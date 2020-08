A megfelelő darab kiválasztásánál a dekorációs funkció helyett a praktikum és a funkcionalitás kerül előtérbe.

A lakberendezés során a tükör kiválasztásánál és elhelyezésénél először érdemes a saját szokásainkat átgondolni. Egészen alapvető kérdés, hogy szeretjük-e magunkat látni a tükörben? Hol és mikor szoktunk tükörbe nézni? Ezek a kérdések választ adnak arra, mennyi tükröt szeretnénk az otthonunkba. Elég a funkcionális szempontokat figyelembe venni, és legszívesebben csak a fürdőszobába tennénk egy kis darabot, vagy legszívesebben egy egész falat tükörrel borítanánk? Általában a fürdőszobába, az előszobába, a nappaliba és a hálószobába szoktunk tükröt rakni. Természetesen ezeknek minden helyiségben más funkciójuk van.

A fürdőszobában figyeljünk a megfelelő megvilágításra, használjunk inkább a tükör két oldalára rakott fényforrásokat, így elkerülhetjük a beárnyékolást és a reggeli készülődés is könnyebben megy. Az előszobába praktikus teljes alakos, nagyobb méretű tükröt választani. A szűk folyosók falára egy horizontális darab is jó választás. A nappaliban elhelyezett tükörrel optikailag növelhetjük a teret. Ajánlatos az ablakkal szembe tenni, így a fény erejét felerősítjük, és a természetet is behozzuk otthonunkba.