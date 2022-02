A székesfehérvári gasztromágus neve eddig sem volt ismeretlen a megyében, hiszen a Velencei-tó partjáról indult családi vállalkozását, a Grill Pipi csirkézőjét rövid idő alatt franchise-zá alakította, így ma már Grill and Roll néven az ország több nagyobb városában megtalálható üzleteiben is falatozhatunk a Konyhafőnök újragondolt lángosából, a különleges tortillatekercseiből vagy épp az ínycsiklandozó burgerekből.

– A névváltoztatás abban is segített, hogy kicsit elengedhettem a csirkés alapokat, és bármilyen húsból készülhetnek a már jól megszokott ételek. Ezáltal a street food ételek is változatosabbak tudnak lenni.



No de mi történt a fehérvári Grill Pipi Gourmet-val?

Miután megváltozott a hálózat neve, egyértelmű volt, hogy a Grill Pipi Gourmet név is okafogyottá vált. Mivel korábban sokan összekeverték őket egy másik céggel, mindenképp olyan nevet szerettek volna, ami nem esik ebbe a csapdába. Megszületett a Fusion by Bóza Roland, amelynek már a neve alapján pontosan tudhatják az emberek, hogy kihez is jönnek és mire számíthatnak.

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

– A street food és a gourmet ételek fúzióját teremtjük meg, e téren egyébként nem változott a koncepciónk, ám a korábbi hiányosságokat kijavítottuk és egy egészen új szintre sikerült fejlesztenünk az étel-, és italválasztékot, valamint magát az épületet is – mondta el portálunknak a tulajdonos.

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Ha nem tudnánk, hogy hol járunk, az ajtón belépve akkor is hamar választ kapnánk a kérdésre, hiszen a falakon Bóza Roland életének legfontosabb pillanatai, köztük a főzőműsor fináléjának fotói, valamint Sárközi Ákos séffel készült közös fotója és egy ízlésesen megvilágított logo tárul elénk, tőle nem messze mentorának felesége, Sárközi Évi festménye. A Grill Pipi Gourmet óta hatalmas átalakuláson esett át a konyha, 150 fő kiszolgálására is lehetőséget nyújtanak a kiváló szakemberek és a modern gépek. Ennek köszönhetően akár 10 perccel az érkezés után már fogyaszthatja is ételét a vendég.

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Mindezt gyönyörű, környezetbarát asztalokon és székeken, hiszen a tulajdonos inkább felújított mindent, amit csak lehetett, mintsem az ökológiai lábnyomát növelje. Ahogy ő fogalmaz, szeretné, ha az unokája is ezen a bolygón élhetne.

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Ilyen lehet a Paradicsomban!

Az étlapra pillantva szinte azonnal meg is indul az ember nyáltermelése, hiszen az Iberico tarjától kezdve a steakeken át a naphalig csupa olyan izgalmas alapanyagot láthatunk, mely nem terem minden bozótban. Azok sem maradnak hoppon, akik a régi csirkézős street food ételek miatt keresik fel az éttermet, sőt a vegán és vegetáriánus ételek rajongói sem csalódnak, hiszen Bóza Roland és csapata e téren is erősíteni szeretné a portfólióját. És miközben az ember a fantasztikus illatoktól megbabonázva várja ebédjét vagy vacsoráját, a találás minden pillanatát figyelemmel is kísérheti, köszönhetően annak, hogy a konyhát megnyitották a vendégtér előtt. Az étlap pedig folyamatosan változik!

Forrás: Iszak Vivien

Félévente megújul a fix választékuk, e mellé pedig minden három hónapban szezonális étlappal várják a vendégeket, melyek mindig az éppen aktuális évszak finomságaira épülnek. Ilyenkor 2-3 fajta előétel, leves, főétel és desszert közül választhatunk a fix étlap elemei mellett.

Forrás: Iszak Vivien

Az ételeket és az alapanyagokat mind Bóza Roland válogatja ki, aki a tökéletesnél kevesebbel sosem elégszik meg. Mint mondja, szeretnének mindenkinek a kedvében járni, így február közepétől már napi ebéd menüvel is készülnek, hiszen óriási volt az érdeklődés e körül.

Forrás: Iszak Vivien

Az ételek után vessünk egy pillantást az italkínálatra is, itt is vannak érdekességek! A hétköznapi kávé, üdítők, alkoholos italok mellett ugyanis egészen különleges nedűk palackjain is megakad az ember szeme. A polcokon ott sorakozik például Conor McGregor MMA harcos Proper Twelve whiskey-je (mely egyben egy szép utalás Bóza Roland MMA-s múltjára), vérnarancs, karibi Rum Bumbu, csak hogy párat kiemeljünk. Aki nem szeretne több tízezreket üzletekben alkoholra költeni, de szívesen kipróbálna egy-egy különlegességet, itt megteheti!

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

A hely másik specialitása a borok világa, hiszen a Fusionben Magyarország első sommelier bajnoknőjével, Victoria Evans-szel és Ludányi Gábor borásszal együttműködve egy nagyon változatos borválaszték várja az érdeklődőket. A Bóza Roland Selectionben normál és prémium kategóriás fehér-, illetve vörösborokból válogathatunk, így a Merlot, a Cabernet sauvignon, vagy a Chardonnay rajongói éppúgy megtalálhatják számításukat, mint a rozéborok kedvelői.

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

– Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy mindez nem jöhetett volna létre a fehérvári és az agárdi emberek támogatása nélkül, akik nap mint nap megtöltik az éttermeket! Hálás vagyok nekik, és épp emiatt szeretnék visszaadni valamit a városnak ebből a támogatásból. Nagyon komoly tervekkel készülünk, mert az a célom, hogy minden fehérvári részesülhessen a Fusion-életérzésből, és bebizonyíthassam, hogy a gourmet nem egy „összepiszkolt tányér”, hanem az a különleges gasztronómiai élmény, amelyet a főzőműsor adásaiban láthattak a nézők. Létezett régen egy olyan vendéglátói élet, amire Fehérváron biztosan sokan emlékeznek, mára azonban már eltűnt. Menjünk el a Gyuszihoz, a Madlerhez! Ugye Önöknek is ismerős ez a mondat? Akkoriban annyira ismerte mindenki a tulajt, a konyhafőnököt, hogy miatta látogattak meg egy-egy éttermet. Ők pedig okot is adtak erre, hiszen mindig volt egy-egy jó szavuk a vendégekhez. Ezt szeretném én is visszahozni nálunk! Kimenni az emberekhez, meghallgatni a véleményüket az ételekről, egy családi hangulatot megteremteni, röviden szólva élményt nyújtani nekik.

Forrás: Iszak Vivien

Bóza Roland erre pedig fel is tesz mindent, hisz a hét hat napján ő fogja márciustól az ételeket készíteni egy remek csapat konyhafőnökeként.

Az óriási érdeklődés miatt érdemes asztalt foglalni telefonon vagy e-mailben, mert habár a január-február még picit csendesebb, a pénteki és szombati, élőzenés jazzestek már most is minden héten teltházat eredményeznek a Fusionben.

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Ha szeretné átélni Ön is a Konyhafőnök-adások ételeinek ízét, ne habozzon, jöjjön el és töltse meg a hasát mennyei finomságokkal!

További információk és foglalás:

Tel.: +36 (22) 614-019

E-mail: [email protected]