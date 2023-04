A fűszernövények iránti növekvő érdeklődés összefügg a hagyományokkal, valamint elődeink mélyreható ismereteivel a fűszernövények hatásairól és egyszerű felhasználásairól. Magyarország változatos tája - a sok vízforrás, hegyi rét, mocsarak, napos területek, termékeny talajok – kedveznek a fűszernövény termesztésnek. A fűszerkertek nemcsak illatával és színeivel, hanem praktikus értékével is magával ragadják az embert. Az egyes fűszernövények nagyszerű lehetőséget nyújtanak az ételek természetes ízesítésére. Csak egy fűszernövényes ágyásra lesz szüksége, és az összes étele tisztán természetes ízekkel és aromákkal gazdagodhat. Az ágyáskerthez való hozzávalókat megtalálja az Euronics oldalán, ahol számos kerti szerszám és berendezés közül választhat. Ha felkeresi a https://www.mroferto.hu/euronics oldalát vásárlása során nagyszerű kedvezményekre tehet szert. Ha nem akar, vagy nem tud fűszernövényeket termeszteni a kertben, jó megoldás lehet a fűszernövények az erkélyen, vagy akár otthon az ablakpárkányon is. A legtöbb fűszernövény kis termetű, így nem probléma megfelelő edényt találni számára. A Pepco termékek kínálatában nagyszerű virágládákra bukkanhat. A Pepco katalógusok és akciós újságok segítségével pedig akár kedvezményes áron beszerezheti azokat.

A fűszernövények termesztésének alapszabályai

A konyhában használt fűszernövényeket egynyári és évelő növényekre osztják. Az évelő növények előnye, hogy ezek több évig is fennmaradhatnak. Az egynyári növényeket tavasszal ültetik, de nyár végére elpusztulnak, ezért a következő évben újra kell ültetni. A legtöbb konyhai fűszernövényt azonban nem nehéz gondozni, így szinte semmilyen további kötelezettséget nem rónak tulajdonosukra. A beltéri fűszernövénytermesztés alapvető hibája a nem megfelelő öntözés – vagy többet, vagy kevesebbet öntözünk. Az alap a levegős talaj és a rendszeres öntözés, hogy az aljzat soha ne száradjon ki, de ne legyen túl nedves sem. Ezt lefolyós virágcserepekkel és alátétekkel érhetjük el, melyek megvásárolhatók a Kik üzletekben. Ha kedvező áron szeretnénk beszerezni őket, ajánlott figyelemmel követni a Kik újságok hasábjait. A fűszernövények feldolgozása egyszerű - többnyire a leveleiket használják fel, amelyeket akár frissen is hozzáadhatunk az ételekhez, vagy száríthatjuk, őrölhetjük őket.

Legismertebb fűszernövényeink

A legismertebb és legnépszerűbb fűszernövényeink közé tartozik az ánizs, bazsalikom, borsmenta, citromfű, kakukkfű, kerti majoránna, rozmaring és tárkony. Minden háziasszony vagy szakács megerősíti, hogy nincs jobb módszer az ételek ízesítésére, mint a kézzel termesztett friss fűszernövények. A petrezselyem enyhén keserű növény, amely számos étel ízét javítja, különösen a levesek és pörköltekét. De nem csak díszítésnek megfelelő, hanem jótékony hatással rendelkezik az emésztésre is, kitűnő A- és C-vitamin forrás. A mentának több fajtája létezik. Kiválóan használható frissítő italokhoz, például jeges teához vagy mojitohoz. Frissíti a leheletet, megnyugtatja a gyomrot. Kertben termesztve hajlamos fékezhetetlenül terjedni, ezért konténerben javasolt termeszteni. A kapor kiváló ízesítője halnak, báránynak, burgonyának és borsónak. Segíti az emésztést, jótékony hatással bír a rossz lehelet ellen, enyhíti a duzzanatot és a görcsöket. Előnye a könnyű termesztés. A bazsalikom szinte minden konyhában népszerű, különösen az olasz konyhára jellemző - rizottóhoz, szószokhoz, pestohoz vagy pizzához adják. A bazsalikom erős antioxidáns és szabályozza a vércukorszintet. A zsálya aromás fűszernövény, amely kiválóan alkalmas húsok, szószok és zöldségek ízesítésére. De legyen óvatos, csak kis mennyiségben ajánlott használni. Segít a torokfájásban, a memóriazavarokban és a sebgyógyulásban is. Valamikor csodaszernek számított.

A rozmaring az egyik legízletesebb fűszernövény, kiválóan alkalmas szárnyasokhoz, húsokhoz és zöldségekhez. Kellemes az illata, szépségápolási készítmények előállítása során is használják. Ha hagyja virágozni, akkor idővel teljes méretű bokor lesz belőle. A kakukkfüvet tojásos, babos és zöldséges ételek ízesítésére használják, különösen a mediterrán, olasz és provence-i konyhákban. Bárány és baromfi ízesítésére is kiváló. A legelterjedtebb fajtája a kerti kakukkfű, melynek levelei szürkés-zöldek és mentás, enyhén citromos illatúak. Az édeskömény nagyon aromás fűszernövény, amely a mediterrán régióból származik. A legjobban az óceán közelében lévő száraz talajokon vagy a folyópartokon érzi jól magát. Az édeskömény levelei a kaporhoz hasonlóak. Megpiríthatjuk, grillezhetjük, de akár egy fej édesköményt adhatunk a salátához is, kiváló ízt kölcsönözve neki. A metélőhagyma tökéletes kiegészítője a tejfölnek és számos kenőnek. Népszerű a francia konyhában. Ázsiában őshonos, és közel 5000 éve használják élelmiszer-adalékanyagként. Tojással, hallal, burgonyával, salátákkal és levesekkel is nagyon jól használható. A metélőhagyma kiváló béta-karotin és C-vitamin forrás.

Végezetül egy hasznos ötlet: Ha nem használjuk fel azonnal a termesztett fűszernövényeket, nagyon könnyen lefagyaszthatjuk. Ízesített olajokat és eceteket is készíthetünk belőlük.