Útmutató a tökéletes függöny kiválasztásához, megtalálásához

A lakástextilek barátságossá, hangulatossá varázsolják otthonunkat, ezért nagyon fontos megtalálni a meg­felelő szín- és mintavilágot. Egy jól kiválasztott, stílusos függöny a helyiség legmeghatározóbb része lehet, ám egy rosszul megválasztott darab könnyen lerombolhatja a harmóniát.

A függönyök igen fontos dekorációs elemek, és alapjaiban meghatározhatják egy helyiség hangulatát. A megfelelő ablakelő kiválasztásánál számos szempont figyelembevételével érdemes döntést hozni, mint például: anyag, szín, mintázat, stílus, fényviszonyok, méret.

Számos berendezési tárgyhoz hasonlóan a függöny is komoly hatással lehet a tér­érzetünkre. Ha magasítani szeretnénk a szobát, érdemes földig érő textíliát választani. Ha a szoba optikai szélesítése a cél, javasolt minél nagyobb területet lefednünk függönnyel.

Ha az ablak üvegfelületének méretén szeretnénk egy kicsit csalni, arra is van megoldás. Ha kisebbnek akarjuk láttatni az ablaküveg felületét, érdemes a felül összeérő függönyt két oldalra kötve felhelyezni. Amennyiben az ablak alacsony vagy magasságához képest túlságosan széles, jó trükk lehet, ha a drapériát jóval a nyílászáró fölé akasztjuk fel, ezáltal nagyobbnak feltüntetve a felületet. Fontos, hogy a széles ablakokat soha ne díszítsük túl, mert ez könnyen kelthet zsúfolt hatást. A függönyök színvilágát alapvetően behatárolja a bútorok, a burkolatok és a falak színe, ezért a kérdés leginkább az, mit szeretnénk hangsúlyozni. Egy halványabb textília mellett jobban érvényesülhetnek a helyiség színei, míg egy színben erőteljesebb anyag magára vonja a tekinteteket. Ha a helyiségben olyan színek vannak jelen, amelyeket szeretnénk hangsúlyosnak megtartani, akkor érdemesebb egy halvány, világos színű függönyt választani. Ha határozott hátteret kívánunk adni az egyébként könnyeden felöltöztetett térnek, nyugodtan merjünk sötétebb, erőteljesebb színű drapériát választani.

A jól megválasztott függöny stílusában is passzol a kör­nyezetéhez. Ezt jelentősen meghatározza a szoba funkció­ja, ahova szánjuk: gye­rekszobába gyakrabban választunk könnyed, akár min­tás anyagokat is, egy klasszikusan berendezett nappali esetében pedig bátran választhatunk sötétebb színeket. Manapság egyre népszerűbb a minimalista stílus. Ennek jellemzője az egyszerű formatervezés, a rendezettség és a harmónia. Domináns színei többek között a fekete, a bézs, a fehér, a szürke és az olajzöld. Egy ilyen stílusú helyiségbe leginkább egy nagyon elegáns, szinte átlátszó függönyt érdemes választani. Hosszúságát tekintve a földig érő függöny arisztokratikus ha­tást kelthet, míg a többnyire konyhákban megjelenő vitrázsos megoldás kávéházi hangulatot idéz. Fontos, hogy antik bútorokhoz ne válasszunk modern mintájú függönyt, mert ez éppúgy rombolja az összhatást, mint egy modern berendezésű térben a bársonyfüggöny. Vásárlásnál sokszor központi kérdésként vetődik fel: mennyi fényt engedjünk be a lakásba a függönyön keresztül?

Míg egy vendégfogadásra szánt nappaliban szükség van a minél nagyobb fényre, addig a hálószobában célszerűbb egy sötétebb szövésű textíliát választani a bensőségesebb hangulat megteremtéséhez. Re­dőny hiányában még több lehetőségünk van a kísérletezésre, hiszen fényáteresztő és sötétítőfüggönyt is választhatunk. Érdemes ez esetben is ügyelni a harmóniára: ha az előbbi gazdagon mintázott, az utóbbi legyen egyszerűbb, letisztultabb.

Napjainkban a hagyo­má­nyos textíliák mellett számos más megoldást is választhatunk. Felszerelhetünk például rolós, poliészterből készült függönyöket, melyek számos színben és méretben elérhetők, s kiváló elemei lehetnek egy letisztult stílusú helyiségnek. A klasszikus stílus kedvelői­nek remek választás lehet a bambuszroló. A modern megoldások szerelmesei akár szalagfüggönyt is használhatnak, hiszen semleges hatása miatt szinte bármilyen helyiségben jól mutat. Trendek és szabályok ide vagy oda, a legfontosabb, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább tetszetős, a stílusához és a környezetéhez legjobban illő textíliát.