Férfi rövidnadrág és az ing

Mi a legegyszerűbb módja annak, hogy a rövid férfi farmernadrág, elegánsabb legyen? Természetesen az ing! A látszattal ellentétben, tökéletesen illeszkedik a rövid férfi nadrágokhoz. Ez a legideálisabb összeállítás, egy esti kimenő, a randevúra, találkozókra a barátokkal, vagy egyszerűen nyaralásra, a lehetőségek tárháza nagyon sok. A rövidnadrágot összeállíthatod sima, klasszikus inggel, hogy elérd az elegáns, hivatalos eredményt. Ez az összeállítás kiválóan be fog válni egy laza napra az irodába. Főleg, akkor ha olyan inget választasz, ami button down gallérral rendelkezik, az az gombos végződéssel. A rövid férfi farmernadrággal, tényleg nagyon jól néz ki. Az inget betűrheted a nadrágodba - ez határozottan, jobb és elegánsabb megoldás. Kiegészítőként pedig adjál hozzá egy vékony szíjat, fémcsattal.

Ne feledd, hogy a megfelelő színeket válaszd: a jobban hivatalosabb eseményekre a sima ing, a megfelelő, de a gyengéd pattern is nagyon jól fog kinézni. Válaszd a klasszikus, univerzális fehéret, világos, vagy pasztellt. Válaszd, azt a mintát és a színt, amiben a legjobban érzed magad.

Rövid férfi farmernadrág réteges stilizációban

A nem hivatalos, de továbbra is stílusos megoldás az - az, ahol a rövid férfi farmernadrág rétegesen szerepel. Póló és ing, póló és öltöny, ing és öltöny... Mixeld, ahogy akarod és az, amit választasz, biztos, hogy nagyon jól fog kinézni!

Ez egy opció a hűvösebb napokra, vagy estékre, mert a rétegeknek köszönhetően, biztos, hogy nem fogsz fázni. Az elegancia szintje ennek az outfitnek, több tényezőtől is függ. Ebben a szettben, biztos, hogy elegánsabban fogsz kinézni, hogy ha sima pólót és inget választasz, de a feliratos és pattern variációk is játszanak, abban az esetben, hogyha gyengédek és nem túlzottan figyelemfelkeltőek. A férfi farmer rövidnadrág, nagyon jól fog kinézni, egy pulóver összeállításával is. Vedd fel a válladra és legyél kész a hűvösebb estékre. Elegáns ingek és stílusos pulóverek, már várnak rád rendkívül elérhető árakon: https://ozonee.hu/ferfi-puloverek/.

Férfi rövidnadrág és az elegáns kiegészítők

A kinézethez hozzátartozik még a megfelelő kiegészítők kiválasztása. Rendkívül fontosak a cipők. Ha fontos számodra, az elegáns kinézet, válaszd a mokaszínókat, vagy espadrille-okat: nyári cipő, amik nagyon stílusosak, ugyanakkor nagyon jól passzolnak a férfi rövidnadrágokhoz.

Az elegáns stilizációhoz hozzátartozik még a karóra, vagy a fonott karkötő, ami a nyári stílushoz ideálisan fog passzolni. Ami a fejünket illeti, a rövid férfi farmernadrág stílusosabban fog kinézni, ha választasz hozzá egy kalapot. Ha védekezni szeretnél a nyári napsugaraktól ez ideális lesz!

Minden, amire szükséged lesz, hogy összeállítsd a divatos és elegáns stilizációkat a férfi rövidnadrággal, megtalálod az Ozonee boltjában: https://ozonee.hu/ferfi-farmer-rovidnadragok/. Irány a vásárlás!