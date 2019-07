Van, ami csak dekorációs elemek tárolására szolgál, más fontos funkciót is ellát

A lakberendezés egyik legizgalmasabb eleme a polcok kialakítása a térben. Millióféle megoldás lehetséges: a mélyített rendszerektől a lebegő polcokon át a függő változatokig.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a polcok olyan bútordarabok egy otthonban, amelyek amellett, hogy stílust visznek a beltérbe, funkcionalitásuknál fogva fontos alapelemei a berendezésnek. Manapság ugyan polcokon már ritkán tárolnak köteteket, inkább dekorációs elemek, képkeretek és egyéb használati tárgyak kapnak rajtuk helyet, de a lényeg mindig az: mennyiben integrálódnak az adott enteriőr stílusához, vagy éppen adnak keretet neki, emelkednek ki belőle, mintegy megadva az alaphangulatot a lakásnak. Ugyanis a polcok erre is képesek, főleg, ha ötletes, különleges megoldásokra törekszünk.

Raklap, láda és méhsejt

Egyedi, stílusos és költségtakarékos megoldás a raklapokból kialakított polcrendszer, amely, amellett, hogy stílusos, még a falat is védi és egyedi dekorációs elemként szintén felfogható. Ha jól kezelt a felülete, akkor hosszú ideig tartós és mondhatni, „igénytelen” bútordarab, amely nem kíván különösebb odafigyelést. A raklap hátsó, bordázott felülete kerülhet a falra, az úgynevezett lábakból pedig polcok alakíthatóak ki. Van, aki ebbe virágot ültet vagy fűszertartókat tesz, de sima polcként is funkcionálhat.

Hasonlóan egyszerű megoldás, a ma már a legtöbb „csetresz” boltban kapható faládika, ami nemcsak tárolásra alkalmas, de akár a falra is felszerelhető. Arra ügyeljünk, hogy ezek valóban csak pár könnyebb dolgot bírnak el, nem lehet őket túlterhelni. Ellenben kaphatók nagyobb teherbírású, valóban bútordarabnak készült változatok is, amelyeknél fel kell tüntetni a terhelhetőséget is! Ezeket pedig a hely adta lehetőségekhez és igényeinkhez mérten helyezhetjük el: egymás alá, mellé, össze-vissza, összeérve, teljesen elkülönülten – kinek, hogy tetszik. Hasonló lehetőségeket kínál az úgynevezett méhsejtes polcrendszer, amely kisebb-nagyobb változatban, műanyag és fakivitelben is kapható, és úgy illesztjük össze és olyan nagyságban, ahogy tetszik. Izgalmas térhatású dekorációként is értelmezhetők.

Lebegő vagy konzolos

Ha letisztult polcrendszerre vágyunk, váz nélkül, akkor a bútorlap a jó megoldás. Érdemes előre tisztázni, mire fogjuk használni, hogy megfelelő vastagságú és anyagú polcot ajánlhasson a szakember. Az pedig, hogy lebegő vagy konzolos kivitelt teszünk fel a falra, sok mindenen múlhat: a lebegő polcra például nem lehet túl nehéz tárgyakat tenni, ugyanis nem kap alulról számottevő alátámasztást. Ellenben rendkívül letisztult hatást kelt, s ha alatta mondjuk csempe van, akkor azt nem kell „bántani” azért, hogy legyen egy kis tárolórendszerünk a falfelületen. A konzolos megoldás már több mindent megenged, de itt is figyelni kell arra, milyen típusú csavarokat használunk a falban. A stílusnak itt már több tere van: választhatunk egyszerű, a fal vagy a polc színével megegyező tartószerkezeteket vagy éppen kovácsoltvas, vintázs darabokat, kinek mi tetszik.

Beépített polcrendszer

A gipszkarton csodákra képes: nemcsak térelválasztásra, de a falak felöltöztetésére is alkalmas, nem mellesleg a mélyített polcoknál lehetőséget biztosít arra is, hogy elrejtsük benne a vezetékeket. Akár beépített világítást is lehet alkalmazni, amely ráirányítja a figyelmet az adott falfelületre vagy éppen kiemelt dekorelemre.

Különleges megoldások

Saját ötleteinket is megvalósíthatjuk a polcrendszerek terén – van például olyan polc, amelyet létrából készítettek. Vagy éppen csomózott kötelekre felfűzött polcokkal tehetjük a konyhát különlegesebbé. Máshol régi bútort alakítottak át könyvespolccá úgy, hogy lekerült róla az ajtó, és átfestették. Szóval a lehetőségek tárháza végtelen, engedjük el a fantáziánkat és tegyünk polcot mindenhová!