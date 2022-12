Hirdetés 23 perce

Szorgalom nélkül nincs siker

A fiatal tehetségek felkutatása, támogatása már tizenöt éve szívügye az MVM Csoportnak. Idén is tíz zenészt jutalmaztak a Junior Prima Díjjal, amely a hazai zenei élet legrangosabb elismerésének számít az ifjú művészek között. Most is, mint minden évben rangos szakmai zsűri választotta ki a legtehetségesebbeket, akiket a szakmai elismerésen kívül két-kétmillió forinttal támogat az MVM Zrt. A díjazottak közül Eszenyi Zsombor klarinétművészt, Hontvári Gábor karmestert és Horváth Balázs jazz-zongoraművészt kérdeztük a díj kapcsán tapasztalataikról, terveikről.

A Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának 2022-es díjazottjai Forrás: MVM Zrt.

Számítottak arra, hogy ilyen rangos elismerésben részesülnek? Eszenyi Zsombor: Klarinétosként tizenkilenc évesen megkapni ezt a díjat hatalmas elismerés, rendkívül boldog vagyok, hogy ilyen rangos zsűri egy ennyire nagy presztízsű díjat nekem ítélt. Eszenyi Zsombor klarinétművész

Forrás: MVM Zrt. Hontvári Gábor: Óriási megtiszteltetés és részben meglepetés is volt számomra, egyben az eddigi munkásságomra vonatkozó erős visszajelzés a magyar szakmai élet részéről. Utóbbi annak fényében nagy öröm, hogy legjelentősebb szakmai sikereimet az elmúlt években külföldön értem el, és csak mostanában kezd forogni a nevem az itthoni köztudatban. Horváth Balázs: Nem számítottam a díjra. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra már maga a jelölés is. Miben látják a sikerük titkát? E. Zs.: Ehhez a pályához nagyfokú elköteleződés és kitartás szükséges. Úgy érzem, hogy ezek megvannak bennem is, és igyekszem a jövőben is fenntartani ezeket. Az ember mindennap órákig gyakorol, este próbák és előadások vannak. Ezt az életmódot bírni kell, tehát rátermettség is kell ehhez, illetve fúvós hangszereknél az izmok elfáradása miatt koncentrált gyakorlás szükséges, amelynek minőséginek kell lennie. H. G.: A karmesterség komplex hivatás, sok összetevőnek stimmelni kell, hogy az ember egyáltalán jó és egyben sikeres lehessen a szakmájában. Nagy része adottság kérdése, de tudatossággal sok minden tanulható. A szakmai és technikai felkészültség aspektusai mellett fontos, hogy az ember jó pszichológus legyen, karizmatikus, empatikus, jó vezető, akinek van víziója, akar és tud műveket interpretálni, képes a zenekarban játszó művészek egységét a darab üzenetének szolgálatába állítani. Ezek közül van, ami az erősségeim közé tartozik, és van, amin még sokat kell dolgoznom. Az önreflexiót ezért elengedhetetlennek tartom. Persze mindez szorgalom, áldozat és nagy mennyiségű belefektetett energia nélkül semmit sem ér. H. B.: Arra törekszem, hogy céltudatosan éljem a mindennapjaimat. Nagyon fontos számomra az egyéni gyakorlás, hiszen elengedhetetlen a folyamatos fejlődés a zenében. Emellett nagyon sokat köszönhetek a tanáraimnak. Nem utolsó sorban a családomnak, aki a zenében is mindig támogattak, motiváltak engem. Horváth Balázs jazz-zongoraművész

Forrás: MVM Zrt. Mi a legnagyobb álmuk-tervük a pályájukon? E. Zs.: Nagy örömöm, hogy 2021-ben az amerikai székhelyű Nemzetközi Klarinétszövetség által rendezett zenei versenyt mindhárom – esszéírói, zeneszerzői és előadói – kategóriában korcsoportomon belül megnyertem. Jelenleg a Zeneakadémia klarinét szakos hallgatója vagyok, de emellett tanulok zeneszerzést, illetve vezénylést is, és hosszú távú célom, hogy ezekben is sikereket érjek el. H. G.: Úgy érzem, hogy ideális lenne hamarosan egy együttes hosszabb távú vezetésének felelősségét a vállamra venni, hogy magam építkezhessek, szabhassak irányt a társulat szakmai fejlődésének. A távolabbi jövőben nagy álmom a tanítás. H. B.: Bizakodó vagyok a Horváth Balázs Group formációmmal kapcsolatosan, mert szeretném új oldalamat megmutatni, eljutni szélesebb közönséghez, és minél többet fellépni hazai illetve nemzetközi színpadokon is. Hontvári Gábor karmester

Forrás: MVM Zrt. Elképzelhető, hogy egyszer majd önök is az Junior Prima zsűritagjaként választanak a fiatal tehetségek közül? E. Zs.: Odáig még biztosan pár évtizednek el kellene telnie, de természetesen nagyon megtisztelő lenne, örömmel vállalnám. Ugyanakkor nehéz feladat is, mert minden évben kiváló jelöltek vannak, akik közül választani kell. H. G.: Ez azt jelentené, hogy pályafutásommal méltóképpen tudtam őrizni a magyar zenei élet értékeit, illetve maradandót tudtam alkotni. Ebben az esetben úgy legyen! H. B.: Erre nem könnyű választ adni. Nagy megtiszteltetés lenne, de ahhoz, hogy zsűritag lehessek, még sokat kell tennem a jövőben. További információ: mvmjuniorprima.hu



