Nagyobb méretű felújítások esetén mindenképpen érdemes szakember szolgáltatásait igénybe venni. Még egy vagy két szoba felújításakor is időt és pénzt takaríthat meg. Az építész vagy tervező egy képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember, akinek köszönhetően olyan gyakorlati ötleteket tud felszínre emelni, amelyek önmagától nem is jutottak volna eszébe. Egyszerűen az a célja, hogy segítsen létrehozni egy teret, amelyben jól érzi magát. Rengeteg olyan apró részlet van, amire az átlagember nem is gondol, de egy tervező rögtön tudja, milyen szempontokat kell figyelembe venni. Nem is olyan egyszerű, mint amilyennek tűnhet, számos berendezési elemet és anyagot kiválasztani, hogy minden ne csak passzoljon, de kompatibilis is legyen. A ma elérhető széles választék pedig nem könnyíti meg, hanem inkább bonyolítja a dolgát. A tervezők ilyen, és számos egyéb fortélyt is tudnak. Órákon át keresheti a megfelelő anyagot vagy berendezést, és az eredmény csak határozatlanság és nagy káosz lesz a fejében. Ezt a keresést és döntéshozatalt is jelentősen leegyszerűsítheti egy építész vagy tervező, aki átlátja a kínálatot és a lehetőségeket. Konkrét javaslattal fog szolgálni, és csak annyit kell tennie, hogy egyetért vele vagy épp nem. Természetesen itt is vannak kivételek. Ha az építkezés és a tervezés a hobbija, évek óta követi az e területről szóló információkat, ismeri a gyártók kínálatát és esetleg elvégezte valamelyik lakberendező tanfolyamot, valószínűleg maga intézi az elvi tervezést és a felszerelés kiválasztását. Nagyobb felújításnál azonban mindenképpen forduljunk olyan építőmérnökhöz vagy technikushoz, aki jártas az építőanyagokban, technológiákban és részletekben. Enélkül fennáll annak a veszélye, hogy olyan problémákba ütközik, amelyekre az építkezés során nem is gondolt, és ezek menet közbeni megoldása feleslegesen plusz időbe és pénzbe kerül majd.

Építési engedély

A felújítás terjedelmétől és típusától függ, hogy milyen hivatalos papírokra lesz szüksége. Ha kisebb rekonstrukciót végez a lakásban, azaz padlók, ajtók vagy konyhabútorok cseréje, elég, ha figyelmezteti a szomszédokat, hogy készüljenek fel a zajra és az ezermesterekre a lépcsőházban. Ha jelentősebb átalakítást tervez – átépítés vagy a külsőt megváltoztató ráépítést - az ilyen jellegű módosításokhoz már építési engedély szükséges. Ebben az esetben a tulajdonosi okmányok, a szomszédok és az ügyintéző hozzájárulása mellett építtetői vélemény is szükséges, hogy az Ön által tervezett módosítások lehetségesek-e és milyen feltételek mellett. Mielőtt belekezd az ilyen fajta felújításba, célszerű felvenni a kapcsolatot az illetékes építésügyi hatósággal, és ellenőrizni, hogy milyen dokumentumokat kér majd Öntől.

Megvalósítás

Ha úgy dönt, hogy a munka nagy részét maga végzi el, előfordulhat, hogy kevesebb pénzt, de sokkal több időt kell a felújításba fektetni. Ezért jól mérlegelje erősségeit és képességeit. Természetesen, ha szereti ezeket a munkákat végezni, és nem bánja, hogy hónapokig vagy évekig fog élni egy ideiglenes lakásban vagy építkezésen, akkor nyugodtan tegye meg. Ne felejtse el azonban alaposan áttanulmányozni az összes eljárást és szakmai munkát, mint pl. az első téglasor lerakása. Az összetett műveleteket, mint pl. a villany- vagy vízszerelést, jobb, ha szakemberre bízza. Egy másik lehetőség, hogy mindenre felveszünk egy építőipari céget. Bár ez a változat a legdrágább, egyben a leggyorsabb is. Az elvégzett munkára garanciát is kap. Ebben az esetben a felújítások legtöbbször úgy zajlanak, hogy a szakember egyezteti a különböző mesteremberek egyéni munkáját, akiket ő maga szervez, koordinál és irányít.

Egy lakást felújítani valamivel könnyebb, mint egy régebbi családi házat, de itt is számítani kell a váratlan pluszmunkákra. Igaz a rekonstrukció nem történik meg egyik napról a másikra, egy varázspálca ütésre sem. A munka optimális előrehaladásának kulcsa a precíz előkészítés, a megfelelő logisztika és a szakképzett mesterember csapat.