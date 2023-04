Különösképp igaz ez kisgyermeket nevelők esetében, hiszen ha a családfenntartó keresete kiesik egyik napról a másikra, az gyakorta megoldhatatlan krízis elé állítja a hozzátartozókat. Az ettől való aggodalom bizony komoly dilemmát jelenthet, ám szerencsére egy életbiztosítás nagy könnyebbséget jelent.

Ez gyakorlatilag egy olyan kockázatviselési szolgáltatás, ami bizonyos káresemények (jellemzően haláleset, illetve rokkantság) bekövetkeztekor egy előre meghatározott összegű térítést ad. Emellett ugyanakkor választható olyan módozat is, ami egyben megtakarítási eszközként is funkcionál. Így aztán kardinális tisztában lenni azzal, milyen életbiztosítás típusok vannak, még jóval azelőtt, hogy valamelyik megoldás mellett döntenénk. Ehhez első körben azt kell tisztáznunk, pontosan milyen igényeket is támasztunk a szolgáltatással szemben.

A hagyományos forma: a kockázati életbiztosítás

Ez a típus haláleseti életbiztosítás néven is ismert és a klasszikus kockázatviselési elemeket tartalmazza. Struktúráját tekintve egy alapvetően egyszerű megoldásnak számít, hiszen a legfőbb célja, hogy tragédia bekövetkezte esetén a szerződésben foglalt kártérítést a kedvezményezett számára kifizesse. Ennek mértéke elsősorban a szerződéses összegtől függ, az egyes ajánlatokat pedig könnyedén összevethetjük egy precíz összehasonlító kalkulátor használatával. A kötést megelőzően így érdemes nagyon alapos számításokat végezni, hiszen személyenként erősen eltérhet, hogy mekkora volumen jelent valódi, hosszú távú segítséget. Óriási pozitívum, miszerint a térítés a hagyatéki eljáráson kívül történik, így az átfutási idő akár két hétre is rövidülhet, ami hatalmas könnyebbséget jelenthet a gyászolóknak. Fontos szem előtt tartani, hogy szolgáltatások köre kiegészítő biztosításokkal tovább bővíthető. Ezek segítségével a fedezetet akár családtagjainkra is kiterjeszthetjük, sőt, egyúttal betegség-, baleset-, illetve egészségbiztosítást is köthetünk. Ennek kapcsán ajánlott vizsgálni az egyes szolgáltatóknál elérhető komplex csomagajánlatokat is, hiszen ár-érték arányban gyakorta ezekkel járhatunk a legjobban. Ugyancsak megfontolandó élni a csoportos életbiztosítás adta lehetőséggel, amit köthetünk akár az egész családra, ám leggyakrabban a munkáltató irányából vehető igénybe, béren kívüli juttatásként. Ezek a konstrukciók jellemzően olcsóbbak és kedvezőbb paraméterekkel rendelkeznek, főképp a biztosítottak magas száma és az ebből adódó diverzifikáció miatt.

Megtakarítással egybekötött lehetőségek: komplex megoldás, hosszú távra

Sok esetben ugyanakkor nem csupán egy kockázatviselési szolgáltatásra van szükségünk, hanem emellett a hosszú távú anyagi biztonság megteremtését is célul tűzzük ki. Ilyenkor célszerű lehet egy olyan eszköz mellett letenni a voksunkat, ami egyszerre teljesíti mindkét feltételt. Szerencsére ma már hatalmas kínálat érhető el, így a döntés valódi nehézségét általában épp az adja, hogy a felhozatalból milyen szempontok mérlegelésével válasszunk. A megtakarításos életbiztosítás vonatkozásában két fő típussal találkozhatunk. A vegyes, azaz a garantált kamatot fizető, illetve a befektetési egységhez kötött módozattal. Előbbinek legfőbb előnye, hogy gyakorlatilag kockázatmentes, hiszen a hozam a szerződésben meghatározott mértéknél csak több lehet, kevesebb semmiképp. Ennek a biztonságnak egyúttal azonban ára van, ez pedig a relatív alacsony kamat, hiszen ezeknél a konstrukcióknál a szolgáltató sem vállal felesleges rizikót. A unit-linked formák ezzel szemben jóval nagyobb potenciállal rendelkeznek, lévén az elérhető kamat elsősorban attól függ, milyen kockázati besorolású értékpapírokból áll a portfóliónk.

Milyen életbiztosítás mellett döntsünk?

Amennyiben az olyan speciális konstrukciók is szóba jöhetnek, mint amilyen a nyugdíj-, vagy épp a járadékbiztosítás, akkor egyértelműen látható, hogy az óriási kínálatból nagyon nehéz megtalálni a számunkra legoptimálisabb megoldást. Ehhez ugyanis pontosan meg kell határozni a célokat, a kiegészítő lehetőségeket, bizonyos esetekben az futamidőt és persze befektetések kapcsán megannyi további tényező vizsgálata is szükséges. Így aztán feltétlenül érdemes egy független pénzügyi szakértő segítségével áttekinteni, mely konstrukciók fedik le elvárásainkat. Laikusként ez meglehetősen problémás feladat lehet, hiszen kellő háttérismeret és tapasztalat hiányában fennáll a kockázata annak, hogy a kelleténél drágább, vagy épp ellenkezőleg, nem elégséges fedezetet nyújtó megoldás mellett határozunk. Egy életbiztosítás azonban döntő szereppel bírhat és szeretteink anyagi biztonsága múlhat rajta, ezért a lehető legalaposabb körültekintéssel kell választani.