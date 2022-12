Saját márkáinkkal még többet spórolhatnak!

Hazai - helyi és regionális – beszállítóink termékeit is tartalmazó árukínálatunk mintegy 80%-a saját márkánk, azaz csak nekünk készülnek, és kizárólag nálunk kaphatóak. Mint minden termékünk, saját márkáink is kiváló minőségűek, ám az áruk jóval kedvezőbb, mint a márkatermékeké. Az ALDI márkák választása jelentős segítség vásárlóinknak az infláció kompenzálásában. Fedezzék fel – többek között – KOKÁRDÁS, SNACK FUN, FERREX vagy éppen AMBIANO saját márkáinkat! Aktuális, friss és kedvező ajánlatainkat mindig megtalálják online szórólapunkban, amit weboldalunkon és applikációnkban is lapozgathatnak.

Kényelmes bevásárlás – már négy helyen a városban

A Budai út 173. szám alatti új áruházunk kocsival és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, hiszen a 7-es főút mellett, a Köfém-lakótelep szomszédságában található, az M7-es autópályától néhány percre. Autóval érkező vásárlóink 111 férőhelyes parkolónkban biztosan találnak szabad helyet, ahol 4 e-töltőállomás is várja őket. Azokra is gondoltunk, akik a tömegközlekedést részesítik előnyben, a buszmegálló áruházunktól csupán pár perces sétára található. A legújabb belső dizájnunk alapján kialakított eladóterünkben egyszerű és kényelmes a bevásárlás. Várjuk Önöket!