Honnan indultak, mik voltak a legfontosabb mérföldkövek a cég életében és jelenleg hány munkavállalójuk van?

– A DENSO magyarországi leányvállalatát 1997. július 15-én alapították Székesfehérváron. Hosszas tanulmányok után, 14 helyszín közül esett a vállalatcsoport választása Székesfehérvárra, hogy új gyárát létrehozza. A választás jónak bizonyult, hiszen 25 éve stabilan jelen vagyunk a városban. Az első kollégák 1998-ban csatlakoztak a vállalathoz, közülük negyvenen még mindig nálunk dolgoznak, amire nagyon büszkék vagyunk. Az eredeti tervek szerint néhány száz fős céget szerettek volna itt létrehozni, viszont a vállalat létszáma jócskán meghaladta ezt a tervet, jelenleg több mint 4500 embert foglalkoztatunk, a kölcsönzött állományban lévő munkatársainkat is beleszámolva.

Az elmúlt negyed évszázad alatt több ütemben bővítettük a gyártócsarnokunkat, ami jelenleg 70 ezer négyzetméter alapterületű. Emellett a közelmúltban adtuk át új épületünket, a Communications Centert. Ez a közösségi élet színtere: a 24 órában üzemelő egészségügyi szolgálatunk, illetve az egyedülálló oktatási központunk található itt, ahol nem csak a munkatársaink oktatását, hanem átképzését is végezzük. Az étterem is itt található, ahol kollégáink autentikus japán ételeket is ehetnek minden nap, emellett minden hónapban van nálunk sushi bár is. Az elmúlt évek fontos fejlesztése volt az, hogy raktárunkat is egy új, több mint 16 ezer négyzetméter alapterületű épületbe költöztettük, ami 14 ezer darab paletta tárolására alkalmas.

Az elmúlt években emellett egy teljesen új irodakomplexumot alakítottunk ki, ami a mai kor követelményeinek megfelelő munkakörnyezetet biztosít.

Változott-e a portfóliójuk a negyed évszázad során? Milyen fejlesztéseket hajtottak végre?

– A fizikai bővülésünkről már korábban beszéltem, de természetesen nem csak ebből állt az elmúlt 25 év. Folyamatosan azon dolgoztunk, hogy versenyképesek maradjunk és nyereségesen termeljünk. Mindezt úgy, hogy közben azok a kollégák, akik nálunk dolgoznak, egy jó munkahelyként tekintsenek ránk. Az egyik legfontosabb fejlesztésünk a gyártásunk automatizálása. Évekkel ezelőtt kezdtünk bele ebbe a tevékenységbe, mert szerettünk volna lépést tartani az ipari fejlődéssel. Azóta a termelési területeinken több száz robot dolgozik. Fontosnak tartottuk, hogy erre a folyamatra a dolgozóink lehetőségként, fejlődésként tekintsenek. Büszkék vagyunk rá, hogy kialakítottunk egy olyan digitális érzékenyítő tréninget, melynek segítségével minden munkatársunkat bevezetjük a robotika és digitalizáció világába. Ez azért fontos, mert az a hitvallásunk, hogy akkor tud valaki elkötelezetten dolgozni, ha érti a miérteket és magabiztos az új technológiák alkalmazásában.

Nem csak a termelési folyamatainkat fejlesztettük és alakítottuk át, a termékportfóliónk is átalakult a kezdetekhez képest. Alapvetően belső égésű motorral ellátott járművekbe gyártunk különböző alkatrészeket. Ez nem csak személygépjárműveket jelent, hanem mezőgazdasági és egyéb erőgépekbe is. Egy jó példa erre, hogy a világhírű John Deere traktorokat világszinten a székesfehérvári gyárból látjuk el termékekkel. Az évek folyamán ezeket a termékeinket is folyamatosan fejlesztettük, vezettünk be új, modernebb verzióikat. A járműipari átrendeződés, az elektrifikációs trendek mellett mi sem mehettünk el, a jelenünk arról szól, hogy a belső égésű termékeink megtartása mellett, átálljunk a hibrid meghajtású autókba készülő termékek gyártására is. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, napjainkban is több projektcsapatunk van jelenleg is Japánban, illetve az Amerikai Egyesült Államokban elsajátítani a tudást a 2023-ban telepítésre kerülő gyártócellákkal kapcsolatban.

