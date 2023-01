Miért irtjuk a patkányokat?

Sokakat egy apró egér látványától is kiráz a hideg, egy patkány jelenléte pedig egyenesen rémálom lehet számukra, ugyanis sokkal nagyobb az egérnél, ráadásul a híre is rosszabb. Ez a félelem nem alaptalan, ugyanis a városi patkány jellemzően a csatornákban él, így többféle baktériumot is magán hordoz, amik a lakásunkba jutva bennünket és házi kedvenceinket is megfertőzhetnek.

Ezenfelül rendkívüli károkat tud okozni: mivel mindenen átrágja magát, akár a házak szerkezetét is tönkreteheti, beleértve a falban meghúzódó elektromos hálózatot is. Mivel nagyon gyorsan, évente akár nyolcszor is szaporodhat, nem érdemes sajnálni őket, mert ha nem cselekszünk, csak több és több lesz belőlük.

A patkányirtás 5 módja

A patkányirtásba csak akkor érdemes házi eszközökkel belevágnunk, ha csak egy patkánnyal van dolgunk. Ezek okos állatok, ezért nem könnyű csapdába csalni őket. Ha mérget teszünk ki, és feltűnik nekik, hogy egy társuk emiatt múlt ki, bármennyire éhesek is, nem fognak ugyanabból enni. A patkányok eszén éppen ezért túl kell járni, mert csakis így kaphatjuk el őket!

Ragasztós csapda

A ragasztós csapda bizonyos szempontból humánus módszer, mert élve fogja el a patkányt, ám ilyen esetben a mi dolgunk eldönteni, hogy mit tegyünk vele. Valószínűleg minden bátorságunkat össze kell szednünk, ha a vergődő patkánnyal együtt kell felvennünk a csapdát a földről. Mivel az állat életben marad, akár ki is szabadíthatjuk belőle: az étolaj kiválóan kioldja a beleragadt állatokat, ám ezt csak akkor érdemes kipróbálni, ha házunktól olyan messzire tudjuk kitenni, ahonnan nem tud visszajönni.

Egyébiránt figyeljünk oda, hol helyezzük el a csapdát! Míg lakáson belül kisállatunk, a házon kívül egy-egy arra tévedő madár is áldozatául eshet a ragasztós patkányfogónak.

Rugós csapdák

Nemcsak ragacsos változatot vehetünk, hanem akár rugósat is! Ennek is van olyan típusa, ami élve hagyja az állatot, így ha úgy látjuk jónak, szabadon is engedhetjük az otthonunktól távol eső helyen. Olyan változata is létezik azonban, ami azonnali halált okoz. A kihelyezéskor ügyeljünk arra, hogy kesztyűvel fogjuk meg a csapdákat, így elkerülve, hogy az állat érezze az emberszagot, és emiatt ne menjen közel a neki szánt csapdához. Ha mégis szabad kézzel fognánk meg, kenjünk mogyoróvajat az erre kialakított helyre, aminek egy rágcsáló sem tud ellenállni.

Méreg

Különböző mérgeket kaphatunk az erre szakosodott boltokban, amik hatékony megoldást nyújthatnak. Megvehetjük a szert, amit mi magunk teszünk az ételhez, de ma már kész termék is van, amit csak ki kell tennünk a megfelelő helyre. Ez azonban csak akkor hatékony módszer, ha csak egy patkánnyal van dolgunk, de ennek ellenére próbálkozhatunk, mert ha szerencsénk van, csupán egy volt belőle.

Ultrahang

Ma már elérhetőek ultrahangos patkányirtók is. Ezek inkább az állatok távoltartására szolgálnak, mint irtására. Mi semmit nem érzékelünk belőle, ám a patkányok a falakban is hallani fogják, így elmenekülnek. Hátránya azonban, hogy idővel megszokják a hangját az állatok, így egyre kevésbé fogja zavarni őket.

Saját recept

Akár mi magunk is keverhetünk számukra egy koktélt, mégpedig porcukorból, lisztből és gipszből. Ha ezt a módszert választjuk, mindenképpen tegyünk vizet a keverék mellé, amitől az állatok szomjasak lesznek, a gipsz pedig a víz miatt szépen, lassan megköt a gyomrukban. Ebben az esetben is húzzunk gumikesztyűt a kezünkre, elkerülve azt, hogy a patkányok a szagunk miatt ne egyenek a nekik szánt porból.

Hogyan előzzük meg a patkány megjelenését?

Amennyiben társasházban élünk, valamelyest védve vagyunk, hiszen ha bárki patkányt észlel, az egész épületben számíthatunk irtásra. Ha házban lakunk, próbáljuk meg rendben tartani és rendszeresen látogatni a kerti sufnit, ugyanis ezek az állatok általában oda húzódnak be, ahol nem zavarja őket senki. Bár a patkányt nem sok minden állítja meg, ha ételmaradékot dobnánk ki, jó alaposan kössük be a zsákot, így kevésbé csalja oda az éhes jószágokat.

A patkány megjelenése bár ijesztő lehet, mi magunk is próbálkozhatunk irtásával, ám ha nem érünk célt, érdemes kihívni egy szakembert, akinek hathatósabb módszerei vannak, így garantáltan megszabadulhatunk a betolakodótól.