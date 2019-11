Vidéki vintage fával, szőrmével – a télies, meghitt hangulatért

Van az úgy, hogy az ember a hűvösödő, korán sötétedő őszi-téli estéken már igazi ünnepi fényeket, télies hangulatot kíván szép otthonában is. A vidéki vintage stílusról azonban akkor sem kell lemondani, ha nincs kandallója az embernek.

Végy egy kiszuperált gyékény­kosarat, akár a mama fáskamrájából is, hozzá pár darab fa­hasábot, egy régi, már muzeális értékű petróleumlámpát, és vidd haza. Akár oda is, ahol sajnos nem ropog a tűz a kandallóban, ahol nincs mit fűteni a fával. Azért a télies vidéki hangulatot szépen megalapozza egy ilyen kosaras-fahasábos dekoráció. Az igazi téli feelinget azonban a hó adja meg, amely persze csak utánzat lehet a lakásban.

Ezen a dekoráción hófehér puha műszőrme adja a havas érzetet, amelyet szépen begyűrünk a fahasábok alá, mögé. De lehet hósprével, vat­tapamacsokkal, egyéb fehér anyaggal, fehér festékkel is próbálkozni. Kicsi ezüstflitter is elfér rajta, karácsonyvárás idején ez szintén megengedett. A lámpában nem valódi láng gyúlt, csak egy fényfüzér – így a biztonság is adott. A manó nem kötelező elem, de egyre népszerűbb téli kellék. A lámpáshoz pedig még jól is jön, mondhatjuk, az övé…