Mi tart vissza?

Sokakat visszatart a környezetbarát megoldásoktól, hogy drágábbnak gondolják azokat, ezért nem telepítettnek például napelemes rendszert otthonukban. Pedig onnantól nemcsak megújuló energiaforrás látná el a házat, hanem a rezsiköltségek is nagyban csökkenhetnének - ennek megtervezésében a napelem-kalkulátor sokat segíthet. Emellett rengetegen nem is tájékozódnak arról, hogy mi zajlik épp a világban, és hogy milyen fontos lenne az, hogy ha csak személyes szinten is, de tegyünk a környezetünkért.

Jellemző még, hogy a háztartások szerepét alulbecsülik a környezetszennyezésben, így a környezetvédelemben is. Sokan a nagyobb cégekre hárítják a felelősséget, pedig sok kicsi sokra megy: indítsuk el mi magunk a változást!

Hogyan óvhatjuk hatékonyan a környezetünket?

Napelemes otthon

Nem kell hatalmas beruházásra gondolnunk, amikor a napelemes rendszer telepítéséről van szó otthonunkba! Egyrészt azért, mert több támogató pályázat is elérhető, másrészt pedig néhány éven belül vissza is térül a befektetett pénzösszeg. Plusz tipp: használjuk a napelem-kalkulátort, amellyel könnyedén tervezhetünk!

Szelektív hulladékgyűjtés

Egyre több háztartás kap saját szelektív hulladékgyűjtő edényt, így már nem kell felkeresni gyűjtőszigetet sem, ha szétválasztanánk a keletkező háztartási hulladékot. A papír, a fémek, a műanyag és az üveg mind-mind szétválaszthatóak otthon, a zöldhulladék pedig komposztálható a kertben vagy egy erkélykomposztban. A ritkábban keletkező, de veszélyes szemetet pedig leadhatjuk a megfelelő helyeken, például több boltban helyeznek ki elem-, akkumulátor- vagy fényforrásgyűjtőt. A használt ruhákat is gyűjtőkonténerbe helyezhetjük vagy a jó állapotban lévőket jótékonysági célra felajánlhatjuk.

Tipp: Mielőtt bármi a szemétben végezné, gondoljuk végig, hogy biztosan nincs-e kíméletesebb módja az újrahasznosításnak, egyéb felhasználásának! Mindig figyeljük a helyi hulladékkezelő utasításait is a szemétkezeléssel kapcsolatban, hogy a megfelelő helyre kerüljön a szemét, hiszen így lesz eredményese újrahasznosítható!

Új fogyasztói szokások

Napjaink fogyasztói társadalmára sajnos jellemző a túlfogyasztás. Ezért ha észrevettük, hogy étel kerül a szemétbe vagy felesleges dolgokat is megvásároltunk, akkor ezen túl legyünk tudatosabbak! Bevásárlás előtt alaposan nézzünk körbe, hogy mire van valóban szükségünk, írjunk listát, próbáljuk meg helyi termelőktől beszerezni a friss zöldséget, tojást, ezzel is csökkentve ökológiai lábnyomunkat! Ez egyébként nemcsak az élelmiszerekre, hanem a ruházkodásra, a lakberendezésre és minden másra is igaz lehet.

Nem kell mindenből az új

Egyre népszerűbbek az internetes adok-veszek portálok, melyeken sokszor szinte új minőségű termékeket találunk, ha nyitottak vagyunk erre, akkor elsőként ne az üzletben nézzünk például műszaki cikkeket, hanem keressünk ezeken a felületeken! Népszerűek emellett a vintage boltok és turkálók is – ezeket is vegyünk számításba! Ráadásul ezeken a helyeken kedvezőbb áron hozzájuthatunk az adott termékhez, így pénztárcánk is hálás lesz!

Megtérülő választások

Mindennek a kulcsa nem más, mint az előregondolkodás, a tervezés. Ez által mérlegelhetjük, hogy egy nagyobb kiadás hosszú távon megtérül-e, hogy a választásaink milyen hatással lesznek a környezetünkre és a mi életünkre. Gondoljunk csak a megújuló energiaforrások használatára! A telepítés nagyobb kiadást jelenthet, de néhány éven belül sokat spórolhatunk vele - számoljuk ki például napelem-kalkulátorral, hogy mivel tervezhetünk.

Amint felismerjük, hogy mi magunk is eredményesen tehetünk a mindennapokban környezetünk védelméért, az azonnal átszervezi a hétköznapi szokásainkat. Tudatosabbá válunk a hulladékkezelésben, a vásárlásban, előre tervezünk és hosszú távon gondolkodunk a megtérülésről. A felelős gondolkodással és a fent összegyűjtött tippek betartásával pedig máris sokat tehetünk az ökológiai lábnyomunk csökkentéséért!