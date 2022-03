Hirdetés 1 órája

Környezetbarát laptopok a Lenovótól

A „Smarter technology for all” hitvallás jegyében a laptopokat is gyártó vállalat célja, hogy a folyamatosan változó technológia alkalmazásával fenntarthatóbb jövőt is építsen. Jelenleg egyre több cégnek van saját környezettudatos stratégiája, és az ebben kialakított célkitűzésekhez a Lenovo egy új szolgáltatással szeretne csatlakozni. Mindezek mellett az iparágban sokan már a felhőalapú fejlesztésekben bíznak.

Forrás: pixabay.com

A cégről röviden A Lenovo – az elnevezés a „Legend” és a „Novo” (jelentése: új) szavak összeolvadásból jött létre – egy 50 milliárd dolláros, Fortune Global 500-as vállalat, közel 63 000 alkalmazottal, amely a világ 180 piacán működik. A cég arra a merész jövőképre összpontosít, hogy intelligensebb technológiát biztosítson mindenki számára, ami befogadóbb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb digitális társadalmat hoz létre. A világ népszerű okoseszközeinek – ideértve a laptopokat is – és az infrastruktúra portfóliójának tervezésével és felépítésével olyan intelligens fejlesztést célzott meg, amely által világszerte jobb élményeket és lehetőségeket biztosíthat ügyfelei milliói számára. Mit jelent ez a laptopokra nézve? A korábbi években a gyártó számos olyan zöld rendelkezést épített be vállalati működésébe, amellyel egy fenntarthatóbb jövő megvalósításához kíván hozzájárulni. Az eddigiekben elért kimagasló eredményeit pedig további célkitűzésekkel erősítené a következő évtizedben, így a jövőbeni elképzeléseiben szerepelhet többek között, hogy mindenre kiterjedő üzleti tevékenységét, illetve villamosenergia-felhasználásának közel 90%-át megújuló erőforrásokból valósítsa meg, valamint 1 millió tonnával csökkentse ellátási infrastruktúrájának az üvegházhatáson alapuló gázkibocsátását. 2025-re a számítástechnikai termékek – beleértve a laptopokat is – 100%-ában használhat újrahasznosított alkatrészeket, míg a számítógépek plasztik csomagolásának majd 90%-a, az okosmobilok csomagolásának pedig 60%-a szinte teljes egészében „recycling”, azaz újrahasznosított anyagból készülhet. A szolgáltatás eredményességére a legkézenfekvőbb bizonyíték, hogy az elmúlt 12 hónapban végrehajtott kompenzációk világszerte nagymértékben hozzájárultak a közösségek fenntartható fejlődéséhez, többek között a levegő és a víz minőségének javításához, az energiafogyasztás csökkentéséhez és a biztonságos hulladékkezelés támogatásához. A program hatékony működésére eredményes példát láthatunk egy németországi Lenovo-ügyféllel folytatott, közelmúltbeli együttműködésben. A cégóriás az LVM Versicherung biztosítótársasággal szövetkezve 4000 új ThinkPad X1 Yoga laptopokat és 4500 ThinkVision P27h–20 monitorokat szállított a Lenovo CO2 Offset szolgáltatásán keresztül. A szállítmányozásból származó széndioxid-kibocsátás további csökkentése érdekében a megrendelést a Lenovo egyik globális kínai gyártótelepéről szállították le repülő helyett vonaton. A szolgáltatás nemcsak a fenntarthatósági célkitűzések elérésében segítette az intézményt, hanem közreműködött egy olyanfajta céltudatosság támogatásában is, amely hozzájárul a tágabb értelemben vett fenntarthatósági szellemiséghez és kötelezettségvállalásokhoz. Az informatika jövője a felhőben rejlik? A felhőalapú számítástechnika, a big data és az IoT technológiák iránti kereslet lesz az adatközpontok fejlesztésének meghatározó hajtóereje, leginkább a közel-keleti régióban. Ebben a régióban a telekommunikációs szolgáltatók és globális partnerszolgáltatók eredményes és jelentős adatközponti beruházásokat hajtották végre. A környezettudatos szemléletmód egyre inkább előtérbe helyezi az úgynevezett „cloud”, azaz felhő-alapú vállalatirányítási rendszereket. Igaz azonban, hogy a kockázati tényezők nem elhanyagolhatóak. Gondoljunk csak egy mindent átfogó hacker-támadásra, amely esetben teljesen mindegy, hol tárolják az adatokat, ha illetéktelenek szerzik meg azokat. Egy biztos, amikor laptopokat választunk, jól meg kell gondolnunk, hogy mire szeretnénk használni, illetve, hogy ez alapján fizikai vagy felhőalapú belső tárhelyre lesz-e szükségünk.

