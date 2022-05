Gárdony Város Önkormányzat a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gárdonyban” című projektet (projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00053) valósítja meg a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében. 19,89 millió forint vissza nem térítendő támogatásból a helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor.



Annak érdekében, hogy a klímavédelem kérdését a közbeszéd tárgyává is tegyék, a projekt keretében 2021-ben megalakult a Gárdony Város Éghajlat-változási és klímavédelmi kerekasztal is, egy asztalhoz ültetve azokat a szervezeteket, akik sokat tehetnek a klímaváltozás mérsékléséért. A testület tevékenységével segítette a település klímastratégiájának az elkészítését is.

A projekt megvalósítói egy nagyszabású konferenciák keretében mutatták be a település elkészült klímastratégiáját. Emellett azonban számos érdekes jó gyakorlat bemutatásával is készültek, kellőképpen „érzékenyítve” a résztvevőket a klímaváltozáshoz.

Az I. Konferencián a résztvevők többek között Porhajas Gábortól, a LIFE-MICACC projekt munkatársától hallgattak előadást. Lábadi Zoltán, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója, valamint Paulikné Horváth Anna, a Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvoda vezetője előadásában pedig számos helyi jó példával bizonyította, hogy miként lehet az óvodásokat és az általános iskolásokat a helyes útra terelni, hogy kialakuljon bennük a környezetünkkel szembeni felelősségtudat és a környezetvédelem melletti elköteleződés.

A II. Konferencián dr. Sági Zsolt a KTSZ szakértője ismertette a klímastratégia készítésének módszertanát és az elkészült stratégia egyes fejezeteit. Előadásában kitért a település rövid környezeti állapotának bemutatására, a környezeti tendenciák szemléltetésére, azok összefüggéseire. Ezt követően Tóth István, Gárdony Város Önkormányzatának polgármestere helyi önkormányzati jó példával, a geotermikus energia és napenergia felhasználással szemléltette, hogy egy település miként állhat a klímavédelem szolgálatába.

