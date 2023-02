Amit tudni lehet

A hírek szerint a Windows következő nagyobb verzióváltása valamikor 2024 környékén várható, nagyjából három évvel a Windows 11 debütálása után. Ha a múltbeli kiadásokat vesszük alapul, akkor a Windows 12 várhatóan 2024 őszén fog megjelenni.

Bár a Microsoft eddig cáfolta az értesüléseket, miszerint a Windows operációs rendszer új verzióján dolgoznának, ez valószínűleg az iparágban szokásos titoktartás, illetve a kitűzött üzletpolitikai célok elérése miatt van így.

Mindenesetre annyi elmondható, hogy még évekre vagyunk az új kiadás piacra kerüléséig, amely akár még tovább is csúszhat az előzetes spekulációkhoz képest.

Mit használhatunk, amíg megjelenik az új kiadás?

A Windows 11 2021. október 5-én jelent meg, több mint hat évvel a Windows 10 debütálása után, jelenleg egyre több számítógépen ez a verzió fut. Kézenfekvő módon ezt érdemes választanunk, ha a legfrissebb Windows verziót akarjuk használni.

A Windows 11 folyamatosan új frissítéseket kap, ahogyan időnként további funkciók is érkeznek, így kevésbé lehet olyan érzésünk, mintha az operációs rendszer felett eljárt volna az idő. A Windows 11 22H2-es verziója például 2022 szeptemberében jelent meg, rengeteg újdonsággal, mint például a Start menü mappái vagy az új érintéses gesztusok.

Hol tudjuk beszerezni az aktuális Windows verziót?

Az interneten számos vállalkozást találhatunk, akik szoftverek értékesítésével foglalkoznak. Érdemes résen lennünk és egy megbízható kereskedést választani, lehetőleg olyat, ahol a rendelés is pofonegyszerű: például tudunk bankkártyával fizetni, illetve egyből megkapjuk a telepítéshez szükséges instrukciókat.

Az egyik legnagyobb hazai szereplő, a kizárólag eredeti Microsoft licencek értékesítésével foglalkozó SzoftverPremium, náluk jó eséllyel mindig megtalálhatjuk a legfrissebb Windows verziót. Jelenleg a Windows 11 vagy a Windows 10 különböző kiadásai között választhatunk, ahogyan megjelenés után várhatóan a Windows 12 is elérhető lesz majd náluk.