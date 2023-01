Miért nehéz ügy a hitelfelvétel?

A hitel olyasmi, amit nem mindennap vesz fel az ember, ezért a legtöbben nem különösebben jártasak a témában – amit csak tovább nehezít, hogy sok, számunkra ismeretlen fogalommal és bonyolult, pénzügyi kérdésekkel találhatjuk szemben magunkat. Azonban laikusként elég, ha csak néhány hitelismereti alapot teszünk rendbe a fejünkben.

Az első feladat a két alapvető hiteltípus különválasztása: a jelzáloghitelek és fogyasztási hitelek eltérő jellemzőkkel rendelkeznek, így a törlesztés csökkentésére is más és más megoldások használhatóak. Lássuk a legfontosabb hitellehetőségeket!

Jelzáloghitelek

· lakáscélú jelzáloghitel (új és használt lakás vásárlására)

· szabad felhasználású jelzáloghitel

Fogyasztási hitelek

· személyi kölcsön

· autófinanszírozás

· folyószámlahitel

· hitelkártya

Az első lépés annak eldöntése, hogy számunkra az adott helyzetben melyik hitel a jobb választás. Arra is törekednünk kell, hogy egy optimális megoldást alakítsunk ki, ami nem okvetlenül a legolcsóbb. Például a legalacsonyabb kamatok a változó kamatok közül kerültek ki, de aki ezt választotta az utóbbi években, az most az emelkedő kamatok időszakában biztosan rosszabbul járt, mint az, aki egy fix kamatozású hitelt vett fel.

Egy hitelügylet kiválasztásakor nem elegendő csak a törlesztőrészletre figyelnünk, hanem fontosak a járulékos költségek is. Ezek különösen magasak tudnak lenni a jelzáloghitelek esetében – értékbecslés, közjegyző, ügyvéd, illeték, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási díj –, de a fogyasztási hiteleknél is érdemes az egyedi kedvezményekre, kapcsolódó szolgáltatások díjaira figyelnünk. Például úgy vegyük fel a hitelt, hogy bankszámlanyitásra is rászánjuk magunkat vagy a meglévő bankunkból havonta utaljuk át a törlesztést a másik bankba.

Használjuk az interneten elérhető hitelkalkulátorokat, kérjünk segítséget független pénzügyi tanácsadótól és ne sajnáljuk az időt a hitel előkészítésére!

Hogyan csökkenthető a törlesztőrészlet?

Mivel a hitelfelvétel eléggé összetett dolog, számtalan paraméter alakulása határozza meg a „végső kimenetelt”, így nem is olyan könnyű ezeket a lehetőségeket röviden összefoglalni. Azért vegyük sorra a legfontosabb megoldásokat!

1. A megfelelő hitel kiválasztása

Már volt róla szó, hogy a megfelelő hitel kiválasztása mennyire fontos, hiszen például egy 1 millió forintos rövid idejű pénzzavar esetén szabad felhasználású jelzáloghitel alkalmazása a lehető legdrágább és eléggé bonyolult, időigényes megoldás lenne.

2. Futamidő: barát és ellenség

A legtöbben nem figyelnek oda arra, hogy a futamidő és a törlesztőrészlet között milyen szoros a kapcsolat. A legegyszerűbb dolog a törlesztést a futamidő növelésével csökkenteni, azonban ekkor nagyon megnő az a kamatteher, amit az ügylet során összességében ki kell fizetnünk – tehát ez nem a legjobb megoldás. Arról nem is beszélve, hogy a hosszú futamidő nagyobb kockázat, több váratlan dolog is közbejöhet akár a pénzügyi szektorban, akár a mi életünkben.

3. Mennyi a kamat?

Azt is fontos megértenünk, hogy nem a legalacsonyabb kamat a legjobb, hiszen emelkedő kamatokra számítva jobb egy magasabb, de fix kamatozású hitelt választanunk. Azonos futamidő esetén természetesen úgy csökkenthető a törlesztőrészlet, ha a kamatok közül a kedvezőbbet választjuk. Az egy évig akciós, alacsony kamat mellett arra is figyeljünk oda, hogy mit fogunk fizetni az akciót követően.

4. Kamatperiódus szerepe

A kamatperiódus az az időtartam, amely alatt a kamat változatlan marad. A változó kamatozású hitelek esetében általában egy irányadó kamat (BUBOR) változását követi a hitel kamata. A fix kamatozású hiteleknél pedig 3-5-10 éves kamatperiódus közül választhatunk. Amikor a kamatok emelkedésére lehet számítani, akkor előnyösebb a kicsit magasabb, de fix kamatozás választása.

5. A bankszámlanyitás előnyei

Több előnye is van annak, ha annál a banknál van a hitelünk, ahol a bankszámlánk is van, de gyakran a bank is akciós feltételekkel ad hitelt, ha a bankszámlánkat is nála vezetjük.

6. Az előtörlesztés ára

Azt már látjuk, hogy a hosszú futamidő nagyon megnöveli a költségeinket. Ebből következik, hogy ha lehetőségünk adódik, akkor érdemes a hitelt előtörleszteni, ezzel is csökkenthető a havi törlesztőrészlet. Tehát a hitel felvétele során figyeljünk oda az előtörlesztési lehetőségekre és az előtörlesztési díj mértékére.

7. A hitelt egyben kell megvizsgálni

Sajnos nehéz olyan hitelt találni, amelynél minden szempontból csak az ügyfelek számára kedvezőek a feltételek. Akkor a banknak miért érné meg hitelezni? Vannak előnyök és hátrányok, ezeket kell mérlegelni és döntést hozni a számunkra legjobb megoldás kiválasztásával.

Ha a hitel lesz az adott helyzetben a jó megoldás, akkor legyünk körültekintőek, szánjunk elegendő időt a lehetőségeink feltárására, ha kell, akkor kérjünk segítséget szakemberektől.

