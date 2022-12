A kontinentális ágyak előnyei és hátrányai

A boxspring ágyak általában sokkal kényelmesebbek egy hagyományos ágynál, mivel általában három rétegből épülnek fel. Az alsó rész egy kárpitozott doboz, amely prémium minőség esetén már egy alapmatracnak megfelel. Erre utal az angol boxsrpring kifejezés is, amely szabad fordításban rugós dobozt jelent. Ez a rugós doboz lehet bonell vagy táskarugós kialakítású. A pocket spring, azaz táskarugós matrac mindenképpen magasabb minőséget képvisel, ugyanis ez a kialakítás pontrugalmasabb alátámasztást biztosít. A második réteg ugyancsak egy táskarugós matrac, ami nagyon jól elosztja a test terhelését a teljes felületen. Az utolsó elemet néha elhagyják, ami egy topper, vagy fedőmatrac, amely növeli az ágy felületi fekvési kényelmét.

A kontinentális ágyak magas, vagy alacsony lábakkal is rendelkezhetnek, amelyek nagyon elegáns megjelenést kölcsönöznek ennek a hálószobabútornak. A lábak magasságának megválasztása közötti különbség csupán az Ön preferenciáitól függ: több helyet szeretne az ágy alatt, hogy a porszívó is beférjen, vagy inkább csak kicsit emelné az ágyat a padló fölé, mely esetben akár ágyneműtartóval is rendelkezhet az új ágyunk? Gondoljuk át ezt a kérdést alaposan, és ezután döntsünk az egyik megoldás mellett.

Most már tudja, hogyan épül fel egy springbox ágy, itt az ideje, hogy megismerje ezen bútorok előnyeit és hátrányait!

A boxspring ágyak előnyei:

magas használati kényelem - az ágy 3 különálló rétege határozottan javítja ennek a bútornak a minőségét, kellemessé és nagyon egészségessé téve a rajta való alvást. A boxspring ágyak esetében felhasznált matracok 7 keménységi zónával rendelkeznek, hogy a test különböző pontjait elosztva megfelelően alátámasszák, ugyanakkor szükség esetén besüllyedjen az adott testrész: a nagyobb nyomás helyén keményebb a matrac, ahol pedig nem olyan nagy a testsúly, ott egy puhább zóna található.

Miután már ismerjük a boxspring ágyak előnyeit, érdemes megnézni, hogy mik a boxspring ágyak lehetséges hátrányai. Tekintettel az általa garantált magas kényelemre, ennél az ágytípusnál nehéz hátrányokat találni, bár két fontos kérdést azonban érdemes megemlíteni.

A bosxpring ágyak hátrányai

Az egyik szempont az ára. A boxspring ágyak drágábbak, mint a hagyományos franciaágyak vagy a kárpitozott ágykeretek. Azonban gondoljunk csak bele, hogy itt több réteget is meg kell fizetni: igazából nem csak az ágykeretet és egy matracot vásárlunk, hanem mindjárt két matracot és sok esetben egy toppert is! Bár egy boxspring ágy vásárlása egy nagyobb egyszeri kiadással jár majd, azonban minden bizonnyal megtérül majd ez az évekre szóló befektetés. Az előbb említett többrétegű szerkezet és a magas alvási kényelem azok a tulajdonságok, amelyek meghatározzák ezen ágytípusok magasabb árát.





A boxspring ágyak másik hátrányaként sokan a méretüket tekintik. Ne titkoljuk el, hogy nagy méretű bútorokról van szó, amelyek nem biztos, hogy illenek egy kis hálószobába vagy egy kis stúdióba. Ahhoz, hogy jól nézzenek ki, és megfelelően betöltsék funkciójukat – egy kicsit több helyre van szükségük. Azonban gondoljunk csak bele! Ez az ágytípus igazából kisebb helyet foglal, mint egy kárpitozott ágykeret, mivel itt a szélesség az egyenlő lesz a fekvőfelület szélességével, míg egy kárpitozott ágynál a keret méretét is hozzá kell adni az ágy szélességéhez!

Miután már ismeri a boxspring ágyak legfontosabb előnyeit és hátrányait böngésszen a kanape-shop.hu kínálatában, ahol több, mint 30 féle boxspring ágy és közel 50 féle kárpitozott ágy közül választhat a több, mint 200 féle kanapé mellett! Döntse el, melyikük jelenik meg hamarosan az Ön hálószobájában. Meggyőződésünk, hogy nem fogja megbánni a döntését!