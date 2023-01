Álmaink otthona egy listával kezdődik

A legegyszerűbb, ha listát írunk. Ez közhelyként hangozhat, viszont annál hasznosabb megoldás, hiszen így könnyedén rangsorolhatjuk a számunkra és családunk számára fontos szempontokat. Készültünk pár tippel arra az esetre, ha nincs ötletünk, hogy mit tartalmazzon a lista.

1. Elhelyezkedés

Valószínűleg ez a pont kerül a lista élére amikor eladó családi házat vagy lakást keresünk. Az elhelyezkedés kérdését több szemszögből is meg lehet közelíteni. Például, hogy milyen távolságra legyünk a szülői háztól vagy hogy milyen messze legyen az óvoda, az iskola, valamint a bevásárlási lehetőségek. Legyen inkább csendes helyen otthonunk, vagy jobban preferáljuk a nyüzsgő városi életet? Gondoljuk át ezeket a kérdéseket és jegyezzük fel a számunkra legfontosabb kritériumokat!

2. Költségek

Sokunkra igaz, hogy hajlamosak vagyunk az érzelmeink alapján költekezni. Ha szembe jön velünk álmaink háza, akkor képesek vagyunk félredobni a költségvetési terveinket és sokkal magasabb áron megvásárolni, mint ahogy azt eredetileg elképzeltük. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a vételárral kell számolni, hanem az alábbi kiadásokkal is.

- ügyvédi díj

- földhivatali ügyintézés

- vagyonszerzési illeték

- felújítási költségek

- új berendezés

- előre be nem kalkulált javítási munkálatok

Ha nem számolunk ezekkel a járulékos költségekkel, akkor bizony könnyen hitelfelvétel lehet a vásárlás vége még akkor is, ha eredetileg nem abból finanszíroztuk volna vágyaink tárgyát.

3. Méret

A méret kérdésére a választ főként az fogja meghatározni, hogy hány fős a családunk. Kis család esetében egy kisebb ház is tökéletes választás, viszont a jövőbeni terveinket is jobb szem előtt tartani. Ha tervezünk még például gyermekvállalást, akkor már egy kicsit nagyobb méretben érdemes gondolkodnunk. De egyéb aspektusok is felmerülhetnek a ház méretével kapcsolatban. Mindenkinek külön hálószoba kell? Nagy kertet szeretnénk? Szeretnénk egyáltalán kertet?

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a ház méretével egyenes arányban növekszik majd a fizetendő rezsi költsége is. Hiába vágyakozunk egy óriási családi házra, ha tudjuk azt, hogy nem fér bele majd a büdzsénkbe a fenntartása.

5. Adottságok

Van, akinek ez a szempont a lista élére kerül, mert az adottságai alapján választ majd eladó családi házat. Ilyen lehet például, hogy amerikai konyhás nappali van-e a házban, vagy hogy tartozik-e hozzá garázs. Ezeket is érdemes mind feljegyezni és rangsorolni.

5. Extrák

Valószínűleg az extrák kerülnek majd a lista végére, mint például, hogy milyen kilátás nyílik a házból, hogy van-e fürdőkád vagy csak zuhanyzó, illetve hogy tudunk-e majd nyáron a medencében fürödni.

Ezeket a részleteket mind-mind érdemes átbeszélni a családdal is és közösen sorba rendezni a legfontosabb feltételeket. Ha belekezdünk a keresésbe, akkor pedig legyünk kompromisszumkészek! Tudjuk, hogy miből nem akarunk engedni és mi az, amiből nem vagyunk hajlandóak lejjebb adni!

A megfelelő folyamat

Ha kész vagyunk a listával, akkor keresgéljünk online! Ezt már számos internetes oldalon megtehetjük a nekünk legszimpatikusabbat kiválasztva. A keresési szűrőket is beállíthatjuk a listánk alapján és így sokkal hatékonyabbak lehetünk. Sőt, ezeket a szűrőket le is menthetjük, hogy időt spóroljunk, és értesítést is kérhetünk, ha újabb találattal bővülne. Érdemes csak azokat a házakat megnézni, amelyek a kívánalmaknak megfelelnek, így időt és energiát is spórolhatunk magunknak.

Kérhetünk ajánlásokat is az ismerőseinktől, családtagjainktól. Kisebb településeken nem ritka, hogy meg sem hirdetik az eladó családi házakat, hanem úgymond szájról-szájra terjed az eladósorba került otthon híre.

Járjunk nyitott szemmel! Sokan nem csak online, hanem transzparensek segítségével is hirdetik az eladó családi házukat. Ha szemfülesek vagyunk, akkor akár meg is csíphetjük így a főnyereményt.

Kérhetünk segítséget is

Ha nincs időnk a keresgélésre, akkor kérhetjük ingatlanos segítségét is. Jó hír, hogy számunkra ez teljesen ingyenes lesz, a jutalékot az eladó fizeti majd. Annyi hátrányunk származhat csak ebből a döntésből, hogy kizárólag a saját ingatlanirodájának a kínálatából fog majd ajánlásokat adni.

Ha nem új építésű ingatlant szemeltünk ki, akkor erősen ajánlott statikus véleményét is kikérni. Az általa összefoglaltak kitérnek majd többek között a falak és a tetőszerkezet állapotára is, de ha felújítási munkálatokat tervezünk a házon, akkor annak lehetőségeiről is tájékoztat majd minket.

Álmaink otthonának kiválasztása bizony nem kis terhet róhat ránk, de némi előkészülettel és önfegyelemmel tarthatjuk magunkat a terveinkhez. Ha pedig bizonytalanok lennénk a kiszemelt álomotthonban, akkor a szakszerű támogatás mindig rendelkezésünkre áll.