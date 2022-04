Csókás Lili és Puska Dávid álmodtak egy nagyot, és kihasználták a lehetőséget, amikor megpillantották anno, hogy kiadó a Petőfi utcai üzlethelyiség. Az a helyiség, amely már a SHOTbar nevet viseli, és emberek százainak kínál kikapcsolódási lehetőséget. Az álom ugyanis nem álom többé, hanem valóság, amely mögött kemény munka, sok-sok kísérletezés áll, de ahogy mondják, mindig van mit fejleszteni, újítani, a vendégek igényeire szabni, és erre különös figyelmet is fordítanak.

Kalandos út vezetett a nyitás napjáig, pont amilyen kalandos eljutni a bejárattól a pultig, ahol mindig kedves, mosolygós és profi kiszolgálás várja a látogatókat. Ha valaki még nem járt volna itt, akkor elmeséljük, hogyan juthat el a legjobb Törzshelynek választott fehérvári vendéglátó egységbe. A Petőfi utcát kell keresni, azon belül is az 5-ös számot, de ne várjunk utcafrontra néző hatalmas teraszt, ahogy ezt a Fő utcán megszokhattuk. A hely egyik különlegessége ugyanis a sok közül, a hangulatos belső terasz, és a még annál is hangulatosabb belső tér, ahova egy lefelé vezető lépcsőn juthatunk el, és ahol olyan dekoráció tárul elénk, amivel nem mindennap találkozik az ember, a városban pedig sehol máshol nem fogadja ilyen hangulat a szórakozni vágyókat.

Nem mindennapi díszlet tárul az ide látogatók elé

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Egy törzshelynek elkerülhetetlen, hogy legyenek törzsvendégei. Itt pedig van egy igazán különleges "vendég", aki egyben családtag is, és mindenki szívébe hamar belopta magát. Ő pedig nem más mint, Áfonya, Lili és Dávid közös kutyusa, aki szívesen tölti idejét a megszokott helyén, és gyűjti be a jól megérdemelt simogatásokat is. Így talán azt már nem is kell mondanunk, hogy természetesen kutyabarát a hely, és a legnagyobb szeretettel várják a négylábú vendégeket is. Áfonya pedig a logó kihagyhatatlan része lett, így ő is kivette a részét a családi biznisz sikerességéből.

A logó, melynek kihagyhatatlan része lett Áfonya

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Italok terén minden megtalálható, mi szem szájnak ingere, az urak többféle csapolt sörből is válogathatnak, míg a hölgyek a koktélkínálat széles skálájából szemezgethetnek. Ami azonban a hely fő profilja lett, az a ginek világa. Különleges fűszernövényeket alkalmaznak az italok elkészítése során, az epres gin pedig elképesztő népszerűséget arat a mai napig, a női vendégek körében. Nagy figyelmet fordítanak arra, hogy minőségi termékekkel szolgáljanak ki mindenkit, és külön öröm számukra, hogy olyan vendégkörrel rendelkeznek, akik igénylik is ezt a fajta színvonalat. Jó hír azok számra, akik szívesen fogyasztanának valami ételt is az italuk mellé, hogy készülőben van a konyha, és az étlapon várhatóan olyan klasszikusok fognak majd szerepelni, mint a melegszendvics, a zsíros kenyér, sültkrumpli. Ez a nyáron már megvalósulhat, de nem kell aggódni, hiszen addig is finom lepényekkel lehet csillapítani az éhséget a SHOTbar falain belül.

Mindenki kedvenc része, a pult, ahol széles kínálatból válogathatnak

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ha mindez még nem lenne elég, hogy kedvet kapjanak egy látogatáshoz, akkor kecsegtetünk még egy-két vonzó dologgal, mint például a csocsóasztal, ami valljuk be, alappillére a baráti összejöveteleknek, de egyre kevesebb helyen találkozhatunk ezen lehetőséggel. A falon található kvíz box is kecsegtetően hívogat, és izgalmas kérdésekkel teszi próbára tudásunkat, így az is kiderülhet kinek vág a legjobban az esze egy-egy társaságban. A belső terasz a magával ragadó hangulata mellett, pedig olyan hatalmas előnnyel rendelkezik, amely a jó idő beköszöntével nagyon csalogató lehet, ugyanis nem kell este 11 órakor a benti térbe kényszerülni, hanem hajnali 2-ig ücsöröghetünk barátainkkal, kiélvezve a nyár minden egyes pillanatát. És mivel itt aztán tényleg senki nem zavar senkit, olykor DJ-k szórakoztatják a vendégeket, a tervek között pedig az élő zenés produkció is szerepel, amely biztosan sokak érdeklődését felkelti majd, és újabb törzsvendégeket hozhat a legjobbnak választott Törzshely számára, ami nem más, mint a SHOTbar.