A DENSO-nál azon dolgoznak, hogy újradefiniálják az autózást

Fotós: Nagy Norbert

Mennyire tudott a város társadalmi, közösségi életébe beilleszkedni a Denso japán gyökerű vállalatként?

– Azt gondolom, hogy a DENSO fontos szereplőjévé vált Székesfehérvár társadalmi életének. Bár a CSR, azaz a társadalmi felelősségvállalás az elmúlt évtizedben vált sok gazdasági szereplőnél kulcsfontosságúvá, mi már sokkal régebb óta foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a közösség fejlődéséhez, jólétéhez. Az egyik legjelentősebb dolog, amit kiemelnék, a KÉPES program. A programot 2013-ban hoztuk létre közösen Székesfehérvár Önkormányzatával, illetve több másik helyi céggel együtt. A program keretében sor került már óvodai mosdók felújítására, iskolai udvarfelújításra, de az idén például digitális tantermet is alakítottunk ki a programnak köszönhetően. Hálásak vagyunk, mert ha az ötleteink megvalósításához segítségre van szükségünk, mindig sikerül megtalálnunk a megfelelő partnert a helyi közösségben. Úgy gondolom, hogy nem csak az önkormányzattal, de a helyi vállalatokkal is jó az együttműködésünk, egészséges kapcsolat alakult ki közöttünk.

Büszkék vagyunk arra is, hogy a saját munkavállalóink is aktív részesei a társadalmi felelősségvállalásunknak, hiszen sokszor ők kezdeményeznek egy-egy önkéntes tevékenységet. Akkor is számíthatunk rájuk, ha adománygyűjtésről van szó. Az idén például gyűjtöttünk adományokat házon belül az ukrajnai háború menekültjei számára, most decemberben egy helyi civil kezdeményezéshez kapcsolódva pedig a fehérvári kórház gyermekeket ellátó osztályai számára. Nagyon aktívak a munkatársaim, jelentős mennyiségű adománnyal tudtuk támogatni mindkét gyűjtést, amit ezúton is köszönök nekik.

Hogyan törekednek arra, hogy munkavállalók fluktuációját alacsonyan tartsák, a lojalitásukat megőrizzék - a hatékony termelés érdekében?

– A gazdasági tényezőket figyelembevéve, fontosnak tartjuk, hogy reagáljunk a változásokra, például jelenleg az üzemanyagár-stop megszüntetésére. Az idei év ebből a szempontból egyik legfontosabb intézkedése volt nálunk, hogy bevezettünk egy extra bérkompenzációs pótlékot a munkatársaink számára – reagálva ezzel a jelenlegi gazdasági helyzetre. Emellett számos más dologgal is igyekszünk megtartani a munkatársaink elkötelezettségét, mert abban hiszünk, hogy csak akkor tud jól teljesíteni egy vállalat, ha elkötelezettek a munkavállalói a közös cél érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy családként tekintsenek ránk a munkavállalók, egy olyan közösséget lássanak bennünk, ami nem csak munkát, kötelességet jelent, hanem számíthatunk egymásra mindig, akár a nehéz helyzetekben is. Az elmúlt évek járványügyi helyzete nem tette lehetővé, hogy a korábbi időszak bevált közösségépítő programjait megtartsuk, de a pandémia enyhülésével az idén szerencsére már több eseményre volt lehetőség. Júniusban megtartottuk nagyszabású családi napunkat, ahol közösen ünnepelhettük meg a DENSO 25 éves fennállását. Emellett visszatértünk a sporteseményekhez is, futball bajnokságot, illetve bowling versenyt szerveztünk, most pedig már a tavaszi horgászversenyünkre is készülünk. Emellett decemberben tartottuk azt a jubileumi ünnepséget, ahol azt a 89 kollégánkat köszöntöttük, akik idén töltötték munkaviszonyuk 10. évét a vállalatnál.

