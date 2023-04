A gárdonyi Szabadság út 10. szám alatt öt évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Origo Gépkölcsönző, ahol azóta is folyamatosan az ügyfelek elégedettségéért dolgoznak. – Az elmúlt öt évben azért dolgoztunk, hogy egy kiváló minőségű üzletet tudjuk létrehozni itt Gárdonyban. Úgy gondolom, hogy sikerült, nagyon büszkék vagyunk rá – fogalmazott beszélgetésünk során Dávid Zoltán, az üzlet tulajdonosa. Az elmúlt évek tapasztalata az is, hogy a tavasz beköszöntével a nyaralók tulajdonosai több gépet kölcsönöznek. Éppen ezért nem véletlen, hogy az üzlet kínálatát az év ezen szakában bővítették.

Fotós: Baráth Eszter / Fejér Megyei Hírlap

Az országban, sőt a megyében is szép számmal akadnak gépkölcsönzők, az Origo különlegessége viszont abban rejlik, hogy a hét minden napján nyitva állnak az ügyfelek, a vásárlók előtt. Hiszen mára már nem csak kölcsönözhető gépek érhetőek el az üzletben, hanem a Stihl széles kínálatába tartozó eszközök is a polcokon megtalálhatóak. Dávid Zoltán elmondta, mottójuk: a legjobbat, vagy semmit. Hogy ezt valóban szem előtt tartják, azt a kínálat sokszínűsége is kiválóan mutatja, hiszen a fűrészek, fűnyírók és egyéb gépek mellett a márka különböző kiegészítőin át gyermekeknek készült játék gépek is sorakoznak a polcokon. – Szerettünk volna egy nagyon jó minőségű gépeket felsorakoztató márkát elhozni a boltba, ezért három évvel ezelőtt csatlakoztunk a Stihl forgalmazói közé. A mai világban sokan foglalkoznak erdészettel és kertészettel, amihez a gépeket, eszközöket már bővített kínálatban tudják megvásárolni a Velencei-tó déli partján – emelte ki Dávid Zoltán.

Persze a vásárlási lehetőség kibővítése mellett továbbra is működik a kölcsönző, hiszen Dávid Zoltán tapasztalatai szerint az elmúlt években egyre jellemzőbb, hogy az újépítésű ingatlanok mellé már nem építenek szerszámtárolókat. Az elmúlt években éppen ezért folyamatosan fejlődött és bővült a kölcsönözhető gépek sora is, amelyek között mára szinte minden olyan eszköz megtalálható, amely egy családi házban szükséges lehet. A gépeket fél és egy napos időintervallumra lehet kikölcsönözni, ami a tapasztalatok szerint bőven elegendő egy-egy munka elvégzésére.

A hét minden napján a partnerek rendelkezésére áll

Fotós: Baráth Eszter / Fejér Megyei Hírlap

– Arra törekszünk, hogy korrekt módon, rendezetten ki tudjuk szolgálni a partnereinket, és minden esetben szem előtt tartjuk, hogy amit ígérünk, azt mindig próbáljuk teljesíteni – hangsúlyozta üzletpolitikájuk egyik fontos részét Dávid Zoltán, aki kollégáival továbbra is minden nap várja a vásárlókat és az ügyfeleket az Origo Gépkölcsönzőben.