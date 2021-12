Fotó: pexel.com

Mit jelent pontosan a jelzáloghitel?

Olyan hiteltípus, melyhez ingatlanfedezet bevonása szükséges. A fedezetül bevont ingatlanra a hitelező bank jelzálogjogot jegyeztet be, ami azt jelenti, hogy nemfizetés esetén a hitelintézet a kölcsöntartozást az ingatlan értékesítéséből kapja vissza. Mivel a jelzáloghitelnél a hitelező által vállalt kockázat alacsonyabb, mint egy fedezet nélküli fogyasztási hitelnél, ezért a kamat is jóval kedvezőbb, mint egy személyi kölcsön, vagy egy folyószámlahitel törlesztésekor. A felvett jelzáloghitelek összege jellemzően magasabb és a futamidejük is hosszabb, mint a fogyasztási hiteleké, – akár 20-30 év is lehet.

A legtöbb bank ezt a konstrukciót lakásvásárlásra, lakásépítésre, lakásfelújításra, lakásbővítésre, lakáskorszerűsítésre, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra nyújtja. A szabad felhasználású jelzáloghitel alacsonyabb törlesztő részletű alternatívája lehet a személyi kölcsönnek.

Ki igényelhet jelzáloghitelt?

Jelzáloghitelt olyan 18 év felettiek igényelhetnek, akik rendelkeznek a bank által elfogadható, igazolható jövedelemmel és fel tudnak ajánlani a hitel fedezetéül ingatlant. Általános elvárás, hogy a hitelfelvevő a rendszeres jövedelmét igazolni is tudja. A jövedelem származhat munkaviszonyból, nyugdíjból és vállalkozói jogviszonyból is. A legtöbb bank már 3 hónapos folyamatos munkaviszonyt is elfogad, azonban van olyan hitelintézet, vagy ügylettípus, ahol hosszabb jogviszony az elvárt.

A legtöbb bank kizárja a jelzáloghitel felvételből azokat, akik negatív információval szerepelnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adóslistáján.

Fotó: pexel.com

Mi alapján számítják a felvehető hitelösszeget?

A legtöbb hitelintézetnél 1 000 000 Ft a felvehető kölcsön minimális összege. A jelzáloghitel maximálisan felvehető összegét a fedezeti ingatlan forgalmi értéke és az adósok háztartásának pénzügyi terhelhetősége befolyásolja.

A forgalmi érték az ingatlan aktuális piaci értékét jelenti, melyet a bank értékbecslője állapít meg. Törvényi korlát, hogy lakáscélú hitel esetén a hitelösszeg a forgalmi érték maximum 80%-a lehet, míg szabad felhasználású hitelek esetén maximum 75%. A hitelintézetek általában egy alacsonyabb értéket is meghatároznak, amit hitelbiztosítéki értéknek hívnak, és a nyújtható kölcsön összegét ehhez mérten határozzák meg. A hitelbiztosítéki érték az ingatlannak az az értéke, amelyen az ingatlan biztosan és viszonylag gyorsan értékesíthető.

A törlesztőrészlet meghatározásánál vizsgálják az adósok pénzügyi helyzetét, a teljes háztartás igazolt jövedelmeit, figyelembe véve a már meglévő hitelek havi összes törlesztését, valamint az adósok megélhetési költségeit.

Milyen ingatlanok vonhatók be fedezetként?

Jelzáloghitel igényléshez önállóan forgalomképes lakóingatlanok fogadhatók el fedezetként.

Lakóingatlannak minősül a lakás, a családi ház, a sorház vagy az ikerház típusú ingatlan, illetve az üdülő, a hétvégi ház és az építési telek.

Az igénylők jobb, ha számítanak arra, hogy a lakásokhoz tartozó tároló és garázs többnyire csak kiegészítésként fogadható el, az előzőleg felsorolt ingatlanok kiegészítő fedezeteként.

+1. Milyen egyéb költségekkel jár a jelzáloghitel felvétel?

A hitelt egyenlő részletekben kell visszafizetni. A törlesztő részlet a kamatból és tőketörlesztésből áll össze. Jellemző, hogy a futamidő elején a kamattartalom a magasabb, a futamidő vége felé pedig a tőketörlesztés a magasabb az azonos összegű törlesztő részleten belül. A jelzáloghitel felvételhez általában a következő díjak kapcsolódnak:

Ingatlanbiztosítási díj: a kölcsön ideje alatt kötelezően fizetendő vagyonbiztosítási díj,

Folyósítási jutalék: egyszeri összeg, melyet a hitel folyósításakor kell fizetni,

Értékbecslési díj: szintén egyszeri összeg, melyet az ingatlanérték megállapítása miatt kell fizetni,

Közjegyzői díj: a hitel közjegyzői tartozáselismerő okiratának egyszeri díja,

Tulajdoni lap díja: az igényléskor a jelzálogfedezet tulajdoni lapját be kell nyújtani, amelynek kiállításért díjat kell fizetni,

Fedezetbejegyzési díj: a jelzálogjog bejegyzésének földhivatali díja; a fedezetül szolgáló ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyeztet be, melynek szintén van egy egyszeri díja, amelyet a földhivatalnak kell megfizetni,

Egyéb lehetséges banki költségek: ilyen lehet a bankszámlavezetési díj és a hiteltörlesztési beszedés díja, amennyiben a választott számla nem ingyenes

Természetesen a díjak összege bankonként eltérő, sőt időszaki akciók keretein belül bizonyos díjak elengedésre is kerülhetnek.