Nem lehet kérdés nélkül elmenni a koronavírus, valamint a jelenlegi energiaválság hatása mellett. Hogyan érintette a céget, okozott/okoz-e fennakadást a mindennapi tevékenységben?

– A koronavírus járvány idején nehéz napokat éltünk át, az elsődleges célunk az volt, hogy megvédjük a kollégáinkat és tovább tudjuk őket foglalkoztatni, ezért is a DENSO volt az első nagy multinacionális cég, amelyik részt vett a Kormány munkahely megőrző programjában. Tettük ezt mindazért, hogy a kollégáink létbiztonsága soha ne kerüljön veszélybe. A 2022-es év nem volt könnyű a mi számunkra sem, ahogy sok más gazdasági szereplő számára sem. Az év elején kialakult háborús helyzet nem csak a gazdasági következményei miatt volt ránk hatással, de személyesen is érintett minket, hiszen jelentős számban foglalkoztatunk ukrán kollégákat. A háborús helyzetben igyekeztünk nekik és családjuknak minden tőlünk telhető segítséget megadni. A korábbi változások és a koronavírus hatása révén kialakult globális félvezető hiány zavart okozott az ellátási láncban. Az ennek kapcsán kialakult elmaradásainkat az év végére nagyjából sikerül behoznunk, így az új évet újult erővel tudjuk kezdeni. Saját alapítványunk is folyamatosan támogatja a nehéz élethelyzetbe került kollégáinkat.

A DENSO-nál fontosnak tartják, hogy a vállalatra családként tekintsenek a munkavállalók

Fotós: Nagy Norbert

Stratégiai erőforrás tervezés szempontjából, melyek a legnagyobb kihívások 2023-ra nézve? Terveznek-e például létszámbővítést, ha igen, kiket keresnek?

– A megrendeléseink stabilak, sőt bizonyos termékek esetén növekedtek is a vevői igények, így bizakodóan tekintünk a jövőbe, a szükséges erőforrások rendelkezésünkre állnak. A korábban felmerült problémákra rugalmasan reagáltunk, jelenleg a legnagyobb kihívást a megfelelő számú munkaerő biztosítása jelenti számunkra. Ahogy korábban említettem, sok termelési folyamatunkat automatizáltuk az elmúlt években, még mindig jelentős azoknak a folyamatoknak a száma, amik igénylik az emberi munkaerőt. Termelési területeinkre is várunk új kollégákat, emellett pedig szakképzettséget, illetve diplomát igénylő munkakörökben is vannak nyitott pozícióink, például gépkarbantartói munkakörben vagy épületgépészeti, -illetve villamossági területen, de különböző mérnöki pozíciókba is várunk új munkatársakat.

Hogyan látja az elkövetkező néhány évet, mi lehet a kitörési pont az autóiparban? Az elektromos autók terjedésének idején gondolkodnak-e termékpaletta váltáson?

– Az autóipar és az autózás jelenleg egy átrendeződési folyamatban van. Ennek megfelelően mi is átgondoltuk azt, hogy hosszú távon hogyan tudunk nyereségesek maradni, mit kell tennünk ahhoz, hogy a következő 25 évben is stabilan működjünk. A célunk az, hogy továbbra is a régió meghatározó munkáltatója legyünk és megbízható beszállítója a világ vezető járműgyárainak. Ennek érdekében meg is teszünk mindent, ezért a 2023-as évben bevezetünk egy új terméket, az invertert, amit két nagy világmárka számára fogunk gyártani. inverter hibrid, illetve már teljesen elektromos autókba is készül, gyakorlatilag ezen autók lelke. Fontos szerepet tölt be a járművek működésében, ugyanis a feladata az, hogy az egyenáramot váltóárammá alakítsa. Az inverter bevezetése természetesen kihívások elé állít minket, hiszen ez egy teljesen új termék a gyárunk számára. Mérnökségi, tervezési részről folyamatban van a felkészülés a gyártás elindítására, biztos vagyok benne, hogy a DENSO csapata ismét sikerrel veszi a kihívásokat.

EXTRA TARTALOM A QR-KÓD MÖGÖTT

Ha szeretnél nálunk dolgozni, megtalálod nyitott pozícióinkat a karrieroldalunkon