Szilveszteri babonák az otthon körül

Van néhány babona, amely szilveszter, illetve az új év első napjához kötődik és a lakással, otthonnal kapcsolatos. Ha másért nem is, de azért érdemes betartani őket, mert így talán kicsit több idő jut majd a pihenésre…

Szilveszter napján, illetve másnap, az új esztendő első napján nem szabad levinni a szemetet, de ne is mossunk és sepregessünk! A szemét kidobásával együtt ugyanis a szerencsénket is kiöntjük, ahogy a mosással elmossuk, a sepregetéssel kisöpörjük azt! Másrészt pedig azt mondják a babonásak, hogy egész évben azt fogod csinálni, amit ezen a két napon. Na mármost, ki az, aki végig akarja takarítani a 2020-as évét?

A konyhában azonban akad teendő az újév első napján: régen rétest sütöttek ekkor, s a cél az volt, hogy minél hosszabb legyen a tészta és vastag a töltelék. Ez mutatta ugyanis, hogy mekkora szerencsére és bőségre számítunk az új év során! A lencsét is ezért készítik és fogyasztják az év első napján: az apró szemek a gazdagságot hozzák el otthonunkba.

Újévi szokás volt régen az is, hogy feltöltötték az éléskamrát és a kiürült tárolókat: megtehetjük ezt mi is: a kávés, cukros, lisztes üvegeket töltsük nyakig! Ezzel is felkészülve az új esztendőre.

Legyen aznap kerek kenyér is az asztalon, mert újév első napján illik megszegni. Ez a babona arra utal, hogy mindig van otthon friss kenyér – legyen így 2020-ban is!

A lakásból január elsején ne vigyünk ki semmit, mert ha „elszáll a tehén haszna”, akkor megnézhetjük magunkat az új esztendőben! Szilveszterkor azonban, pontban éjfélkor tárjunk ki minden ajtót, hogy az óév távozhasson. Mert ha nem tud kimenni, akkor az újév sem tud bejönni…