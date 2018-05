Retró: nem annyira gyűjtemény, csak stílus

Létezik a retró mint stílusirányzat, és létezik a retró, mint egykori valóság, tárgyak és életérzés formájában.

A retró nem egy könnyen meghatározható stílusirányzat a lakáskultúrában, hiszen nem mindegy, hogy a múlt század mely évtizedeit jelöljük vele. Retró a’60-as évek, de retró a’90-es évek is, miközben elemeikben, irányzataikban, a dizájnban, a felhasznált anyagokban, színekben nem is hasonlítanak egymásra. Az enteriőrök világában és a lakások belső tereinek kialakításában nagyjából az ’50-es évektől kezdődő időszak stíluselemeit tekinthetjük retrónak. Az sem mindegy, hogy utánzatokról, vagy éppen utánérzésről van szó, illetve eredeti, az adott korszakban készült tárgyakkal teremtjük meg a megfelelő hangulatot.

A színek, minták, elemek felhasználása persze át is értékeli a korabeli stílust, ha úgy tetszik modernizálja, míg egy eredeti, esetleg még most is használati értékkel bíró tárgy egészen sajátos hangulatot kölcsönözhet. Bár ez utóbbit jobb, ha eltérő környezetben helyezzük el, és nem zsúfoljuk tele a lakást retró tárgyakkal, hiszen az már inkább a gyűjtők feladata, illetve múzeumi hangulatot áraszthat. Ebben az esetben is igaz, hogy a kevesebb bizony néha több.