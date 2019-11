Utolsó hajrában az új ingatlanok piaca?

Úgy fest, utolsó nagy hajrájába ért az új építésű ingatlanok piaca, mielőtt decemberben kivezetik az 5 százalékos kedvezményes lakásáfát, és visszatér a 27 százalék. Megeshet, ez ismét a használt lakások felé tereli a hangsúlyt.

Az új építésű lakások 5 százalékos áfája jelentősen megnövelte az építkezések számát szerte az országban, amely azóta is töretlenül tart. Minden zsebkendőnyi terület beépítésre került, úton-útfélen nőnek ki a földből az újabb társasházak, sőt, lakótelepek. Hónapok, sőt évek óta mondják az ingatlanpiaci szakértők, hogy árak tekintetében lassan elérjük a lélektani határt, vagyis azt a pontot, ami felett már nem lehet tovább növelni a lakásárakat. Decemberben azonban kivezetik a piacról a kedvezményes áfát, és visszatér a 27 százalékos lakásáfa. Ez várhatóan egyrészt tovább drágítja az új építésű ingatlanok árát, másrészt kicsit vissza is veti az eladásokat. A tendencia következő lépése pedig a szakemberek szerint az lesz, hogy a használt lakások felé terelődik ismét a hangsúly. A négyzetméterárak tekintetében egyébként is jelentős különbségek vannak a használt és az új lakások területén, de az olló szűkülhet a következő esztendőben. Ez azt jelenti, hogy nem lesz olcsó sem az új, sem a használt lakás. A lakások elhelyezkedése ezért ismét további értékmérő lehet – a Székesfehérvárhoz hasonló, Budapest-közeli ipari központokban tovább nőhetnek az árak.

