Varázsos nyári installációkkal készülhetünk udvaron, kertben

Ereje legjavát nyújtja a nyári napfény, amely megcsillan minden apró kiegészítőn, virágszirmon és csillogó felületen. Az otthon kültéri dekorációs megoldásai középpontjában most a virág, a fém és a vintage áll.

Minden, „magára valamit is adó” kert, terasz, udvar, erkély vagy kiülős kis terület teljes nyári pompájában ragyog. Nem kell ehhez sok minden, ellenben egyvalami biztosan: virág! Sok színes, apró vagy nagy szirmú, illatos és vibráló növényke, amelyet csomagolhatunk bármilyen stílusba, helyezhetjük bármilyen környezetbe, mindenhova életet visz. Ezúttal is otthonunk kültéri kiterjesztésének dekorálásához adunk pár ötletet, melyeket a kápolnásnyéki Halász-kastélyból hoztunk, s amelyekhez nem kell sok minden, még csak nagy kreativitás sem – ellenben szépérzék annál inkább. A szegfű, a levendula és a többi színpompás kis virág cserépben, földben egyaránt éke, központi eleme lehet az enteriőrnek, amely közel áll hozzánk. Otthonná ugyanis akkor válhat egy tér körülöttünk – bárhol is legyen éppen –, ha megleljük benne a nyugalmat, az elfogadást. Ehhez segítenek hozzá a szemnek szép kiegészítők.

Színek – lépjünk ki a komfortzónánkból

Az első jó tanács, ha fillérekből szeretnénk szépet és dekoratívat alkotni, hogy menjünk be egy papír-írószer vagy kézműves-kreatív üzletbe, és vásároljunk színes krepp-papírokat. Színek terén ezúttal lépjünk ki a komfortzónánkból, és legyünk bátrak! A lila most a legvibrálóbb választás, de egy-két kiegészítő erejéig nyugodtan választhatunk egyszerre sokféle színt: narancsot, napsárgát, zöldet, kéket, akár egyszerre is! Keressünk hozzájuk illő szalagot is. Otthon nincs más dolgunk, mint a kinti cserepeket becsomagolni velük, kössük át a szalaggal, s tegyük egymás mellé vagy csak közelébe őket. Néhány napra, hétre, egy-egy buli, összejövetel vagy csak esti kiülős beszélgetés erejéig a nyár teljes varázsát kapjuk segítségükkel!

Nagyanyáink kerti eszközei

A műanyagot mint dekorációs elemet ezúttal felejtsük el! Legyen inkább fém, akár alumínium vagy bronz, sima felületű vagy rozsdás, a lényeg, hogy időtálló tárgy legyen. Kevés szebb látvány van az alumíniumkannában vagy -vödörben felhalmozott virágcsokornál. Természetes, karakteres, erőteljes hatása van, miközben visszaidézi nagyanyáink korát, amikor ezek az eszközök még mindennapos használatban voltak.

A szalmabála mint kerti installáció

Aki jobban szereti a fahatású elemeket, szerezzen be egy kis adag bálázott szalmát, faágakat, fonott kosárkákat, és abból állítson össze egy otthoni kültéri alkotást! Természetesen ennek is a fő dekorációs fókusza a virág, amely bárhová, bármilyen mennyiségben jöhet! Az időjárás viszontagságaitól sem különösebben kell óvni az ilyen udvari „installációt”, mert hiszen épp az a lényege, hogy a természet adja – és amikor eljön az ideje, elveszi.