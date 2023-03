Az egyetemistáknak egyre nagyobb kihívást jelenthet az álláskeresés, hiszen a legtöbb munkahely már munkatapasztalattal várja a jelentkezőket, és itt a kérdés - honnan szerezzen egy frissdiplomás tapasztalatot? A részmunkaidős állás lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az egyetemisták megszerezzék a munkáltatók által elvárt készségeket, miközben az rugalmas időbeosztást biztosíthat annak érdekében, hogy összeegyeztethető legyen az egyetemmel. A Jooble álláshirdető oldal összegyűjti az összes elérhető munkalehetőséget egyetemistáknak: ha tudod, hogy helyhez vagy kötve és az egyetemhez közel szükséges munkát találnod, érdemes a weboldalon is helyileg keresni, hiszen ugyanúgy sok a munka Pécs környékén, mint Budapesten.

A részmunkaidős munka előnyei és hátrányai egyaránt fontosak az egyetemistáknak ajánlott részmunkaidős állásokkal foglalkozunk, bemutatjuk az esetleges nehézségeket és a kihívások hatékony kezelését egyaránt.

A részmunkaidős munka előnyei egyetemisták számára

A részmunkaidős állás számos lehetőséget kínál egyetemistáknak, hiszen lehetővé teszi, hogy pénzt keressenek, miközben idejük másik részét tanulásra szánják. Az ilyen állások általában rugalmas időbeosztással rendelkeznek, amit könnyen lehet egyeztetni a tanulással.

A részmunkaidő másik nagy előnye, hogy az egyetemisták tapasztalatot szerezhetnek, amely nélkül manapság nagyon nehéz állandó jellegű munkát találni. A karrierépítésre már az egyetemi évek alatt gondolni kell, hiszen (ha a szakmában maradsz és ebben a közegben is tervezed a jövőd) az alapköveket most teszed le igazán. Egyetemistaként sokféle munkát kipróbálhatsz, élvezheted a diákmunkák előnyét, és számos szférában kipróbálhatod magad, a tanult szaktól teljesen függetlenül. Amennyiben részmunkaidős munkát szerzel, könnyen megtanulhatod, hogyan gazdálkodj az időddel és hogyan kezeld a prioritásaid. Az élet minden területén fontos ez, de különösen egyetem és munkavégzés során: nem mindegy, hogy a legfontosabb feladatokat először végzed el, vagy a végére hagyod!

Pénzkeresés és pénzkezelés: a lényegről még nem is beszéltünk. A diákmunkák olykor igazán kiemelkedő órabért nyújtanak, és mivel diák vagy, alap esetben sokkal kevesebbet kell adóznod, mint a 25 év felettieknek. Amikor egyszerre dolgozol és tanulsz, megnyílik előtted egy másik világ, hiszen már nem kell ösztöndíjból vagy zsebpénzből megélned és kihúznod a hónap végéig, így az egyetem világát is egy másik oldalról ismerheted meg. Próbáld meg megtalálni azt az egyensúlyt, ami kényelmes számodra: például ahol félre is teszel, de élvezed is a hétköznapjaidat - egy hasonló mentalitással utazásra, későbbi tanulmányra, esetleg az első lakásod bérlésére is egyszerűen félre tudsz tenni, csak egy kis szervezésre van szükség!

Összességében a részmunkaidős munka számos előnnyel jár, hiszen segíthetnek felkészülni a jövőbeli kihívásokra pénzügy és karrier terén egyaránt.

A részmunkaidős munka hátrányai egyetemisták számára

A fent felsoroltak valóban igazak, és a részmunkaidős állások számos előnnyel járnak, viszont vannak olyan bizonyos hátrányok is, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül, és ezeket is fontolóra kell venni.

Az egyik ilyen hátrány ugyanúgy az időbeosztásra vonatkozik - mivel a részmunkaidős állás fizikailag és mentálisan is megterhelő lehet olykor, és a munkaidő bizony csak eltérhet az eredeti egyetemi órarendtől, meg kell tanulnod a kettő között egyensúlyozni. A különösen zsúfolt órarend pedig végképp megnehezítheti ezt a feladatot, ezért a szervezőkészségedre itt mindenképp szükség lesz.

A másik lehetséges hátrány, hogy a munka valamilyen szinten elvesz egy darabot a szociális életből. Az egyetemista élet egy külön műfaj, amit a nem egyetemisták gyakran nem értenek meg, ezért is nehéz olykor elfogadni és megtanulni, hogy egyensúlyt kell tartani a tanulás, szabadidő és egyéb dolgok között. A tartós diákmunka vagy részmunkaidős munka megtanítja, hogy néhány eseményről le kell mondani annak érdekében, hogy a jövődet építsd és a karrieredre koncentrálj.

A részmunkaidős munkának vannak bizonyos hátrányai, amelyeket figyelembe kell venni, és ez alapján mérlegelni, hogy elvállalod-e a munkát. Mérlegelj, gondold át, vállalj be egy-két próbanapot és döntsd el, hosszabb távon ez menni fog-e így. Nem kell biztosnak lenned a jövőddel kapcsolatban, hiszen egyik munka sem tart örökké, ha nem szeretnéd.

A részmunkaidős munkának vannak előnyei és hátrányai, amelyeket figyelembe kell venni a döntés meghozatalakor.