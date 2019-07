Több intézkedés, kevesebb szúnyog a ház körül

Íme néhány ötlet arra, hogy tartsuk távol a szúnyogokat az otthonunktól. A szúnyoghálón és a moszkitócsapdán kívül…

Minden ember életét megkeseríti a szúnyog, ezért az irtás mellett érdemes még néhány olyan trükköt bevetni, ami segíthet abban, hogy minél kevesebben legyenek körülöttünk. A ház körül is számos lehetőség van, amivel megnehezíthetjük az életüket.

A szúnyogról valószínűleg mindenki tudja, hogy a vizes élőhelyeket szereti, ezért a legjobb, ha felszámolunk minden pocsolyát, ami csak lehetőséget biztosít arra, hogy ott tegyék le a lárváikat a vérszívók. Mindemellett fedjük le az esővízgyűjtő hordókat, medencéket, pancsolókat is, hogy ott se keressenek maguknak alkalmas moszkitóbölcsőt. Persze nem mindig a nyilvánvaló helyeken találják meg a nekik megfelelő megoldást – van egy csomó rejtett zug, ahol szintén felgyűlhet egy kevés csapadék. Éppen ezért, amikor nem használjuk őket, takarjuk le azokat a kerti eszközöket, bútorokat, játékokat, amelyek elöl maradnak a nyári szezonban – a bennük felgyülemlő víz ugyanis szintén vonzza a szúnyogokat.

Persze még mindig van egy rakás lehetőség a szúnyogkeltetésre – ezért az ereszcsatornáról se feledkezzünk meg – takarítsuk rendszeresen és alaposan, így ezen a területen is minimalizálhatjuk a lehetséges szúnyogszaporodást.

A bokrok és a gyep rendben tartása sem csak azért fontos, hogy ne uralkodjon el a kertben a káosz. A rövidre nyírt fű és a megzabolázott sövények kevesebb szúnyogot vonzanak, már csak azzal is, hogy nincs hová elbújniuk. Ugyanígy a csapadék, a pára sem vonzza a rövidre nyírt gyepen a vérszívókat. A kertben szaladgáló gyerekek, állatok meghálálják az ilyen irányú gondoskodást, ahogy azt is, ha egészségre nem káros módon tartjuk távol a szúnyogokat: füstölővel, akkumulátoros rovarriasztóval.

Tudvalevő az is, hogy vannak bizonyos illatok, illetve vegyületek, amelyeket ezek a vérszívók nem igazán kedvelnek – ezeknek egy része szerencsére természetes formában is jelen lehet a kertünkben, mégpedig növényekként. Az úgynevezett szúnyogriasztó növény vagy más néven kakassarkantyú (Plectranthus coleoides) például kiváló választás, ahogyan azt már a neve is mutatja! Szépen, gyorsan nő, és valóban különleges illata van. De állítólag a citromfű, a bazsalikom, a fokhagyma, a büdöske és a levendula is riasztó hatással van a szúnyogokra. Érdemes kipróbálni, ha más nem, legalább illatos és hasznos lesz a kertünk…