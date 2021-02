Szépek és veszélyesek egyes szobanövények

A szobanövények jótékony hatásairól már sokszor szót ejtettünk, most ideje beszélni arról is, hogy bizony egyes darabok mérgezők lehetnek, emberre és ­állatra egyaránt.

Vannak olyan növények, melyek tisztítják a levegőt, míg mások a fürdőszobában is jól érzik magukat. Egyesek sok törődést igényelnek, míg tár­saik minimális odafigyelés mellett is jól érzik magukat. Attól, hogy némelyik növény szép és mutatós, érdemes óvatosnak lenni, ugyanis sokan nem tudják, hogy emberre és állatra egyaránt veszélyesek.

A leander rendkívül populáris, színes kis virágaival a teraszok ékévé avanzsál a nyári hónapokban. Népszerűsége ellenére sajnos ez a növény is a mérgezők táborát erősíti. Fogyasztás esetén görcsös hasfájást, hányást, súlyos esetben keringési zavarokat is okozhat.

Manapság kedvelt növény a mikulásvirág is, amelyet már a nagyobb boltokban is beszerezhetünk. Érdemes tudni, hogy tejnedve irritálja a bőrt, levelének elfogyasztása kis mennyiségben is hasmenéshez, hányáshoz vezethet. A tavasz legkedveltebb virágzó növényei közé tartozik az aranyeső, ám erre is érvényes a mindent a szemnek, semmit a kéznek elve. Ne hagyjuk, hogy a gyerekek vagy a kisállatok egyenek belőle, ugyanis maga a növény és a termése is mérgező.

A borostyán alapvetően nem tartozik a mérgező növények sorába, azonban télen sötétkék bogyós termést hoz, ami hasonlít az áfonyához, így a gyerekek számára érdekes finomságnak tűnhet, ám az ínycsiklandó bogyók sajnos mérgezők.