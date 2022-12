DIY és kertészkedés: miért egyre népszerűbbek?

Mielőtt rátérünk az eszközökre, vessünk egy pillantást arra, miért is egyre népszerűbb az otthoni barkácsolás és a kertészkedés! Az elmúlt évtizedekben számos olyan tendencia felerősödött, ami az önállóság és a kétkezi munka irányába terelte az embereket.

A legtöbb szakmában fellelhető szakemberhiány nemcsak az árakat nyomta fel, hanem a megbízható szakemberek felkutatása is nehezebb lett. Ki ne hallott volna rémtörténeteket szerelőkről, akik soha nem érnek oda, aztán amikor mégis, akkor összecsapják a munkát, majd arcpirítóan sokat kérnek? Akkor már egyszerűbb, ha magad csinálod!

A mai világban egyre többen végeznek szellemi munkát, aminek következtében felértékelődnek a kétkezi feladatok. A képernyők bámulása után ugyanis nagyon jó érzés valami kézzelfogható, azonnali eredménnyel járó tevékenységet folytatni. És fantasztikus érzés, amikor mi magunk építettünk vagy szereltünk meg valamit!

A kertészkedés pedig nemcsak a pénztárcánknak, az egészségünknek és a környezetnek is jót tesz. Úgy tudunk megtermelni egyébként csillagászati árú zöldségeket és gyümölcsöket, hogy közben biztosak lehetünk benne, hogy nem lettek egészségkárosító vegyszerekkel kezelve. Arról nem is beszélve, hogy a boltokban kapható zöldségek és gyümölcsök csomagolása és szállítása is növeli a karbonlábnyomot. Minél több mindent megtermelünk otthon, annál jobbat teszünk a Földdel!

Forrás: Freepik

Az utolsó tényező pedig az internet, ugyanis ma már a világháló segítségével szinte minden témával kapcsolatban könnyen tájékozódhatunk. A YouTube-on például számos oktatóvideó elérhető, legyen szó akár hegesztésről, akár a gyümölcsfák megmetszéséről. A különféle Facebook csoportok és online fórumok pedig lehetőséget teremtenek a tapasztalatcserére, illetve a tapasztaltabb tagok kifaggatására.

Most pedig nézzünk meg pár hasznos barkács-, illetve kerti eszközt!

1. Porbeles hegesztő

A hegesztés egy szakma, ezzel együtt az egyszerűbb hegesztési munkákat egyedül is elvégezheted. Egy jó minőségű porbeles hegesztő például remek választás, ha te magad szeretnéd megcsinálni a kerítésedet vagy a nyaraló kertjének kapuját. A technológia előnye még, hogy szeles időben is használhatod szabadtéren, mert a huzalban található por védőgázt állít elő, amit nem tud elfújni a szél.

2. Egy jó minőségű létra

Szándékosan írtunk jó minőségű létrát. A régi fa létrák ugyanis idővel elhasználódnak, elkopnak, és egyre kevésbé lesznek biztonságosak. Egy modern alumínium létra nemcsak stabil, de csúszásgátló kialakítással van ellátva, így egy sáros gumicsizmával is nyugodtan ráállhatsz. Érdemes egy kellő magasságú állólétrát vagy univerzális létrát választanod, amivel a legtöbb munkát el tudod végezni, legyen szó beltéri festésről vagy meggyszedésről.

3. Fúrógép különféle fúrószárakkal

A fúrógép az egyik leghasznosabb otthoni szerszám. Akár dübeleket akarsz befúrni a falba, akár asztalosmunkákat végzel, egy jó fúró nélkülözhetetlen. Azt mindenképpen mérd fel előre, hogy mire használnád, mert a különféle anyagok fúrásához más és más átmérőjű és kialakítású fúrószárak kellenek. Arról nem is beszélve, hogy ha betont akarsz fúrni, akkor egy sima fúró nem lesz elég, de még egy ütvefúró sem biztos, hogy elvégzi a feladatot. Ilyen esetben érdemes elgondolkodnod egy fúrókalapács beszerzésén.

4. Láncfűrész

A láncfűrész is több dologban segítségedre lehet. Levághatod vele az elhalt vagy veszélyes ágakat a fákról, de tűzifa aprítására is kiválóan alkalmas. Ezen túl a nagyfokú precizitást nem igénylő fűrészeléshez, például a kerítéslécek levágásához is remek eszköz. Mielőtt döntenél, gondold végig, mennyit tervezed használni és mennyi puha-, illetve keményfát vágnál vele, mert a teljesítményt így érdemes méretezni.

5. Ágaprító gép

Az ágaprító gép segít a kertben keletkező ághulladék feldolgozásában. Ez pedig több szempontból is előnyös. Ha meg akarsz szabadulni a zöldhulladéktól, csökkenteni tudod a térfogatát, így kevesebb zsákba is belefér. De még jobb, ha komposztálásra használod fel az ágdarálékot: a komposzt segítségével vissza tudod táplálni a talajba a tápanyagokat. Nem lesz szükséged műtrágyára, és a környezettel is jót teszel!

