Stílusos és funkcionális megoldások a konyhában

A konyha a legtöbb háztartásban központi szerepet tölt be, hiszen itt készülnek a finomabbnál finomabb fogások, ezért viszonylag sok időt töltünk ebben a helyiségben, így a praktikus és stílusos berendezés elengedhetetlen.

Akiknek nem adatott meg a hatalmas, tágas konyha azoknak sem kell lemondaniuk a funkcionális és stílusos főzőrészlegről.

Főleg a kisebb konyhák esetében igaz, hogy érdemes elrugaszkodni a földtől – természetesen átvitt értelemben – és függőlegesen is kihasználni a teret. Amennyiben csak alsó konyhabútorunk van, úgy lebegőpolcok segítségével növelhetjük a helyiség kihasználtságát. A polcon aztán szép sorban elférhetnek a különböző fűszerek, a mindennapi használatban lévő edények és akár az étkészlet is. A végeredmény modern és praktikus. Ha a polcok aljára világítást is tervezünk, az még stílusosabb hatást kölcsönöz. Az ilyen nyitott polcok esetében fontos a rend fenntartása, hiszen ha eluralkodik a káosz, az könnyedén rendezetlen összképet eredményezhet.

Nem újkeletű a megoldás, ám az elmúlt években kiment a divatból a konyhai eszközök függőleges tárolása. Hogy mit értünk ez alatt? A mágneses késtárolóval helyet is megtakaríthatunk, ráadásul a szépen elrendezett vágóeszközök dekorációnak sem utolsók, és mindemellett szükség esetén kéznél is vannak. Hasonlóan jó megoldás lehet egy falra szerelt lyukacsos tábla, melyet akár kedvünkre le is festhetünk, ezáltal a konyha stílusához igazíthatjuk. Kampók, sínek vagy rudak segítségével minden olyan eszközt felakaszthatunk a táblára, melyeket gyakran használunk, vagy nehezen tárolhatóak. A felső konyhaszekrény aljára szerelhető pohártartó tökéletesen alkalmas a talpas poharak tárolására, ezáltal még több szabad helyünk lehet a szekrényben.

Mivel sokszor aprólékos munkafolyamatokat végzünk a konyhában, ezért a megfelelő fényforrás elengedhetetlen. A nagyobb lámpák mellett a beépített bútorba épített LED világítás is jó szolgálatot tehet, hiszen a fényből sosem elég. Amennyiben a konyhának nagyobb ablaka van, érdemes a munkapultot az ablak előtt elhelyezni, hiszen így a természetes fény nagyban megkönnyíti a dolgunkat.

Habár a konyhák nagy részét általában a letisztultság és az egységesebb, natúrabb színvilág jellemzi, bátran kísérletezzünk az erőteljesebb, markánsabb falszínekkel. Ha az élénk falszínt túlzásnak érezzük, akkor a konyhabútor színével is játszhatunk. Egyre népszerűbbek a színes és a fekete konyhabútorok is. Ha a régi, kopottas konyhabútorunk már nem mutat olyan szépen a konyhában, akkor megfelelő előkészületekkel magunk is újjá varázsolhatjuk a szerkényeket. A bútorok újrafestésénél fontos, hogy az anyagnak megfelelő festéket használjunk, így költséghatékonyan újjá és a saját ízlésünknek megfelelővé varázsolhatjuk a helyiséget.

Kicsit szolidabb, ám mégis egyedi megoldás lehet az alsó és felső konyhabútor közti terület kihasználására a harsány színekben pompázó, díszítésekkel ellátott csempe. Amellett, hogy praktikus és könnyen tisztítható, egy jól megválasztott burkolat a konyha fő dísze lehet. Ne féljünk a kontrasztoktól! Egy egyszínű bútorhoz válasszunk erőteljes színű csempét, a végeredmény magáért beszél.

A beépített konyhaeszközök helytakarékosság és praktikusság szempontjából is kedvezőek, ráadásul a modern összkép kialakításához szinte elengedhetetlenek. A beépített sütő, mosogatógép és mikrohullámú sütő amellett, hogy stílusos, a kényelmünket is szolgálja.

Talán nem is gondolnánk, hogy a szekrények fogantyúi mennyire meghatározóak lehetnek. Egy jól kiválasztott darab a régi bútorokat is új életre keltheti. A kontrasztokkal itt is bátran kísérletezhetünk: a fényes bútorokhoz válasszunk matt fogantyúkat, vagy fordítva. A színvilág sem kötött, sőt, érdemes a bútor színétől eltérő árnyalatú darabokat választani, így az összehatás is drámaibb.

Néhány éve divatba jöttek a vintage bútorok, ezeket a konyhában sem kell nélkülöznünk. Ötvözzük a 21. század megoldásait és az előző korok stílusos darabjait. A modern szekrény és a régebbi étkezőasztal jól megfér egymás mellett.