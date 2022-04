Ahogyan teltek az évek, a gamer laptopok egyre inkább leváltak a fősodorról. Néhány évvel ezelőtt a gamer laptopok inkább külsejükben különböztek a hagyományos „irodai” notebookoktól, de az idő múlásával a felhasználói igények alaposan átrajzolták a kategóriát. Az új játékok olyan grafikai teljesítményt és hardvereket követelnek meg, amelyek a hagyományos gépek esetében nem állnak rendelkezésre. Ilyen mértékű „tuningra” az irodai felhasználóknak egyáltalán nincs szükségük, így valóban szükségessé vált a két terület megkülönböztetése.

A gamer laptopok esetében a titok kulcsa a megfelelően összeállított konfigurációban rejlik. Itt is érvényes a mondás, miszerint a lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszem. Hiába rendelkezünk erős processzorral és kellő mennyiségű memóriával, ha a képalkotás túl lassúnak bizonyul. Persze érdemes tisztában lenni az igényeinkkel; ha nem szeretnénk kimaxolni a grafikai beállításokat, egy közepesen erős gamer laptop is jó választásnak bizonyulhat. De lássuk részleteiben…

A processzort általában az egyik legfontosabb „tartozékként” emlegetjük, gamer laptopok esetében nem is véletlenül… Habár sok játék esetében egy közepesen erős változat képes ellátni a feladatát, bizonyos esetekben érdemes magasabb minőségi osztályból választani. Ha biztosra szeretnénk menni, válasszunk az Intel 8-as sorozatából; ezek esetében jelentős teljesítményugrás történt, így kiváló ár-érték aránnyal rendelkeznek. A négyjegyű számsort követő jelölés lehetőleg legyen H vagy HQ, ezek kifejezetten alkalmasak a gamer igények kielégítésére. Ha stream-használatot vagy több játék egyidejű futtatását tervezzük, lehetőség szerint válasszunk a legerősebb processzorok közül.

Nagyon fontos az úgynevezett grafikai processzor is, a GPU. Ezen a téren az Nvidia és az AMD csap össze, gamer laptopok esetében határozottan az előbbi ár nyerésre. Ahogyan a CPU-k esetében is említhettünk teljesítményugrást, úgy a GPU-k esetében is van hasonló; a GTX1060-as sorozat kiváló választást jelent a magasabb erőforrásigényű játékokhoz is, sőt, alkalmas VR programok futtatására is.

Ahogyan az irodai gépeknél, úgy a gamer laptopoknál is figyelmet kell fordítani a megfelelő mennyiségű RAM-ra. Egy valamirevaló gamer gép legalább 16 GB memóriát tartalmaz, nem igazán érdemes ez alá menni. Szerencsére a legtöbb laptop esetében nem okoz gondot a bővítés, így később is lehetőség van némi erősítésre.

Felvetődik a kérdés, hogy HDD vagy SSD tárhely kerüljön a gépbe. Irodai gépek esetében egyszerű erre a kérdésre válaszolni, hiszen az esetek többségében egészen kis tárhelykapacitás is elegendő, így az SSD ésszerű választás. A gamer laptopok esetében is ajánlott az SSD, hiszen gyorsabb, kevésbé melegszik, hangtalan, kevésbé sérülékeny, de lényegesen drágább, így általában kisebb tárkapacitást engedhetünk meg magunknak. Amikor a laptop játékszerré válik

Végezetül ejtsünk szót a kijelzőről! Míg az irodai gépek esetében a felbontás nagyobb súllyal esik latba a frissítési frekvenciával szemben, a gamer laptopoknál ez fordítva van. Habár 60 FPS-ben maximalizált 60 Hz-es kijelzővel is el lehet boldogulni, a 120 és 144 Hz-es monitorok egészen más élményt nyújtanak. A különbség tűz és víz, persze jelentős felárért…